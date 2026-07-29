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Автор: Дмитрий Новиков

29 июля 2026, 08:19

Доля китайских автомобилей на вторичном рынке России впервые превысила 50%

Доля китайских автомобилей на вторичном рынке России впервые превысила 50%

Не только HAVAL едины: Китайские авто с пробегом впервые заняли больше половины вторичного рынка России

Доля китайских автомобилей на вторичном рынке России впервые превысила 50%

Подержанные китайские автомобили заняли более половины вторичного рынка России. Спрос вырос почти вдвое, а в трёх регионах доля превысила 66% — что это значит для рынка.

Подержанные китайские автомобили заняли более половины вторичного рынка России. Спрос вырос почти вдвое, а в трёх регионах доля превысила 66% — что это значит для рынка.

В первой половине 2026 года доля автомобилей китайских брендов на вторичном рынке России достигла 50,7%, что на 10,5 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Среди марок наибольшее присутствие на «вторичке» зафиксировано у Great Wall, Voyah и Tank, а в десятку лидеров также вошли EXEED, HAVAL, JAECOO, OMODA, LIFAN, Chery и Kaiyi. По моделям самую высокую долю демонстрирует Great Wall Hover H5, за ним следуют Great Wall Hover H3, HAVAL H9, Voyah Free и Geely Tugella.

Отдельные бренды показали кратный рост: Li Auto увеличил своё присутствие на рынке втрое, Хунци — в 2,3 раза, Воя — в 2,2 раза, а Tank и GAC — почти вдвое. Среди моделей наиболее существенный прирост отмечен у Voyah Free, Changan UNI-K, Tank 300 и Geely Monjaro, показатели которых выросли в 2–2,3 раза. Заметное увеличение зафиксировано также у GAC GS8, Chery Arrizo 8, Tank 500, EXEED RX, JAC J7 и OMODA S5.

В целом спрос на подержанные китайские автомобили растёт быстрее рынка: за первое полугодие их доля в структуре продаж увеличилась на 30%, тогда как весь вторичный рынок прибавил лишь 10%. Количество сделок с такими машинами выросло почти вдвое — на 84,5%.

В региональном разрезе наибольшая доля китайских автомобилей с пробегом зафиксирована в Тульской, Рязанской и Вологодской областях, где она превышает 66%, а также в Санкт-Петербурге и Калужской области. Среди федеральных округов лидирует Центральный с 45% всех сделок, далее идут Приволжский с 26% и Северо-Западный с 14%.

Такая динамика свидетельствует о структурных изменениях на российском автомобильном рынке: китайские бренды уверенно замещают уходящие западные марки не только в сегменте новых машин, но и во вторичном сегменте. Рост доли в 1,5 раза за год и почти двукратное увеличение числа сделок говорят о том, что потребители всё чаще рассматривают китайские автомобили как полноценную альтернативу привычным европейским, японским и корейским моделям. При этом кратный рост отдельных брендов подтверждает, что конкуренция среди китайских производителей на российском рынке усиливается, а региональная структура спроса смещается в сторону центральных и промышленно развитых областей страны. Можно уверенно прогнозировать, что во второй половине 2026 года тенденция сохранится, а китайские автомобили окончательно закрепят свои позиции на российском вторичном рынке.

Упомянутые марки: Great Wall, Chery, Haval, Jetour, Jaecoo, EXEED, Geely, TANK, Voyah, Hongqi, JAC, GAC, OMODA, Lifan, KAIYI, Changan
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