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8 февраля 2020, 02:47

Псковичи по-прежнему не хотят видеть АЗС у стен древнего Мирожского монастыря

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Фото: Псковинформ.ру
У нашумевшей в Пскове истории с возможностью строительства автозаправочной станции рядом со стенами древнейшего Мирожского монастыря, включенного, кстати, в список ЮНЕСКО, есть продолжение.

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Напомним, что некие коммерсанты, по всей видимости, чихали на столь высокий статус архитектурного шедевра и уже, чай, подсчитали всю выгоду от соседства АЗС с важным и популярным туристическим объектом Пскова. Но не все пошло не так гладко, как они хотели бы видеть…

Горожане проявили гражданскую активность и встали стеной за Мирожский монастырь. В результате местные власти были вынуждены прислушаться к чаяниям земляков. Как сообщают наши коллеги из Псковского агентства информации, «администрация Пскова на основании отказа комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия не дала согласие на выдачу документов на строительство АЗС».

Вот только коммерсанты решили не сдаваться и обратились в Арбитражный суд и… выиграли дело. Власти Пскова оспорили данное решение и предложили компании-инвестору на выбор несколько участков под строительство АЗС - этакий компромиссный вариант.

Святыня с историей в несколько столетий

Спасо-Преображенская Мирожская обитель - комплекс одного из самых древних монастырей Псковской земли и Северо-Западной Руси в целом. Месторасположение - левый берег реки Великой, в месте впадения в нее небольшой речки Мирожи.

Во II четверти XII в. по заказу новгородского архиепископа Св. Нифонта новгородской строительной артелью был поставлен каменный Спасо-Преображенский собор, который в несколько измененном виде сохранился до наших дней.

Тогда он представлял собой необычный для древнерусской архитектуры тип крестово-купольного храма с пониженными боковыми апсидами и западными угловыми компартиментами. Последние, впрочем, были вскоре надстроены теми же мастерами до высоты основного объема здания. В перестроенном виде этот тип храма был использован как образец при возведении несохранившейся Климентовской церкви в Старой Ладоге (1153 г.) и строительстве собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (1310-1311 гг.) в Пскове. 


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Псковичи по-прежнему не хотят видеть АЗС у стен древнего Мирожского монастыря
{{material_126958}} Напомним, что некие коммерсанты, по всей видимости, чихали на столь высокий статус архитектурного шедевра и уже, чай, подсчитали всю выгоду от соседства АЗС с важным и популярным туристическим объектом Пскова. Но не все пошло не так гладко, как они хотели бы видеть…Горожане проявили гражданскую активность и встали стеной за Мирожский монастырь. В результате местные власти были вынуждены прислушаться к чаяниям земляков. Как сообщают наши коллеги из Псковского агентства информации, «администрация Пскова на основании отказа комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия не дала согласие на выдачу документов на строительство АЗС».Вот только коммерсанты решили не сдаваться и обратились в Арбитражный суд и… выиграли дело. Власти Пскова оспорили данное решение и предложили компании-инвестору на выбор несколько участков под строительство АЗС - этакий компромиссный вариант.Святыня с историей в несколько столетийСпасо-Преображенская Мирожская обитель - комплекс одного из самых древних монастырей Псковской земли и Северо-Западной Руси в целом. Месторасположение - левый берег реки Великой, в месте впадения в нее небольшой речки Мирожи. Во II четверти XII в. по заказу новгородского архиепископа Св. Нифонта новгородской строительной артелью был поставлен каменный Спасо-Преображенский собор, который в несколько измененном виде сохранился до наших дней. Тогда он представлял собой необычный для древнерусской архитектуры тип крестово-купольного храма с пониженными боковыми апсидами и западными угловыми компартиментами. Последние, впрочем, были вскоре надстроены теми же мастерами до высоты основного объема здания. В перестроенном виде этот тип храма был использован как образец при возведении несохранившейся Климентовской церкви в Старой Ладоге (1153 г.) и строительстве собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (1310-1311 гг.) в Пскове. 
2020-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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