Псковские байкеры выступают против нынешних ставок транспортного налога
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Фото: В. Илюшин
В псковском мотосообществе уверены, что ныне действующая ставка по налогам на мотоциклы необоснованно завышена. Сегодня она находится на уровне 30 рублей на 1 л.с. при мощности двигателя свыше 35 л.с. При этом для легковых автомобилей ставка составляет 13 рублей (с мощностью силового агрегата до 75 л.с.), 15 рублей (75-100 л.с.) и 27 рублей (100-150 л.с.).
«Рыцари дорог» из приграничного Пскова попросили содействия в поиске тренировочной площадки для мотоджимханы. Это такое спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов.
Инициаторы встречи отметили: «От членов палаты мы увидели отклик. На ближайших собраниях наши вопросы обсудят. И уже отталкиваясь от ответа, будем идти дальше».
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