19 декабря 2017, 10:41

Псковские таможенники не пропустили «санкционные» товары

С начала 2017 года сотрудниками Псковской таможни проверили свыше 40 тыс. транспортных средств, перемещавших товары через российско-белорусский участок государственной границы РФ. В 230 случаях из них выявлены признаки нарушений.
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В частности, выявлено 139 партий, запрещенных к ввозу в Россию, так называемых «санкционных» товаров. Их общий вес составил почти 2400 тонн. Вся задержанная продукция уничтожалась по окончании проверочных мероприятий.

Также в текущем году было выявлено 86 товарных партий общим весом 830 тонн с признаками несоблюдения действующего законодательства, в том числе в части требований карантинного фитосанитарного и (или) ветеринарного контроля. Большая часть из них – 72 товарные партии (555 тонн товара) возвращена в Беларусь.

По фактам незаконного перемещения через границу РФ товаров возбуждено 9 уголовных дел по статье 226.1 Уголовного кодекса РФ. По фактам несоблюдения установленных запретов и ограничений на ввоз товаров в РФ Псковской таможней возбуждено 85 дел об административных правонарушениях. Россельхознадзором возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 10.2 КоАП РФ.

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Псковские таможенники не пропустили «санкционные» товары
В частности, выявлено 139 партий, запрещенных к ввозу в Россию, так называемых «санкционных» товаров. Их общий вес составил почти 2400 тонн. Вся задержанная продукция уничтожалась по окончании проверочных мероприятий.Также в текущем году было выявлено 86 товарных партий общим весом 830 тонн с признаками несоблюдения действующего законодательства, в том числе в части требований карантинного фитосанитарного и (или) ветеринарного контроля. Большая часть из них – 72 товарные партии (555 тонн товара) возвращена в Беларусь.По фактам незаконного перемещения через границу РФ товаров возбуждено 9 уголовных дел по статье 226.1 Уголовного кодекса РФ. По фактам несоблюдения установленных запретов и ограничений на ввоз товаров в РФ Псковской таможней возбуждено 85 дел об административных правонарушениях. Россельхознадзором возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 10.2 КоАП РФ.
2017-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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