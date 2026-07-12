Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

12 июля 2026, 09:15

Проверка VIN, осмотр кузова и тест-драйв: что важно при покупке авто с пробегом

Проверка VIN, осмотр кузова и тест-драйв: что важно при покупке авто с пробегом

Как проверить авто с пробегом: полный гайд от VIN-номера до тест-драйва без риска для кошелька

Проверка VIN, осмотр кузова и тест-драйв: что важно при покупке авто с пробегом

Рынок подержанных автомобилей в России меняется, а риски для покупателей остаются высокими. Ошибки на этапе выбора могут привести к серьезным финансовым потерям. Разбираемся, какие детали нельзя упускать при покупке машины с пробегом и почему тщательная проверка важна именно сейчас.

Рынок подержанных автомобилей в России меняется, а риски для покупателей остаются высокими. Ошибки на этапе выбора могут привести к серьезным финансовым потерям. Разбираемся, какие детали нельзя упускать при покупке машины с пробегом и почему тщательная проверка важна именно сейчас.

Покупка автомобиля с пробегом давно перестала быть сложной задачей. Сегодня на рынке встречаются как честные предложения, так и варианты со скрытыми дефектами, юридическими проблемами или криминальным прошлым. Ошибки на этапе выбора могут обернуться не только лишними расходами, но и серьёзными неприятностями.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это VIN-номер. Этот уникальный идентификатор позволяет узнать историю автомобиля: были ли аварии, сколько было владельцев, есть ли ограничения или залоги. VIN обычно расположен под лобовым стеклом и на стойках кузова. Важно сверить его данные с информацией в ПТС и внимательно осмотреть номерные площадки: следы сварки, перекраски или неаккуратной гравировки могут указывать на попытку скрыть криминальное прошлое. Если номер вызывает подозрения или продавец уклоняется от проверки, от сделки лучше отказаться.

Далее — технический осмотр на подъёмнике. Это даёт возможность оценить состояние днища, рамы, подвески и других скрытых элементов. Коррозия, следы сварки или подтёки технических жидкостей могут говорить о серьёзных ремонтах или авариях. Например, сварной шов в районе лонжерона часто свидетельствует о восстановлении после ДТП. Такой признак — веский повод задуматься о целесообразности покупки.

Внешний осмотр кузова не менее важен. Неоднородный окрас, различия в оттенках, неровные зазоры между деталями — всё это может указывать на ремонт после аварии. Стёкла должны быть без трещин и сколов, фары и другие световые приборы — исправны и соответствовать году выпуска машины. Состояние шин и дисков тоже многое говорит о том, как эксплуатировался автомобиль: сильно изношенный протектор или повреждённые диски — тревожный сигнал.

Салон — ещё один источник информации. Новая оплётка на руле, накладки на педалях или чехлы на сиденьях могут скрывать сильный износ. Потертости на потолке, грязь или царапины иногда говорят о том, что машина работала в такси или каршеринге. Ремни безопасности должны быть целыми, а дата их выпуска — совпадать с годом производства автомобиля, если они не менялись.

Тест-драйв — заключительный этап проверки. Во время поездки важно оценить работу двигателя, коробки передач, подвески и тормозов. Ровный холостой ход, плавное переключение передач, отсутствие посторонних шумов и вибраций — признаки исправного автомобиля. Любые отклонения могут указывать на скрытые неисправности, которые потребуют затрат на ремонт.

Перед оформлением сделки необходимо тщательно проверить документы. Оригиналы ПТС и СТС, отсутствие ограничений, соответствие данных реальным параметрам машины — обязательные условия. Пробег в документах должен совпадать с показаниями одометра. Договор купли-продажи лучше оформлять официально, с указанием всех данных и условий.

В последние годы на российском рынке участились случаи продажи автомобилей с перебитыми номерами, скрытыми повреждениями и юридическими ограничениями. По данным экспертов, до 30% подержанных машин имеют незаметные дефекты или проблемы с документами. Тщательная проверка — не формальность, а необходимое условие для безопасной покупки. Следование этим рекомендациям позволяет снизить риски и выбрать действительно надёжный автомобиль.

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