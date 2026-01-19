Скрученный пробег, ржавчина и бедная комплектация — что скрывают популярные внедорожники

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 января 2026, 00:13

Проверили три Toyota Land Cruiser Prado 150 с пробегом и нашли неожиданные проблемы

Проверили три Toyota Land Cruiser Prado 150 с пробегом и нашли неожиданные проблемы

Скрученный пробег, ржавчина и бедная комплектация — что скрывают популярные внедорожники

Проверили три Toyota Land Cruiser Prado 150 с пробегом и нашли неожиданные проблемы

Три Toyota Land Cruiser Prado 150 с разной историей. Журналисты изучили их состояние и нашли неожиданные нюансы. Не все машины оказались такими, как обещают продавцы. Некоторые детали удивили даже опытных экспертов.

Три Toyota Land Cruiser Prado 150 с разной историей. Журналисты изучили их состояние и нашли неожиданные нюансы. Не все машины оказались такими, как обещают продавцы. Некоторые детали удивили даже опытных экспертов.

В декабре прошлого года Toyota вновь зарегистрировала в России товарный знак Land Cruiser Prado. Это событие подогрело интерес к моделям 150-й серии на вторичном рынке. Журналисты Autonews решили выяснить, в каком состоянии сейчас продаются эти внедорожники, и отправились на осмотр сразу трех экземпляров, каждый из которых обещал свои сюрпризы.

Первый Land Cruiser Prado 2010 года выпуска с пробегом 179 тысяч километров и пятью владельцами продавался в одном из крупных дилерских центров Москвы. Менеджер сразу предупредил: машина не новая, но серьезных аварий не было, геометрия кузова не нарушена, подушки безопасности целы. В истории числятся два легких ДТП - притертость задней левой двери, крыла и бампера. По словам продавца, автомобиль прошел диагностику, серьезных проблем не выявлено, только лампочку стоп-сигнала стоит заменить.

Комплектация оказалась скромной: тканевые сиденья, механические регулировки, никаких камер кругового обзора. Менеджер попытался найти плюсы: зимой в таком салоне теплее. На вопрос о коррозии он честно признал: ржавчина есть, но для машины 2010 года это ожидаемо. При осмотре выяснилось, что двигатель работает ровно, посторонних звуков нет, но кузов явно повидал жизнь - на рейлингах сбита краска, на задней двери царапины, по всему кузову мелкие сколы. Салон, несмотря на возраст, сохранился неплохо, после легкой уборки выглядит прилично. Продавец пообещал юридическую гарантию и предложил купить зимнюю резину с возможной скидкой.

В целом, автомобиль готов к эксплуатации, но комплектация разочаровывает. Покупая такой внедорожник, ожидаешь большего комфорта. Однако, если договориться о скидке, вариант может быть интересным.

Второй экземпляр - Prado 2013 года с двумя владельцами и пробегом 240 тысяч километров. Цена заметно выше, но и комплектация богаче: кожаный салон, мощный бензиновый мотор, редкий темно-бордовый цвет. Продавец уверял, что машина в отличном состоянии, из окрасов - только одна деталь. Однако отчет показал, что пробег скручен примерно на 50 тысяч километров. Продавец не стал отрицать: для Toyota это не критично, такие машины ходят вечно.

В истории - легкое ДТП, после которого был качественный ремонт. Снизу - следы ржавчины, но не критичные. Кузов выглядит лучше, чем у первого варианта: меньше сколов и царапин. Кожаный салон добавляет баллов, но детали выдают реальный пробег - протертый руль, трещины на водительском кресле. Несмотря на это, автомобиль производит приятное впечатление, а два владельца в ПТС - явный плюс.

Третий Prado, также 2013 года, продавался в другом столичном автосалоне. Три владельца, пробег 228 тысяч километров, три ДТП. По словам менеджера, два окраса - исключительно косметика, конструктив кузова не пострадал. Но техническая часть вызвала вопросы: в отчете указаны течь прокладки клапанной крышки и низкое давление в гидроаккумуляторе. Эти неисправности могут обернуться серьезными расходами.

Пробег тоже вызывает сомнения: в разные годы в документах значились совершенно разные цифры, причем в 2020 году он внезапно уменьшился. Возможно, это ошибка, но доверия не добавляет. При осмотре стало ясно, что за машиной почти не ухаживали: кузов в царапинах, краска потрескалась, салон в плачевном состоянии - водительское кресло промято и потрескалось, пластиковое основание раздавлено, мультимедиа не работает. Продавец заверил, что заменить блок не проблема, но осадок остался.

Из всех трех вариантов именно этот Prado вызывает наибольшие опасения. Если внешний вид еще можно привести в порядок, то технические сюрпризы могут обернуться неприятностями для нового владельца.

Пока российский рынок ждет возвращения новых моделей Toyota, вторичный рынок продолжает жить своей жизнью. Каждый Prado - это отдельная история, и далеко не всегда она оказывается безоблачной.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser Prado (от 2 898 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Владивосток Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться