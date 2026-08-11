Прямой бензин: как нафта разрушает мотор и чем это грозит водителям

Прямогонный бензин: почему его нельзя использовать в современных авто

В России обсуждают прямогонный бензин после изменений в законах. Эксперты объясняют, почему этот продукт не подходит для современных автомобилей и чем может обернуться его использование. Важно знать детали, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

В России обсуждают прямогонный бензин после изменений в законах. Эксперты объясняют, почему этот продукт не подходит для современных автомобилей и чем может обернуться его использование. Важно знать детали, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

В последние месяцы бензин оказался в центре внимания российских автомобилистов. После того, как в законодательстве появились послабления для его производства на нефтеперерабатывающих заводах, возникло множество вопросов: что это за продукт и чем он опасен для машин?

Прямогонный бензин, который специалисты называют также нафтой, представляет собой промежуточный продукт первой переработки нефти. Его получают на первых порах, когда из источника получаются легкие элементы. Основное значение - минимальное октановое число, обычно 40-60. Для сравнения, стандартный АИ-92 требует минимум 92, а АИ-95 - около 95.

Эксперты подчеркивают: использование прямого бензина в чистом виде строго запрещено на современных автомобилях. Каждый мотор рассчитан на определенное октановое число. Если залить топливо с показателем 40-60 вместо требуемых 95, будет нарушена вся работа двигателя. В результате внутри цилиндра возникают ударные волны, которые разрушают поршни и клапаны. Это не просто рекомендация производителя, это вопрос безопасности и ресурса мотора.

Лишь после глубокой очистки, добавления высокооктановых компонентов и специальных присадок, прямой бензин превращается в привычные марки АИ-92 или АИ-95. Именно поэтому разрешение на его использование касается исключительно технологических процессов на заводах, а не конечных потребителей. На АЗС по-прежнему должно продаваться топливо, соответствующее ГОСТ и экологическим нормам.

Попытка сэкономить и заправить автомобиль прямым бензином может привести к серьезным последствиям. Основная угроза - детонация, из-за которой падает мощность двигателя, появляется металлический стук, повышается температура в камере сгорания. Особая уязвимость современных турбированных моторов. Попадание низкооктановой смеси может вывести из строя форсунки, катализатор и даже турбину. Ремонт в таких случаях обходится в разы дороже, чем потенциальная экономия на топливе.

Автовладельцам стоит быть особенно внимательными при выборе заправки. Лучше отдать предпочтение знакомой сетевой АЗС и проверить паспорт качества топлива на колонке. Экономия на несколько сотен рублей может обернуться капитальным ремонтом двигателя, что подтверждают и эксперты, и реальные случаи на рынке.

Прямой бензин используется как сырье для дальнейшей переработки и не предназначен для заправки автомобилей. Его октановое число обусловлено отсутствием специальных присадок и очистки. В России контроль за качеством топлива на АЗС остается актуальной темой, а случаи продажи некачественного бензина фиксируются регулярно. Поэтому важно не только знать технические тонкости, но и быть внимательным к деталям.