PSA хочет построить в Калуге моторный завод
Концерн PSA прорабатывает возможность запуска в Калуге собственного производства двигателей. Если планы компании осуществятся, новый завод начнет работу через два года.
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На российском заводе группы PSA в Калуге началось производство фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Цены ...Читать далее
На днях на заводе PSA в Калуге стартовал выпуск по полному циклу коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Объем инвестиций в монтаж новой конвейерной линии составил 70 млн евро. Пока здесь собирают только грузопассажирские модификации. Через месяц должен начаться выпуск пассажирских версий, а в июне – люксовых комплектаций. До сих пор на предприятии трудилось 1 800 человек в одну смену, но с сегодняшнего дня, 5 марта, запускают вторую смену. План по выпуску автомобилей на 2018 год составляет не менее 30 000 единиц.
Производство автомобилей по полному циклу началось на заводе концерна PSA в Калуге в середине 2012 года. Сейчас помимо фургонов Peugeot и Citroen здесь собирают седаны Peugeot 408 и Citroen С4, кроссоверы Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport. Потенциальная мощность конвейера составляет 125 000 автомобилей в год. Суммарно французская компания вложила в развитие российского производства около полумиллиарда евро.
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