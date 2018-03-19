19 марта 2018, 18:27

ПТК заправляет без оператора

Пожалуй, еще никогда заправка машины не была такой быстрой! Всего несколько движений – пистолет в бак, пара кликов в смартфоне и автомобиль заправлен. ПТК выпустила мобильное приложение, которое позволяет оплатить топливо и заправиться, не отходя от автомобиля, прямо у колонки, без участия оператора.
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ПТК заправляет без оператора

Скачать бесплатное приложение можно в магазинах Apple Store и Google Play. К мобильному приложению можно привязать банковскую карту, с помощью которой будет производиться оплата топлива со скидкой 3%.

Или открыть в мобильном приложении топливный счет, пополнить его, оплатив запас топлива, и заправляться с него. Это выгодно и удобно. Топливо приобретается по специальному тарифу, цена на него фиксируется и не изменяется до полного его использования. 

Предъявив на кассе магазина на АЗС ПТК экран смартфона с мобильным приложением, можно получить скидку на товары и услуги до 10%. Если при этом вы пользуетесь Samsung Pay или Apple Pay, получить скидку и расплатиться можно с помощью одного устройства!

Мобильное приложение ПТК функционально напоминает личный кабинет управления банковским счетом. Здесь можно производить оплату, следить в онлайн-режиме за балансом, переводить топливо близким и друзьям, выбирать ближайшие заправки, получать информацию об акциях, а также иметь обратную связь со службой поддержки ПТК.

Заходите в магазины Apple Store и Google Play, скачивайте мобильное приложение ПТК и заправляйтесь в несколько кликов с помощью своего смартфона. ​


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ПТК заправляет без оператора
Скачать бесплатное приложение можно в магазинах Apple Store и Google Play. К мобильному приложению можно привязать банковскую карту, с помощью которой будет производиться оплата топлива со скидкой 3%. Или открыть в мобильном приложении топливный счет, пополнить его, оплатив запас топлива, и заправляться с него. Это выгодно и удобно. Топливо приобретается по специальному тарифу, цена на него фиксируется и не изменяется до полного его использования.  Предъявив на кассе магазина на АЗС ПТК экран смартфона с мобильным приложением, можно получить скидку на товары и услуги до 10%. Если при этом вы пользуетесь Samsung Pay или Apple Pay, получить скидку и расплатиться можно с помощью одного устройства! Мобильное приложение ПТК функционально напоминает личный кабинет управления банковским счетом. Здесь можно производить оплату, следить в онлайн-режиме за балансом, переводить топливо близким и друзьям, выбирать ближайшие заправки, получать информацию об акциях, а также иметь обратную связь со службой поддержки ПТК. Заходите в магазины Apple Store и Google Play, скачивайте мобильное приложение ПТК и заправляйтесь в несколько кликов с помощью своего смартфона. ​
2018-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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