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6 декабря 2019, 12:15

Прямо в столб. Две истории, два разных исхода

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Фото: izhlife.ru
В Нью-Йорке на обочине в свое время были установлены щиты: «Запомните: телеграфные столбы наносят вред вашим автомобилям только в порядке самозащиты». Иронично, но метко. Столб первым не нападет, а если уж и зафиксировано столкновение с оным, то в 100% случаев по вине водителя.
Прямо в столб Две истории два разных исхода

Фото из соцсетей

Примеров масса. Вот лишь два свежих, имевших место в разных российских городах, но в один день – вчера, 5 декабря 2019 года.

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Минувший выходные обстановка на дорогах Северной столицы выдалась сложная. В региональном управлении ГИБДД ...
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По сообщению УГИБДД по Удмуртии, дорожная авария имела место в Ижевске, напротив дома №2а по ул. Выставочной. Полицейские установили, что около 09.25 час. в опору линии электропередач врезался автомобиль Renault Megane. За его рулем находилась девушка 28 лет от роду. Оказалось, молодая «водительница» банально не справилась с управлением… В результате ДТП девушка получила травмы, к счастью не очень серьезные.

Второй инцидент произошел в славном городе Пенза, возле троллейбусного депо на улице Суворова. В отделе пропаганды регионального Управления ГИБДД сообщили: «По предварительным данным, в 6:30 водитель автомобиля Hyundai Elantra, мужчина 1976 года рождения, допустил наезд на препятствие (световую опору)».

Удар был коварный: водителя зажало в салоне, и для его освобождения пришлось вызывать сотрудников пожарно-спасательного центра. Когда спешащие на помощь прибыли на место ДТП, они увидели, что 43-летний мужчина находится вне железного остова ТС. Вожделенную волю ему дали врачи кареты «скорой помощи», которая прибыла на место аварии раньше МЧСников.

Вот только сохранить водителю жизнь медикам не удалось – от полученных травм мужчина скончался в больнице, куда его сразу оттранспортировали. В настоящее время по факту ДТП проводится служебная проверка.

ГИБДД призывает водителей соблюдать установленный скоростной режим, учитывать состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, необходимо принять возможные меры к снижению скорости, вплоть до остановки ТС.

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Прямо в столб. Две истории, два разных исхода
Примеров масса. Вот лишь два свежих, имевших место в разных российских городах, но в один день – вчера, 5 декабря 2019 года. {{material_127968}} По сообщению УГИБДД по Удмуртии, дорожная авария имела место в Ижевске, напротив дома №2а по ул. Выставочной. Полицейские установили, что около 09.25 час. в опору линии электропередач врезался автомобиль Renault Megane. За его рулем находилась девушка 28 лет от роду. Оказалось, молодая «водительница» банально не справилась с управлением… В результате ДТП девушка получила травмы, к счастью не очень серьезные.Второй инцидент произошел в славном городе Пенза, возле троллейбусного депо на улице Суворова. В отделе пропаганды регионального Управления ГИБДД сообщили: «По предварительным данным, в 6:30 водитель автомобиля Hyundai Elantra, мужчина 1976 года рождения, допустил наезд на препятствие (световую опору)».Удар был коварный: водителя зажало в салоне, и для его освобождения пришлось вызывать сотрудников пожарно-спасательного центра. Когда спешащие на помощь прибыли на место ДТП, они увидели, что 43-летний мужчина находится вне железного остова ТС. Вожделенную волю ему дали врачи кареты «скорой помощи», которая прибыла на место аварии раньше МЧСников.Вот только сохранить водителю жизнь медикам не удалось – от полученных травм мужчина скончался в больнице, куда его сразу оттранспортировали. В настоящее время по факту ДТП проводится служебная проверка.ГИБДД призывает водителей соблюдать установленный скоростной режим, учитывать состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, необходимо принять возможные меры к снижению скорости, вплоть до остановки ТС.
2019-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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