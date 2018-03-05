5 марта 2018, 10:59

PSA хочет построить в Калуге моторный завод

Концерн PSA прорабатывает возможность запуска в Калуге собственного производства двигателей. Если планы компании осуществятся, новый завод начнет работу через два года.
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На российском заводе группы PSA в Калуге началось производство фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Цены ...
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Глава завода «ПСМА Рус» Николя Фебве сообщил, что в настоящее время идет согласование нюансов будущего проекта. Окончательное решение по вопросу строительства моторного завода в России должны принять до конца нынешнего года. Выпуск двигателей в России станет очередным этапом в программе локализации производства автомобилей PSA. Однако мощность завода позволит не только удовлетворить внутренний спрос, но и направлять моторы на экспорт.

На днях на заводе PSA в Калуге стартовал выпуск по полному циклу коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Объем инвестиций в монтаж новой конвейерной линии составил 70 млн евро. Пока здесь собирают только грузопассажирские модификации. Через месяц должен начаться выпуск пассажирских версий, а в июне – люксовых комплектаций. До сих пор на предприятии трудилось 1 800 человек в одну смену, но с сегодняшнего дня, 5 марта, запускают вторую смену. План по выпуску автомобилей на 2018 год составляет не менее 30 000 единиц.

Производство автомобилей по полному циклу началось на заводе концерна PSA в Калуге в середине 2012 года. Сейчас помимо фургонов Peugeot и Citroen здесь собирают седаны Peugeot 408 и Citroen С4, кроссоверы Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport. Потенциальная мощность конвейера составляет 125 000 автомобилей в год. Суммарно французская компания вложила в развитие российского производства около полумиллиарда евро.
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PSA хочет построить в Калуге моторный завод
{{material_122688}}Глава завода «ПСМА Рус» Николя Фебве сообщил, что в настоящее время идет согласование нюансов будущего проекта. Окончательное решение по вопросу строительства моторного завода в России должны принять до конца нынешнего года. Выпуск двигателей в России станет очередным этапом в программе локализации производства автомобилей PSA. Однако мощность завода позволит не только удовлетворить внутренний спрос, но и направлять моторы на экспорт.На днях на заводе PSA в Калуге стартовал выпуск по полному циклу коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Объем инвестиций в монтаж новой конвейерной линии составил 70 млн евро. Пока здесь собирают только грузопассажирские модификации. Через месяц должен начаться выпуск пассажирских версий, а в июне – люксовых комплектаций. До сих пор на предприятии трудилось 1 800 человек в одну смену, но с сегодняшнего дня, 5 марта, запускают вторую смену. План по выпуску автомобилей на 2018 год составляет не менее 30 000 единиц.Производство автомобилей по полному циклу началось на заводе концерна PSA в Калуге в середине 2012 года. Сейчас помимо фургонов Peugeot и Citroen здесь собирают седаны Peugeot 408 и Citroen С4, кроссоверы Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport. Потенциальная мощность конвейера составляет 125 000 автомобилей в год. Суммарно французская компания вложила в развитие российского производства около полумиллиарда евро.
2018-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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