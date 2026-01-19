Скрученный пробег, ржавчина и бедная комплектация — что скрывают популярные внедорожники

Проверили три Toyota Land Cruiser Prado 150 с пробегом и нашли неожиданные проблемы

Три Toyota Land Cruiser Prado 150 с разной историей. Журналисты изучили их состояние и нашли неожиданные нюансы. Не все машины оказались такими, как обещают продавцы. Некоторые детали удивили даже опытных экспертов.

Три Toyota Land Cruiser Prado 150 с разной историей. Журналисты изучили их состояние и нашли неожиданные нюансы. Не все машины оказались такими, как обещают продавцы. Некоторые детали удивили даже опытных экспертов.

В декабре прошлого года Toyota вновь зарегистрировала в России товарный знак Land Cruiser Prado. Это событие подогрело интерес к моделям 150-й серии на вторичном рынке. Журналисты Autonews решили выяснить, в каком состоянии сейчас продаются эти внедорожники, и отправились на осмотр сразу трех экземпляров, каждый из которых обещал свои сюрпризы.

Первый Land Cruiser Prado 2010 года выпуска с пробегом 179 тысяч километров и пятью владельцами продавался в одном из крупных дилерских центров Москвы. Менеджер сразу предупредил: машина не новая, но серьезных аварий не было, геометрия кузова не нарушена, подушки безопасности целы. В истории числятся два легких ДТП - притертость задней левой двери, крыла и бампера. По словам продавца, автомобиль прошел диагностику, серьезных проблем не выявлено, только лампочку стоп-сигнала стоит заменить.

Комплектация оказалась скромной: тканевые сиденья, механические регулировки, никаких камер кругового обзора. Менеджер попытался найти плюсы: зимой в таком салоне теплее. На вопрос о коррозии он честно признал: ржавчина есть, но для машины 2010 года это ожидаемо. При осмотре выяснилось, что двигатель работает ровно, посторонних звуков нет, но кузов явно повидал жизнь - на рейлингах сбита краска, на задней двери царапины, по всему кузову мелкие сколы. Салон, несмотря на возраст, сохранился неплохо, после легкой уборки выглядит прилично. Продавец пообещал юридическую гарантию и предложил купить зимнюю резину с возможной скидкой.

В целом, автомобиль готов к эксплуатации, но комплектация разочаровывает. Покупая такой внедорожник, ожидаешь большего комфорта. Однако, если договориться о скидке, вариант может быть интересным.

Второй экземпляр - Prado 2013 года с двумя владельцами и пробегом 240 тысяч километров. Цена заметно выше, но и комплектация богаче: кожаный салон, мощный бензиновый мотор, редкий темно-бордовый цвет. Продавец уверял, что машина в отличном состоянии, из окрасов - только одна деталь. Однако отчет показал, что пробег скручен примерно на 50 тысяч километров. Продавец не стал отрицать: для Toyota это не критично, такие машины ходят вечно.

В истории - легкое ДТП, после которого был качественный ремонт. Снизу - следы ржавчины, но не критичные. Кузов выглядит лучше, чем у первого варианта: меньше сколов и царапин. Кожаный салон добавляет баллов, но детали выдают реальный пробег - протертый руль, трещины на водительском кресле. Несмотря на это, автомобиль производит приятное впечатление, а два владельца в ПТС - явный плюс.

Третий Prado, также 2013 года, продавался в другом столичном автосалоне. Три владельца, пробег 228 тысяч километров, три ДТП. По словам менеджера, два окраса - исключительно косметика, конструктив кузова не пострадал. Но техническая часть вызвала вопросы: в отчете указаны течь прокладки клапанной крышки и низкое давление в гидроаккумуляторе. Эти неисправности могут обернуться серьезными расходами.

Пробег тоже вызывает сомнения: в разные годы в документах значились совершенно разные цифры, причем в 2020 году он внезапно уменьшился. Возможно, это ошибка, но доверия не добавляет. При осмотре стало ясно, что за машиной почти не ухаживали: кузов в царапинах, краска потрескалась, салон в плачевном состоянии - водительское кресло промято и потрескалось, пластиковое основание раздавлено, мультимедиа не работает. Продавец заверил, что заменить блок не проблема, но осадок остался.

Из всех трех вариантов именно этот Prado вызывает наибольшие опасения. Если внешний вид еще можно привести в порядок, то технические сюрпризы могут обернуться неприятностями для нового владельца.

Пока российский рынок ждет возвращения новых моделей Toyota, вторичный рынок продолжает жить своей жизнью. Каждый Prado - это отдельная история, и далеко не всегда она оказывается безоблачной.