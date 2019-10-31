31 октября 2019, 08:20
PSA Group и альянс FCA начали переговоры о слиянии
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Фото: motor1
Два крупнейших автомобильных концерна хотят объединиться. Французскому PSA Group принадлежат бренды Peugeot, Citroеn, Opel и Vauxhall. Американо-итальянскому FCA - Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Lancia, Chrysler, Jeep, Dodge и Ram.
Фото: topgear
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В случае объединения двух компаний на мировом рынке появится новый автомобильный гигант стоимостью 46 млрд долларов, который займет четвертое место по объему производства. Во главе нового альянса встанет нынешний генеральный директор PSA Group Карлос Таварес.
На российский авторынок предстоящее слияние FCA и PSA практически не повлияет. Доля легковых автомобилей будущего автогиганта не превышает 1% продаж. Чуть больше доля в сегменте легкого коммерческого транспорта – 5%. После объединения можно надеяться лишь на небольшое снижение цен на автомобили из-за оптимизации бизнес-процессов в компании.
В конце мая альянс Fiat Chrysler пытался вести переговоры об объединении с французским концерном Renault. Слияние было бы выгодно для обеих сторон. Renault смог бы освоить североамериканский рынок, а FCA укрепил позиции в Европе и получил доступ к электрическим технологиям Renault. Однако сделка быстро зашла в тупик. Французская сторона потребовала от FCA заручиться одобрением Nissan, а также гарантировать сохранение рабочих мест во Франции и выплату дивидендов акционерам Renault.
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