Прямо в столб. Две истории, два разных исхода
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Фото из соцсетей
Примеров масса. Вот лишь два свежих, имевших место в разных российских городах, но в один день – вчера, 5 декабря 2019 года.
Второй инцидент произошел в славном городе Пенза, возле троллейбусного депо на улице Суворова. В отделе пропаганды регионального Управления ГИБДД сообщили: «По предварительным данным, в 6:30 водитель автомобиля Hyundai Elantra, мужчина 1976 года рождения, допустил наезд на препятствие (световую опору)».
Удар был коварный: водителя зажало в салоне, и для его освобождения пришлось вызывать сотрудников пожарно-спасательного центра. Когда спешащие на помощь прибыли на место ДТП, они увидели, что 43-летний мужчина находится вне железного остова ТС. Вожделенную волю ему дали врачи кареты «скорой помощи», которая прибыла на место аварии раньше МЧСников.
Вот только сохранить водителю жизнь медикам не удалось – от полученных травм мужчина скончался в больнице, куда его сразу оттранспортировали. В настоящее время по факту ДТП проводится служебная проверка.
ГИБДД призывает водителей соблюдать установленный скоростной режим, учитывать состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, необходимо принять возможные меры к снижению скорости, вплоть до остановки ТС.
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