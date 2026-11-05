Почему Пулково массово отменяет и задерживает рейсы 5 ноября: что происходит в воздушной гавани прямо сейчас

Почему Пулково экстренно принял 27 московских самолетов и как это отразилось на расписании вылетов 5 ноября

В расписании аэропорта Северной столицы появились заметные изменения. Пассажирам пришлось сверять время вылета и учитывать отмены. Корректировки затронули несколько направлений, подробности есть в опубликованной сводке.

В расписании аэропорта Северной столицы появились заметные изменения. Пассажирам пришлось сверять время вылета и учитывать отмены. Корректировки затронули несколько направлений, подробности есть в опубликованной сводке.

Вылет B2 2157 «Белавиа» в Махачкалу перенесли с 6:56 на 10:55, свидетельствуют данные онлайн-табло за 5 ноября. Сводка сообщает о девяти задержанных отправлениях и 11 отмененных; в перечне задержек указаны десять рейсов. Это оперативные данные на момент публикации: в течение дня сведения на табло менялись. Задержки затронули десятки вылетов, в первую очередь московские и внутрироссийские направления. В аэропорту рекомендовали пассажирам проверять онлайн-табло и следить за объявлениями в терминале.

Отправление N4 281 Nordwind Airlines в Калининград передвинули с 10:30 на 11:05. Рейс DP 519 «Победы» в Астрахань должен был вылететь в 11:25 вместо 10:35. Для DP 539 в Минеральные Воды указано новое время: 14:45. Среди перенесенных рейсов также были DP 893 в Минск и рейсы в Калининград, Ижевск, Москву, Саранск, Волгоград и Саратов.

Переносы затронули и более поздние вылеты. S7 6410 S7 Airlines в Иркутск назначили на 15:00, а DP 623 в Ижевск задержали до того же времени. Рейс DP 893 в Минск должен отправиться в 18:55. В Москву DP 6826 перенесли на 22:40, а DP 6824 на 23:35. Самолет FZ 992 flydubai в Дубай указан с вылетом в 1:30 6 ноября.

На работу рейсов между Петербургом и Москвой повлияли ограничения в московском воздушном узле, которые вводили для безопасности полетов. 5 ноября Пулково принял в качестве запасного аэродрома 27 самолетов, следовавших в Москву. Об этом сообщала пресс-служба аэропорта.

Сбои в расписании отмечались и накануне: 4 ноября на онлайн-табло Пулково значились 17 задержанных и 12 отмененных рейсов. Среди рейсов с длительным переносом был FZ 992 в Дубай, вылет которого назначили на 1:30 5 ноября.

В сообщении также говорится об отмене 11 вылетов. Среди направлений, по которым приведены номера рейсов, Шарм-эль-Шейх и Ереван: NE 699 Nesma Airlines и 3F 3334 FlyOne Armenia соответственно не отправились из Пулково. В Москву отменили SU 6027, SU 6246, SU 6021, SU 6520 и SU 6169 «Аэрофлота», а также FV 6084 авиакомпании «Россия». Итого в перечне названы восемь отмененных рейсов, хотя общий счет в сводке составляет 11. Оперативные сообщения также фиксировали отмены рейсов на московском направлении.