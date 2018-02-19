19 февраля 2018, 16:55

ПТК расширяет свою экологическую программу в Петербурге

На 75 АЗС ПТК установлены специальные контейнеры, куда можно сдать батарейки и аккумуляторы, отработанные компактные и линейные люминесцентные лампы, а также бытовые термометры.
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Трендом XXI века стало не только активное развитие информационных технологий, но повышенное внимание к проблемам экологии. Все больше социально ответственных компаний приступают к реализации собственных экологических проектов. ПТК уже несколько лет успешно развивает программу приема опасных отходов на своих АЗС.  
 
В 2015 году в рамках городской программы «Сделаем наш город чище!» компания запустила экологическую акцию «Я спас ежика вместе с ПТК». За это время на территории 23 АЗС ПТК и в офисе компании были установлены специальные эко-боксы для сбора батареек и небольших аккумуляторов. 
 
В феврале 2018 года ПТК расширила свою экологическую программу, существенно увеличив не только количество пунктов приема, но и перечень подлежащих сбору и утилизации опасных отходов.
 
Сегодня на территории 75 АЗС ПТК установлены специальные модульные контейнеры, куда все жители Петербурга – и автомобилисты, и пешеходы, – могут сдать не только химические источники питания (батарейки и аккумуляторы), но отработанные компактные и линейные люминесцентные лампы, а также бытовые термометры. 
 
Стоит отметить, что одна батарейка загрязняет тяжелыми металлами 20 кв. м. почвы, а люминесцентные лампы и термометры содержат ртуть и относятся к отходам I класса опасности по степени токсичности. 


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ПТК расширяет свою экологическую программу в Петербурге
Трендом XXI века стало не только активное развитие информационных технологий, но повышенное внимание к проблемам экологии. Все больше социально ответственных компаний приступают к реализации собственных экологических проектов. ПТК уже несколько лет успешно развивает программу приема опасных отходов на своих АЗС.   В 2015 году в рамках городской программы «Сделаем наш город чище!» компания запустила экологическую акцию «Я спас ежика вместе с ПТК». За это время на территории 23 АЗС ПТК и в офисе компании были установлены специальные эко-боксы для сбора батареек и небольших аккумуляторов.  В феврале 2018 года ПТК расширила свою экологическую программу, существенно увеличив не только количество пунктов приема, но и перечень подлежащих сбору и утилизации опасных отходов. Сегодня на территории 75 АЗС ПТК установлены специальные модульные контейнеры, куда все жители Петербурга – и автомобилисты, и пешеходы, – могут сдать не только химические источники питания (батарейки и аккумуляторы), но отработанные компактные и линейные люминесцентные лампы, а также бытовые термометры.  Стоит отметить, что одна батарейка загрязняет тяжелыми металлами 20 кв. м. почвы, а люминесцентные лампы и термометры содержат ртуть и относятся к отходам I класса опасности по степени токсичности. 
2018-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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