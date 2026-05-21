Как проверить, был ли уплачен утильсбор за ввезенное авто за минуту — все о скрытых рисках

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

21 мая 2026, 18:54

Проверка утильсбора за минуту: как новый сервис меняет рынок подержанных авто

В России запущена функция, позволяющая за 60 секунд узнать, был ли уплачен утилизационный сбор за автомобиль. Это нововведение может существенно снизить риски при покупке подержанных машин, особенно ввезенных неофициально. Эксперты отмечают, что сервис важен для защиты покупателей, но не решает всех проблем рынка.

В России появилась возможность за считанные секунды узнать, был ли оплачен утилизационный сбор конкретного автомобиля. Эта функция особенно актуальна для тех, кто рассматривает покупку машины, ввезённой неофициальным способом. Потенциальный владелец может избежать неприятного сюрприза в виде крупного долга, который способен неожиданно лечь на его плечи после сделки.

Утилизационный сбор — это обязательный платёж, который взимается с каждой импортируемой машины. Его должны оплачивать производители, импортёры и частные лица, ввозящие автомобили в страну. Если сбор не был оплачен, новый владелец рискует столкнуться с непредвиденными расходами, а иногда и с невозможностью зарегистрировать транспортное средство.

Сервис позволяет за минуту проверить, числится ли за автомобилем долг по утильсбору. Однако отсутствие информации в базе не всегда означает, что сбор не оплачен. Причиной может быть задержка обновления данных, а также особенности идентификации японских автомобилей, в которых помимо стандартного VIN могут быть другие коды, пока не применяемые сервисным центром.

Федеральная таможенная служба предупреждает: новый сервис носит исключительно справочный характер. Его результаты не обладают юридической силой и не могут использоваться для официального подтверждения оплаты сбора. Для получения официального ответа требуется письменное обращение, которое может занять до 30 дней, причём развёрнутую информацию получает только владелец или декларант автомобиля на тот момент. Покупатели же чаще всего видят лишь общие формулировки из-за ограничений, связанных с коммерческой и налоговой тайной.

Эксперты отмечают, что цифровизация и взаимодействие между ФТС, ФНС и ГИБДД постепенно уменьшают количество проблемных автомобилей на рынке. Однако полностью избавиться от риска покупки «двойника» или машины с долгом пока не удаётся. Как показывает практика, резонансные истории о мошенничестве с утильсбором, регулярно встречающиеся в средствах массовой информации, делают покупателей более осторожными и внимательными к деталям сделки.

По сути, запуск сервиса проверки утильсбора — шаг к большей прозрачности рынка подержанных авто. Но покупателям стоит помнить: ни одна цифровая функция не заменяет внимательность при оформлении сделки и проверке всех документов. По данным экспертов, в России ежегодно продаётся более 5 миллионов подержанных автомобилей, и даже незначительная доля проблемных машин может привести к тысячам спорных ситуаций. Поэтому новая функция — это не панацея, а дополнительный инструмент для защиты добросовестных покупателей.

