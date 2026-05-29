Фейковые штрафы на каждом шагу: какие «нововведения» с 1 июня - всего лишь выдумка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

29 мая 2026, 16:53

Проверка слуха: что действительно меняется для водителей с 1 июня 2026

Проверка слуха: что действительно меняется для водителей с 1 июня 2026

Фейковые штрафы на каждом шагу: какие «нововведения» с 1 июня - всего лишь выдумка

Проверка слуха: что действительно меняется для водителей с 1 июня 2026

С 1 июня 2026 года российских водителей действительно ждет одно изменение - запрет на шипованные шины в летние месяцы. Все остальные «новые штрафы», о которых пишут в соцсетях, либо уже действуют, либо вовсе не существуют. Разбираемся, за что реально могут оштрафовать, а что - просто информационный шум.

С 1 июня 2026 года российских водителей действительно ждет одно изменение - запрет на шипованные шины в летние месяцы. Все остальные «новые штрафы», о которых пишут в соцсетях, либо уже действуют, либо вовсе не существуют. Разбираемся, за что реально могут оштрафовать, а что - просто информационный шум.

С началом лета в российском информационном пространстве традиционно появляется волна публикаций о новых штрафах для автомобилистов. В 2026 году ажиотаж вокруг даты 1 июня достиг особого размаха: в соцсетях и СМИ активно обсуждают ужесточение наказаний за выезд на встречную полосу, грязные номера, отсутствие аварийного знака и даже бумажного бланка Европротокола. Портал Avtospravochaya.com подробно объяснил, что из этого - реальность, а что - выдумка.

Единственное реальное изменение: шипованные шины

С 1 июня 2026 года в России вступает в силу сезонное ограничение, о котором многие водители предпочитают забывать. Согласно пункту 5.2 Перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, использование шипованных шин запрещено в летние месяцы - июнь, июль и август.

Это правило действует не первый год: оно было включено в нормативные документы еще 1 сентября 2023 года. Однако именно с наступлением лета оно становится актуальным для тех, кто не успел переобуть автомобиль.

Если вы продолжите ездить на шипованной резине после 1 июня, вам грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. При этом важно помнить: запрет касается только шин с шипами. Зимние нешипованные покрышки (так называемые липучки), а также шины, у которых шипы выпали в процессе эксплуатации, можно использовать летом без риска получить штраф.

Совет: если на вашей машине еще стоят шипы, лучше переобуться до 31 мая. Это не только избавит от риска штрафа, но и повысит безопасность: шипованная резина на асфальте теряет эффективность и увеличивает тормозной путь.

Что не меняется: разбираем популярные мифы

Аварийный знак и бумажный Европротокол

В сети активно распространяется информация о том, что с 1 июня водителей начнут штрафовать за отсутствие в машине аварийного знака и бумажного бланка извещения о ДТП. Это не соответствует действительности.

Аварийный знак был исключен из Перечня неисправностей еще в 2023 году, поэтому штрафа за его отсутствие как такового нет. Однако если в случае ДТП вы не выставите знак согласно правилам, вам могут выписать штраф 1000 рублей за нарушение процедуры оформления происшествия. Это правило действовало и раньше - никаких изменений с 1 июня не предусмотрено.

Что касается бумажного бланка Европротокола: штрафа за его отсутствие не существует в принципе. Страховые компании лишь рекомендуют иметь его под рукой на случай, если мобильный интернет окажется недоступен в момент оформления ДТП. Но это рекомендация, а не требование закона.

Выезд на встречную полосу

Еще один популярный миф — ужесточение наказания за выезд на встречную полосу с 1 июня. Якобы штраф за фиксацию камерой вырастет с 5000 до 7500 рублей, а при остановке инспектором водителя ждет лишение прав на 4–6 месяцев.

На самом деле эти санкции действуют уже больше года: увеличение штрафа до 7500 рублей произошло 1 января 2025 года. С 1 июня 2026 года ничего нового в этой части не вводится.

Грязные номера

Некоторые источники утверждают, что с июня водителям запретят оправдываться плохой погодой: номера должны быть читаемыми в любых условиях, а за нарушение грозит штраф 500 рублей.

Реальность такова: это правило действует и сейчас. Штраф за нечитаемые номера - предупреждение или 500 рублей. Если же номера загрязнены умышленно (например, залеплены снегом или замазаны грязью), наказание строже: штраф 5000 рублей или лишение прав. Никаких изменений с 1 июня не предусмотрено.

Нештатный свет в фарах

Сообщения о том, что ГИБДД с июня начнет массово проверять автомобили на предмет установки светодиодных или ксеноновых ламп в галогеновые фары, также не содержат новых норм.

Действующее наказание за такое переоборудование - штраф 500 рублей и предписание вернуть штатное оборудование. Это правило работает и сейчас, изменений с 1 июня не будет.

Итог: что важно запомнить

На 1 июня 2026 года приходится только одно реальное сезонное ограничение - запрет на использование шипованных шин в летние месяцы. Все остальные громкие заголовки о новых штрафах - либо устаревшая информация, либо откровенные фейки.

Чтобы избежать неприятностей:

- Переобуйте автомобиль до 31 мая, если у вас стоят шипованные шины.
- Держите в машине аварийный знак - не ради штрафа, а ради безопасности при ДТП.
- Следите за чистотой номеров, особенно в непогоду.
- Не устанавливайте в фары лампы, не предусмотренные конструкцией автомобиля.

Безопасность на дороге зависит не от страха перед штрафами, а от внимательности и ответственности. Планируйте замену резины заранее, проверяйте автомобиль перед поездками и доверяйте только официальным источникам информации. Так вы сохраните не только деньги, но и нервы.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тамбов Калуга Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться