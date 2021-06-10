Дилеры навязывают допы: будут ли проблемы при регистрации в ГИБДД
Журналисты Autonews.ru направили официальный запрос в МВД и выяснили, что проблем при регистрации автомобилей с дилерским допоборудованием быть не может. Оборудование, которое дилер устанавливает уже после выхода машины с завода, не считается изменением конструкции и не может стать причиной для отказа в государственной регистрации.
С другой стороны, если владелец автомобиля после выезда из салона самостоятельно установил какое-то допоборудование, например, фаркоп, нештатные диски или багажник, то он может столкнуться со сложностями при регистрации. Решение о возможности таких изменений принимается уполномоченным должностным лицом Госавтоинспекции на основании предоставленных документов, пояснили в МВД.
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