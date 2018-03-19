ПТК заправляет без оператора
Скачать бесплатное приложение можно в магазинах Apple Store и Google Play. К мобильному приложению можно привязать банковскую карту, с помощью которой будет производиться оплата топлива со скидкой 3%.
Или открыть в мобильном приложении топливный счет, пополнить его, оплатив запас топлива, и заправляться с него. Это выгодно и удобно. Топливо приобретается по специальному тарифу, цена на него фиксируется и не изменяется до полного его использования.
Предъявив на кассе магазина на АЗС ПТК экран смартфона с мобильным приложением, можно получить скидку на товары и услуги до 10%. Если при этом вы пользуетесь Samsung Pay или Apple Pay, получить скидку и расплатиться можно с помощью одного устройства!
Мобильное приложение ПТК функционально напоминает личный кабинет управления банковским счетом. Здесь можно производить оплату, следить в онлайн-режиме за балансом, переводить топливо близким и друзьям, выбирать ближайшие заправки, получать информацию об акциях, а также иметь обратную связь со службой поддержки ПТК.
Заходите в магазины Apple Store и Google Play, скачивайте мобильное приложение ПТК и заправляйтесь в несколько кликов с помощью своего смартфона.
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