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15 декабря 2019, 21:14

Псковские байкеры выступают против нынешних ставок транспортного налога

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Фото: В. Илюшин
Члены Объединения мотоциклистов «МотоПсков – наш город» встретились с коллегами из Общественной палаты Псковской области. Байкеры попросили пересмотреть ставки транспортного налога на мотоциклы.
Псковские байкеры выступают против нынешних ставок транспортного налога

Фото: В. Илюшин

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Они заявили, что налогом мотоциклистов следует облагать не абы как, а с учетом сезонности их использования. Они также попросили «общественников» установить льготы по налогам для ветеранов боевых действий. Об этом сообщается на официальной страничке Объединения в социальной сети «ВКонтакте».

В псковском мотосообществе уверены, что ныне действующая ставка по налогам на мотоциклы необоснованно завышена. Сегодня она находится на уровне 30 рублей на 1 л.с. при мощности двигателя свыше 35 л.с. При этом для легковых автомобилей ставка составляет 13 рублей (с мощностью силового агрегата до 75 л.с.), 15 рублей (75-100 л.с.) и  27 рублей (100-150 л.с.).

«Рыцари дорог» из приграничного Пскова попросили содействия в поиске тренировочной площадки для мотоджимханы. Это такое спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов.

Инициаторы встречи отметили: «От членов палаты мы увидели отклик. На ближайших собраниях наши вопросы обсудят. И уже отталкиваясь от ответа, будем идти дальше».


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logvins7589
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Псковские байкеры выступают против нынешних ставок транспортного налога
{{material_128000}} Они заявили, что налогом мотоциклистов следует облагать не абы как, а с учетом сезонности их использования. Они также попросили «общественников» установить льготы по налогам для ветеранов боевых действий. Об этом сообщается на официальной страничке Объединения в социальной сети «ВКонтакте». В псковском мотосообществе уверены, что ныне действующая ставка по налогам на мотоциклы необоснованно завышена. Сегодня она находится на уровне 30 рублей на 1 л.с. при мощности двигателя свыше 35 л.с. При этом для легковых автомобилей ставка составляет 13 рублей (с мощностью силового агрегата до 75 л.с.), 15 рублей (75-100 л.с.) и  27 рублей (100-150 л.с.).«Рыцари дорог» из приграничного Пскова попросили содействия в поиске тренировочной площадки для мотоджимханы. Это такое спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов.Инициаторы встречи отметили: «От членов палаты мы увидели отклик. На ближайших собраниях наши вопросы обсудят. И уже отталкиваясь от ответа, будем идти дальше».
2019-12-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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