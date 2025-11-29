Легендарный COPO Camaro: как дилер Дон Йенко обошел запреты GM – уникальный экземпляр ищет нового владельца

Прототип Yenko Camaro 1969 года, нарушивший правила Chevrolet, выставлен на продажу

В эпоху маслкаров не только заводы, но и дилеры творили историю. Дон Йенко стал символом борьбы с корпоративными ограничениями. Его уникальный Camaro 1969 года снова на рынке. Почему этот автомобиль так важен для коллекционеров? Узнайте подробности в нашем материале.

В конце 1960-х годов американский автопром переживал настоящий расцвет: на дорогах появлялись всё более мощные и дерзкие маслкары. Однако не все легендарные автомобили рождались на заводских конвейерах. Порой сами предприимчивые дилеры становились авторами настоящих шедевров, используя лазейки в правилах и заказывая уникальные комплектации, которые официально не предлагались.

Одним из таких был Дон Йенко из Пенсильвании. Его имя стало синонимом смелости и изобретательности в мире маслкаров. Именно он заключил с General Motors договор о поставке Chevrolet Camaro с заводским индексом COPO — специальным кодом, который позволял установить под капот огромный 7-литровый двигатель V8. По внутренним правилам GM, такой мотор не должен был стоять на Camaro.

Прототип 1969 года, который сегодня выставлен на продажу, стал отправной точкой целой эпохи. Эта машина была собрана в обход стандартных процедур, и на ней отрабатывались технические решения, позже легшие в основу серийных COPO Camaro. Благодаря усилиям Йенко такие автомобили получали не только мощный мотор, но и усиленную трансмиссию, доработанную подвеску и особую отделку, что делало их прародителями дрэг-рейсинга.

Сегодня этот уникальный экземпляр впервые оказался в центре внимания коллекционеров. По данным autoevolution, автомобиль сохранил оригинальные детали и даже некоторые экспериментальные элементы, которых не было на серийных моделях. Для ценителей истории американского автопрома и поклонников маслкаров это не просто редкая находка, а настоящий символ эпохи, когда страсть к скорости и индивидуальности была сильнее любых правил и запретов.