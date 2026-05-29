Фейковые штрафы на каждом шагу: какие «нововведения» с 1 июня - всего лишь выдумка

Проверка слуха: что действительно меняется для водителей с 1 июня 2026

С 1 июня 2026 года российских водителей действительно ждет одно изменение - запрет на шипованные шины в летние месяцы. Все остальные «новые штрафы», о которых пишут в соцсетях, либо уже действуют, либо вовсе не существуют. Разбираемся, за что реально могут оштрафовать, а что - просто информационный шум.

С началом лета в российском информационном пространстве традиционно появляется волна публикаций о новых штрафах для автомобилистов. В 2026 году ажиотаж вокруг даты 1 июня достиг особого размаха: в соцсетях и СМИ активно обсуждают ужесточение наказаний за выезд на встречную полосу, грязные номера, отсутствие аварийного знака и даже бумажного бланка Европротокола. Портал Avtospravochaya.com подробно объяснил, что из этого - реальность, а что - выдумка.

Единственное реальное изменение: шипованные шины

С 1 июня 2026 года в России вступает в силу сезонное ограничение, о котором многие водители предпочитают забывать. Согласно пункту 5.2 Перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, использование шипованных шин запрещено в летние месяцы - июнь, июль и август.

Это правило действует не первый год: оно было включено в нормативные документы еще 1 сентября 2023 года. Однако именно с наступлением лета оно становится актуальным для тех, кто не успел переобуть автомобиль.

Если вы продолжите ездить на шипованной резине после 1 июня, вам грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. При этом важно помнить: запрет касается только шин с шипами. Зимние нешипованные покрышки (так называемые липучки), а также шины, у которых шипы выпали в процессе эксплуатации, можно использовать летом без риска получить штраф.

Совет: если на вашей машине еще стоят шипы, лучше переобуться до 31 мая. Это не только избавит от риска штрафа, но и повысит безопасность: шипованная резина на асфальте теряет эффективность и увеличивает тормозной путь.

Что не меняется: разбираем популярные мифы

Аварийный знак и бумажный Европротокол

В сети активно распространяется информация о том, что с 1 июня водителей начнут штрафовать за отсутствие в машине аварийного знака и бумажного бланка извещения о ДТП. Это не соответствует действительности.

Аварийный знак был исключен из Перечня неисправностей еще в 2023 году, поэтому штрафа за его отсутствие как такового нет. Однако если в случае ДТП вы не выставите знак согласно правилам, вам могут выписать штраф 1000 рублей за нарушение процедуры оформления происшествия. Это правило действовало и раньше - никаких изменений с 1 июня не предусмотрено.

Что касается бумажного бланка Европротокола: штрафа за его отсутствие не существует в принципе. Страховые компании лишь рекомендуют иметь его под рукой на случай, если мобильный интернет окажется недоступен в момент оформления ДТП. Но это рекомендация, а не требование закона.

Выезд на встречную полосу

Еще один популярный миф — ужесточение наказания за выезд на встречную полосу с 1 июня. Якобы штраф за фиксацию камерой вырастет с 5000 до 7500 рублей, а при остановке инспектором водителя ждет лишение прав на 4–6 месяцев.

На самом деле эти санкции действуют уже больше года: увеличение штрафа до 7500 рублей произошло 1 января 2025 года. С 1 июня 2026 года ничего нового в этой части не вводится.

Грязные номера

Некоторые источники утверждают, что с июня водителям запретят оправдываться плохой погодой: номера должны быть читаемыми в любых условиях, а за нарушение грозит штраф 500 рублей.

Реальность такова: это правило действует и сейчас. Штраф за нечитаемые номера - предупреждение или 500 рублей. Если же номера загрязнены умышленно (например, залеплены снегом или замазаны грязью), наказание строже: штраф 5000 рублей или лишение прав. Никаких изменений с 1 июня не предусмотрено.

Нештатный свет в фарах

Сообщения о том, что ГИБДД с июня начнет массово проверять автомобили на предмет установки светодиодных или ксеноновых ламп в галогеновые фары, также не содержат новых норм.

Действующее наказание за такое переоборудование - штраф 500 рублей и предписание вернуть штатное оборудование. Это правило работает и сейчас, изменений с 1 июня не будет.

Итог: что важно запомнить

На 1 июня 2026 года приходится только одно реальное сезонное ограничение - запрет на использование шипованных шин в летние месяцы. Все остальные громкие заголовки о новых штрафах - либо устаревшая информация, либо откровенные фейки.

Чтобы избежать неприятностей:

- Переобуйте автомобиль до 31 мая, если у вас стоят шипованные шины.

- Держите в машине аварийный знак - не ради штрафа, а ради безопасности при ДТП.

- Следите за чистотой номеров, особенно в непогоду.

- Не устанавливайте в фары лампы, не предусмотренные конструкцией автомобиля.

Безопасность на дороге зависит не от страха перед штрафами, а от внимательности и ответственности. Планируйте замену резины заранее, проверяйте автомобиль перед поездками и доверяйте только официальным источникам информации. Так вы сохраните не только деньги, но и нервы.