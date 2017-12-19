Псковские таможенники не пропустили «санкционные» товары
В частности, выявлено 139 партий, запрещенных к ввозу в Россию, так называемых «санкционных» товаров. Их общий вес составил почти 2400 тонн. Вся задержанная продукция уничтожалась по окончании проверочных мероприятий.
Также в текущем году было выявлено 86 товарных партий общим весом 830 тонн с признаками несоблюдения действующего законодательства, в том числе в части требований карантинного фитосанитарного и (или) ветеринарного контроля. Большая часть из них – 72 товарные партии (555 тонн товара) возвращена в Беларусь.
По фактам незаконного перемещения через границу РФ товаров возбуждено 9 уголовных дел по статье 226.1 Уголовного кодекса РФ. По фактам несоблюдения установленных запретов и ограничений на ввоз товаров в РФ Псковской таможней возбуждено 85 дел об административных правонарушениях. Россельхознадзором возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 10.2 КоАП РФ.
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