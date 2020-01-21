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21 января 2020, 09:05

PSA Group пропустит Женевский автосалон

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Французский концерн PSA Group объявил, что не приедет на автосалон в Женеву в марте 2020 года. Следовательно, нынешней весной новинок от Peugeot, Citroën и Opel можно не ждать.
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Автопроизводители постепенно теряют интерес к крупным международным автомобильным выставкам. С развитием интернета и современных цифровых технологий участие в таких массовых и дорогостоящих мероприятиях перестает быть жизненно необходимым. Привлечь внимание публики к новинкам и инновационным технологиям можно просто, опубликовав пост в социальной сети или выпустив ролик на YouTube.

Как сообщили журналистам AutoPlus в пресс-службе PSA Group, французский концерн пропустит Женевский автосалон и представит свои новинки на «домашней» выставке в Париже, которая состоится осенью. Сейчас у трех входящих в него брендов, Peugeot, Citroën и Opel, пока нет ничего нового, а приезжать на выставку с уже известными публике автомобилями – дорогое удовольствие.

Peugeot – не первый автопроизводитель, который пропустит Женевский автосалон. Ранее о своем отсутствии предупредили итальянцы из Lamborghini. Компания отдаст предпочтение специальным мероприятиям, где ее автомобилям не придется конкурировать с соперниками за внимание публики. Кроме того, стало известно, что Audi и Mercedes-Benz не приедут на мотор-шоу в Нью-Йорк. Стенд Volkswagen появится на выставке в Женеве, но будет отсутствовать в Париже.

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Валерий
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эксплуатация с 2013 года. из плюсов: подвеска только сейчас начала немного постукивать, но и я ее честно говоря в каких ямах на наших дорогах только не проверял... по кузову нет ни каких замечаний, несмотря на изрядное число сколов и царапин. Хороший объем багажника и салона, даже крупные пассажиры на ...
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Цитата:| Кому: Юрий! Это какой рост небольшой по вашему? У меня знакомый под 2 метра, садится в мою машину гольф класса, и ни разу не ударился. Жаловаться то он жаловался, что машина у меня "бабская", в его понимании это машины, в которые с его ростом не развалишься. В моем понимании большинство машин ...
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PSA Group пропустит Женевский автосалон
{{material_122705}}Автопроизводители постепенно теряют интерес к крупным международным автомобильным выставкам. С развитием интернета и современных цифровых технологий участие в таких массовых и дорогостоящих мероприятиях перестает быть жизненно необходимым. Привлечь внимание публики к новинкам и инновационным технологиям можно просто, опубликовав пост в социальной сети или выпустив ролик на YouTube.Как сообщили журналистам AutoPlus в пресс-службе PSA Group, французский концерн пропустит Женевский автосалон и представит свои новинки на «домашней» выставке в Париже, которая состоится осенью. Сейчас у трех входящих в него брендов, Peugeot, Citroën и Opel, пока нет ничего нового, а приезжать на выставку с уже известными публике автомобилями – дорогое удовольствие.Peugeot – не первый автопроизводитель, который пропустит Женевский автосалон. Ранее о своем отсутствии предупредили итальянцы из Lamborghini. Компания отдаст предпочтение специальным мероприятиям, где ее автомобилям не придется конкурировать с соперниками за внимание публики. Кроме того, стало известно, что Audi и Mercedes-Benz не приедут на мотор-шоу в Нью-Йорк. Стенд Volkswagen появится на выставке в Женеве, но будет отсутствовать в Париже.
2020-01-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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