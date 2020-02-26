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26 февраля 2020, 22:59

Прототип компактного электрокроссовера Mercedes-Benz GLA под камуфляжем

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Фото: motor1.com
В сети появились первые «шпионские» фотографии компактного электрического кроссовера Mercedes-Benz GLA. Модель с обозначением EQA тестируют на выносливость в Швеции.
Прототип компактного электрокроссовера Mercedes Benz GLA под камуфляжем

Фото: motor1.com

Прототип компактного электрокроссовера Mercedes Benz GLA под камуфляжем

Фото: motor1.com

Прототип компактного электрокроссовера Mercedes Benz GLA под камуфляжем

Фото: motor1.com

Прототип компактного электрокроссовера Mercedes Benz GLA под камуфляжем

Фото: motor1.com

Прототип компактного электрокроссовера Mercedes Benz GLA под камуфляжем

Фото: motor1.com

Прототип компактного электрокроссовера Mercedes Benz GLA под камуфляжем

Фото: motor1.com

Прототип компактного электрокроссовера Mercedes Benz GLA под камуфляжем
Прототип компактного электрокроссовера Mercedes Benz GLA под камуфляжем
Прототип компактного электрокроссовера Mercedes Benz GLA под камуфляжем
Прототип компактного электрокроссовера Mercedes Benz GLA под камуфляжем
Прототип компактного электрокроссовера Mercedes Benz GLA под камуфляжем
Прототип компактного электрокроссовера Mercedes Benz GLA под камуфляжем
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Первые прототипы электромобилей с аббревиатурой EQA компания Mercedes-Benz представила три года назад. За это время EQA полностью сменил формат, сегодня, как мы видим, это не трехдверный хэтчбек, а пятидверный кроссовер. В компании анонсируют премьеру модели на конец 2020 года.

Mercedes-Benz показал снимки прототипов EQA на зимних испытаниях в Швеции. В настоящее время инженеры немецкой марки проверяют батарею на морозе, как долго держит заряд и как быстро заряжается. Проверяют работу систем климат-контроля. Особое внимание уделяют тому, как ведет себя кроссовер на льду.

Подробности относительно силовой установки концерн приберег до официальной премьеры. Но, как напоминает motor1.com, концептуальный EQA был снабжен двумя электромоторами, совокупно развивающими 270 л.с. и 499 Нм крутящего момента. Такой агрегат позволял модели разгонятся до первой «сотни» за 5 секунд. Запаса батареи, по циклу NEDC, хватало по расчетам на 400 км.

Параллельно Mercedes-Benz расширяет линейку гибридов EQ Power, которые представит уже на следующей неделе на Женевском автосалоне. 

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Прототип компактного электрокроссовера Mercedes-Benz GLA под камуфляжем
{{material_128836}}Первые прототипы электромобилей с аббревиатурой EQA компания Mercedes-Benz представила три года назад. За это время EQA полностью сменил формат, сегодня, как мы видим, это не трехдверный хэтчбек, а пятидверный кроссовер. В компании анонсируют премьеру модели на конец 2020 года.Mercedes-Benz показал снимки прототипов EQA на зимних испытаниях в Швеции. В настоящее время инженеры немецкой марки проверяют батарею на морозе, как долго держит заряд и как быстро заряжается. Проверяют работу систем климат-контроля. Особое внимание уделяют тому, как ведет себя кроссовер на льду.Подробности относительно силовой установки концерн приберег до официальной премьеры. Но, как напоминает motor1.com, концептуальный EQA был снабжен двумя электромоторами, совокупно развивающими 270 л.с. и 499 Нм крутящего момента. Такой агрегат позволял модели разгонятся до первой «сотни» за 5 секунд. Запаса батареи, по циклу NEDC, хватало по расчетам на 400 км.Параллельно Mercedes-Benz расширяет линейку гибридов EQ Power, которые представит уже на следующей неделе на Женевском автосалоне. 
2020-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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