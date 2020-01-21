21 января 2020, 09:05
PSA Group пропустит Женевский автосалон
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Французский концерн PSA Group объявил, что не приедет на автосалон в Женеву в марте 2020 года. Следовательно, нынешней весной новинок от Peugeot, Citroën и Opel можно не ждать.
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Как сообщили журналистам AutoPlus в пресс-службе PSA Group, французский концерн пропустит Женевский автосалон и представит свои новинки на «домашней» выставке в Париже, которая состоится осенью. Сейчас у трех входящих в него брендов, Peugeot, Citroën и Opel, пока нет ничего нового, а приезжать на выставку с уже известными публике автомобилями – дорогое удовольствие.
Peugeot – не первый автопроизводитель, который пропустит Женевский автосалон. Ранее о своем отсутствии предупредили итальянцы из Lamborghini. Компания отдаст предпочтение специальным мероприятиям, где ее автомобилям не придется конкурировать с соперниками за внимание публики. Кроме того, стало известно, что Audi и Mercedes-Benz не приедут на мотор-шоу в Нью-Йорк. Стенд Volkswagen появится на выставке в Женеве, но будет отсутствовать в Париже.
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Тест-драйв Opel Mokka: шепот силы
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