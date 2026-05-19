В Петербурге и Ленобласти замедлили мобильный интернет - что происходит сейчас

Пулково приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА в Ленобласти

В Петербурге и Ленобласти временно изменили работу аэропорта. В регионе объявили воздушную тревогу. Мобильный интернет стал работать медленнее. Жители ждут новых сообщений от властей.

Утром 19 мая в аэропорту Пулково временно прекратили прием и отправку рейсов. Причиной стали меры по обеспечению безопасности воздушного пространства. Как сообщает Мойка78, решение принято после появления информации об угрозе атаки беспилотников в Лужском районе Ленинградской области.

По последним данным, воздушная тревога распространилась на всю территорию 47-го региона. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об этом в своем канале в МАКС в 9:48. Власти приняли дополнительные меры для защиты жителей и инфраструктуры.

В связи с ситуацией в Петербурге и Ленинградской области наблюдается снижение скорости мобильного интернета. Операторы ограничили доступ к сетям, чтобы обеспечить стабильную работу экстренных служб и предотвратить возможные перебои связи.

Пассажиры, планировавшие вылеты и прилеты в Пулково, столкнулись с задержками и изменениями расписания. Аэропорт работает в режиме повышенной готовности, сотрудники информируют людей о текущей обстановке и рекомендуют следить за обновлениями.

Власти региона продолжают мониторить ситуацию и призывают сохранять спокойствие. Жителям советуют не покидать дома без необходимости и внимательно относиться к официальным сообщениям. Ожидается, что ограничения будут сняты после стабилизации обстановки.

Все службы работали в усиленном режиме, чтобы минимизировать возможные риски для населения и транспорта. В течение всего вторника воздушное пространство над Петербургом то открывали буквально на считанные минуты, то закрывали вновь. Число задержанных рейсов перевалило за три десятка, некоторые самолеты отправили на запасные аэродромы.