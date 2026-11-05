Почему Пулково массово отменяет и задерживает рейсы 5 ноября: что происходит в воздушной гавани прямо сейчас

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

5 ноября 2026, 12:05

Почему Пулково экстренно принял 27 московских самолетов и как это отразилось на расписании вылетов 5 ноября

Почему Пулково экстренно принял 27 московских самолетов и как это отразилось на расписании вылетов 5 ноября

Почему Пулково массово отменяет и задерживает рейсы 5 ноября: что происходит в воздушной гавани прямо сейчас

Почему Пулково экстренно принял 27 московских самолетов и как это отразилось на расписании вылетов 5 ноября

В расписании аэропорта Северной столицы появились заметные изменения. Пассажирам пришлось сверять время вылета и учитывать отмены. Корректировки затронули несколько направлений, подробности есть в опубликованной сводке.

В расписании аэропорта Северной столицы появились заметные изменения. Пассажирам пришлось сверять время вылета и учитывать отмены. Корректировки затронули несколько направлений, подробности есть в опубликованной сводке.

Вылет B2 2157 «Белавиа» в Махачкалу перенесли с 6:56 на 10:55, свидетельствуют данные онлайн-табло за 5 ноября. Сводка сообщает о девяти задержанных отправлениях и 11 отмененных; в перечне задержек указаны десять рейсов. Это оперативные данные на момент публикации: в течение дня сведения на табло менялись. Задержки затронули десятки вылетов, в первую очередь московские и внутрироссийские направления. В аэропорту рекомендовали пассажирам проверять онлайн-табло и следить за объявлениями в терминале.

Отправление N4 281 Nordwind Airlines в Калининград передвинули с 10:30 на 11:05. Рейс DP 519 «Победы» в Астрахань должен был вылететь в 11:25 вместо 10:35. Для DP 539 в Минеральные Воды указано новое время: 14:45. Среди перенесенных рейсов также были DP 893 в Минск и рейсы в Калининград, Ижевск, Москву, Саранск, Волгоград и Саратов.

Переносы затронули и более поздние вылеты. S7 6410 S7 Airlines в Иркутск назначили на 15:00, а DP 623 в Ижевск задержали до того же времени. Рейс DP 893 в Минск должен отправиться в 18:55. В Москву DP 6826 перенесли на 22:40, а DP 6824 на 23:35. Самолет FZ 992 flydubai в Дубай указан с вылетом в 1:30 6 ноября.

На работу рейсов между Петербургом и Москвой повлияли ограничения в московском воздушном узле, которые вводили для безопасности полетов. 5 ноября Пулково принял в качестве запасного аэродрома 27 самолетов, следовавших в Москву. Об этом сообщала пресс-служба аэропорта.

Сбои в расписании отмечались и накануне: 4 ноября на онлайн-табло Пулково значились 17 задержанных и 12 отмененных рейсов. Среди рейсов с длительным переносом был FZ 992 в Дубай, вылет которого назначили на 1:30 5 ноября.

В сообщении также говорится об отмене 11 вылетов. Среди направлений, по которым приведены номера рейсов, Шарм-эль-Шейх и Ереван: NE 699 Nesma Airlines и 3F 3334 FlyOne Armenia соответственно не отправились из Пулково. В Москву отменили SU 6027, SU 6246, SU 6021, SU 6520 и SU 6169 «Аэрофлота», а также FV 6084 авиакомпании «Россия». Итого в перечне названы восемь отмененных рейсов, хотя общий счет в сводке составляет 11. Оперативные сообщения также фиксировали отмены рейсов на московском направлении.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
Ресурс в 350 тысяч и пластиковый обман: как правильно выбрать надежный подержанный кросс-хэтчбек
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Нижний Новгород Республика Башкортостан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться