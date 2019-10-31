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31 октября 2019, 08:20

PSA Group и альянс FCA начали переговоры о слиянии

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Фото: motor1
Два крупнейших автомобильных концерна хотят объединиться. Французскому PSA Group принадлежат бренды Peugeot, Citroеn, Opel и Vauxhall. Американо-итальянскому FCA - Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Lancia, Chrysler, Jeep, Dodge и Ram.
PSA Group и альянс FCA начали переговоры о слиянии

Фото: topgear

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Первый раунд официальных переговоров уже стартовал, 30 октября 2019 года этот факт официально подтвердили представители PSA Group. По информации The Wall Street Journal, речь идет о паритетном слиянии посредством обмена акциями. Однако окончательное решение пока не принято, и в дальнейшем могут появиться иные варианты совершения сделки.

В случае объединения двух компаний на мировом рынке появится новый автомобильный гигант стоимостью 46 млрд долларов, который займет четвертое место по объему производства. Во главе нового альянса встанет нынешний генеральный директор PSA Group Карлос Таварес.

На российский авторынок предстоящее слияние FCA и PSA практически не повлияет. Доля легковых автомобилей будущего автогиганта не превышает 1% продаж. Чуть больше доля в сегменте легкого коммерческого транспорта – 5%. После объединения можно надеяться лишь на небольшое снижение цен на автомобили из-за оптимизации бизнес-процессов в компании.

В конце мая альянс Fiat Chrysler пытался вести переговоры об объединении с французским концерном Renault. Слияние было бы выгодно для обеих сторон. Renault смог бы освоить североамериканский рынок, а FCA укрепил позиции в Европе и получил доступ к электрическим технологиям Renault. Однако сделка быстро зашла в тупик. Французская сторона потребовала от FCA заручиться одобрением Nissan, а также гарантировать сохранение рабочих мест во Франции и выплату дивидендов акционерам Renault.

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PSA Group и альянс FCA начали переговоры о слиянии
{{material_126699}}Первый раунд официальных переговоров уже стартовал, 30 октября 2019 года этот факт официально подтвердили представители PSA Group. По информации The Wall Street Journal, речь идет о паритетном слиянии посредством обмена акциями. Однако окончательное решение пока не принято, и в дальнейшем могут появиться иные варианты совершения сделки.В случае объединения двух компаний на мировом рынке появится новый автомобильный гигант стоимостью 46 млрд долларов, который займет четвертое место по объему производства. Во главе нового альянса встанет нынешний генеральный директор PSA Group Карлос Таварес.На российский авторынок предстоящее слияние FCA и PSA практически не повлияет. Доля легковых автомобилей будущего автогиганта не превышает 1% продаж. Чуть больше доля в сегменте легкого коммерческого транспорта – 5%. После объединения можно надеяться лишь на небольшое снижение цен на автомобили из-за оптимизации бизнес-процессов в компании.В конце мая альянс Fiat Chrysler пытался вести переговоры об объединении с французским концерном Renault. Слияние было бы выгодно для обеих сторон. Renault смог бы освоить североамериканский рынок, а FCA укрепил позиции в Европе и получил доступ к электрическим технологиям Renault. Однако сделка быстро зашла в тупик. Французская сторона потребовала от FCA заручиться одобрением Nissan, а также гарантировать сохранение рабочих мест во Франции и выплату дивидендов акционерам Renault.
2019-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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