Пройти техосмотр: пять дефектов, которые стоит устранить перед поездкой на ТО
При этом надо учитывать, что не каждая машина в состоянии пройти ТО и получить новую диагностическую карту. Перед вами список 5 проблем, которые способны помешать вам пройти ТО, поэтому стоит устранить их заранее.
Трещины и сколы на лобовом стекле и фарах
К сожалению, от таких повреждений не застрахован никто! Потому что получить трещину на стекле или фарах можно не только в аварии, порой достаточно просто камешка, вылетевшего из-под колес фуры, пронесшейся мимо.
К счастью, законом установлено, что не все трещины являются проблемой, а только те, что находятся напротив водительского места и имеют длину более 10 см. Так что, если прилетевший камень угодил в нижний правый угол леворульной машины, считайте вам повезло. Хотя бы в том, что касается прохождения ТО.
С фарами ситуация примерно такая же – головное освещение не может иметь трещин, а вот если была разбита противотуманка, то проблем с получением диагностической карты не возникнет. Правда, только при условии, что она все еще ярко светит, несмотря на трещины.
Проблема с оптикой
Повреждения фар в виде трещин не единственное, что может помешать получению диагностической карты. Кроме целостности и чистоты, фары должны обеспечивать то, ради чего созданы – правильное освещение дороги.
То есть, что головной свет, дневные ходовые, задние фонари, габариты и поворотники – все это должно при проверке зажигаться, само собой разумеется. Но кроме того, ваши фары должны обеспечивать четкую светотеневую границу, приемлемую яркость светового пучка, который должен быть правильно настроен по вертикали и горизонтали.
Если ваша машина оборудована ксеноновой или матричной светодиодной оптикой, то самостоятельно настроить ее не удастся, необходимо посетить автосервис перед поездкой на пункт техосмотра.
Ветровое стекло должно быть чистым
Речь не только и столько о грязи, сколько о гаджетах. Популярные держатели крепятся на ветровом стекле, в удобном для водителя месте. Но согласно требованиям закона, любые предметы, закрепленные на стекле, могу ухудшать обзор водителю и приводить к небезопасному вождению. Поэтому, отправляясь на ТО, уберите регистраторы, телефон или навигатор с лобового стекла, если не хотите спешно делать это на пункте техосмотра.
Каталитический нейтрализатор
Это устройство в выхлопной системе вашего двигателя призвано снижать токсичность выхлопов методом каталитического окисления, это если кратко. Проще говоря, эта штука обеспечивает большую экологичность автомобиля. Проблемы с нейтрализатором ведут обычно к появлению на приборной панели значка Check Engine, который некоторые упорно игнорируют.
Вообще, причин выхода из строя нейтрализатора множество, можно неудачно удариться днищем о камень, въехать в лужу, но чаще всего это некачественное топливо и частая работа двигателя на холостом ходу. С последними двумя пунктами рискует столкнуться каждый.
При выходе из строя катализатора его положено менять. Но не все российские автолюбители разделяют европейские понятия о защите экологии, поэтому в случае выхода из строя нейтрализатора, меняли его просто пламегасителем (в Европу с таким вас никогда не пустят). Теперь же вам придется поддерживать нейтрализатор в штатном состоянии и менять, в случае поломки, на аналогичный. Иначе техосмотр вы не пройдете.
Автомобильные номера
Государственные регистрационные знаки должны содержаться в отличном состоянии. Если вы часто меняете машины, то вряд ли столкнетесь с чем-то серьезнее грязи на госномере. Эту проблема решает если не автомойка, то просто губка и бутылка воды.
Если же вы давно владеете машиной и за это время номера утратили свою глянцевость и новизну, то стоит их внимательно осмотреть.
Деформация одного или обоих номерных знаков, потертости на буквах и цифрах, ухудшающие читаемость номеров – это повод отказать в выдаче диагностической карты. Так что перед поездкой на ТО проверьте все и, при необходимости, подправьте госномер, чтобы стал как новенький!
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