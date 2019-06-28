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28 июня 2019, 09:19

Пункт пропуска автомобилей в Ивангороде реконструируют

Разговоры о том, что автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией в Ивангороде требует модернизации, ведутся не первый год. Однако воз, как говорится, и ныне там. Но появившаяся вчера сайте Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы информация внушает оптимизм.

В сообщении Дирекции говорится об объявлении конкурса на выполнение работ по разработке проектной документации «на реконструкцию автомобильного пункта пропуска через госграницу Российской Федерации Ивангород». Если говорить простыми словами, наконец-то принято волевое решение значительно увеличить пропускную способность российского участка пункта пропуска.

И это хорошо, поскольку эстонская сторона аналогичные меры предприняла еще 4 года назад, перестроив свой МАПП и сделав его максимально комфортным для водителей, следующих в обоих направлениях.

Что предполагает реконструкция ивангородского пункта пропуска? Прежде всего, увеличение пропускной способности. По информации Дирекции, она должна составить 678 900 транспортных средств в год, то есть примерно 1857 автомобилей в сутки. Для сравнения: нынешняя проектная пропускная способность АПП Ивангород составляет 1460 машин в сутки.

Чтобы добиться более свободного и массового потока ТС, предстоит построить дополнительные полосы движения в каждом направлении с возможностью реверсивного движения. Параллельно будут заменены действующие павильоны и переоборудованы залы для пассажиров автобусов. Цель - увеличить в них количество кабин паспортного контроля.

Те, кто часто пользуются этим направлением для пересечения российско-эстонской границы, читают и радуются. Но вынуждены кинуть ложку дегтя, ибо о быстроте реализации проекта ни слова. Наоборот, в сообщении говорится: «разработать и согласовать проектную документацию победитель конкурса должен будет не позднее 31 июля 2020 года». Когда же начнется непосредственно реконструкция МАПП, пока неизвестно.

Третье мурманское «окно» в Финляндию

Зато стало известно, что в Мурманской области построят ещё один, третий по счету, автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации и Республики Финляндия. Об этом пишут мурманские СМИ со ссылкой на заседании координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей при правительстве 51-го региона.

По информации северных коллег, «глава Ковдорского района Сергей Сомов представил проект создания автомобильной дороги Ковдор – Савукоски с обустройством приграничной инфраструктуры. Единогласным решением членов координационного совета правительству Мурманской области рекомендовано поддержать данный проект».

Напомним, что в настоящее время из Мурманской области в страну Суоми можно попасть через МАПП Салла и МАПП Лотта.

Кого можно останавливать?

На днях в Северо-Западном таможенном управлении прошел семинар-совещание для заинтересованных организаций и предприятий, региональных участников внешнеэкономической деятельности. Повод - вступление в силу Федерального закона 289-ФЗ от 3 августа 2018 года «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 261). Он дает таможенным органам право как самостоятельно, так и во взаимодействии с ОВД, уполномоченными в области обеспечения безопасности дорожного движения, останавливать автомобильные транспортные средства.

По словам Владимира Давыдова, начальниа отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров, таможенные органы вправе останавливать автотранспортные средства, в том числе не осуществляющие международные перевозки товаров, для проверки товаров и документов на них. Это делается в целях проверки соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства РФ.

«Таможенные органы могут останавливать автомобильные транспортные средства самостоятельно в зонах таможенного контроля, созданных вдоль госграницы РФ, а в случае, если масса снаряженного транспортного средства составляет 3,5 тонны и более, в зонах таможенного контроля, созданных вдоль госграницы РФ, а также на территориях 25 субъектов РФ, в том числе в Северо-Западном федеральном округе в Ленинградской и Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге», - заметил г-н Давыдов.

Водитель остановленного таможенником автомобиля обязан предъявить уполномоченному должностному лицу таможенного органа не только ТС, но также находящиеся в нем товары и документы на них. Вне зоны таможенного контроля время проверки не может превышать 2 часа. Об остановке ТС составляется акт, один экземпляр которого вручается перевозчику.


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Поверхностная статейка. Автор - лентяй. Есть десяток серийных и недорогих авто с расходом от 3.2 до 4.6 л/ 100км. А Приус, вообще не в тему! Про гибриды можно отдельную статью сделать, это интереснее и объемнее получится. Короче, статья на сделана на "отмаз". Автора "на мыло"
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Пункт пропуска автомобилей в Ивангороде реконструируют
В сообщении Дирекции говорится об объявлении конкурса на выполнение работ по разработке проектной документации «на реконструкцию автомобильного пункта пропуска через госграницу Российской Федерации Ивангород». Если говорить простыми словами, наконец-то принято волевое решение значительно увеличить пропускную способность российского участка пункта пропуска.И это хорошо, поскольку эстонская сторона аналогичные меры предприняла еще 4 года назад, перестроив свой МАПП и сделав его максимально комфортным для водителей, следующих в обоих направлениях.Что предполагает реконструкция ивангородского пункта пропуска? Прежде всего, увеличение пропускной способности. По информации Дирекции, она должна составить 678 900 транспортных средств в год, то есть примерно 1857 автомобилей в сутки. Для сравнения: нынешняя проектная пропускная способность АПП Ивангород составляет 1460 машин в сутки.Чтобы добиться более свободного и массового потока ТС, предстоит построить дополнительные полосы движения в каждом направлении с возможностью реверсивного движения. Параллельно будут заменены действующие павильоны и переоборудованы залы для пассажиров автобусов. Цель - увеличить в них количество кабин паспортного контроля.Те, кто часто пользуются этим направлением для пересечения российско-эстонской границы, читают и радуются. Но вынуждены кинуть ложку дегтя, ибо о быстроте реализации проекта ни слова. Наоборот, в сообщении говорится: «разработать и согласовать проектную документацию победитель конкурса должен будет не позднее 31 июля 2020 года». Когда же начнется непосредственно реконструкция МАПП, пока неизвестно.Третье мурманское «окно» в ФинляндиюЗато стало известно, что в Мурманской области построят ещё один, третий по счету, автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации и Республики Финляндия. Об этом пишут мурманские СМИ со ссылкой на заседании координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей при правительстве 51-го региона.По информации северных коллег, «глава Ковдорского района Сергей Сомов представил проект создания автомобильной дороги Ковдор – Савукоски с обустройством приграничной инфраструктуры. Единогласным решением членов координационного совета правительству Мурманской области рекомендовано поддержать данный проект».Напомним, что в настоящее время из Мурманской области в страну Суоми можно попасть через МАПП Салла и МАПП Лотта.Кого можно останавливать?На днях в Северо-Западном таможенном управлении прошел семинар-совещание для заинтересованных организаций и предприятий, региональных участников внешнеэкономической деятельности. Повод - вступление в силу Федерального закона 289-ФЗ от 3 августа 2018 года «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 261). Он дает таможенным органам право как самостоятельно, так и во взаимодействии с ОВД, уполномоченными в области обеспечения безопасности дорожного движения, останавливать автомобильные транспортные средства.По словам Владимира Давыдова, начальниа отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров, таможенные органы вправе останавливать автотранспортные средства, в том числе не осуществляющие международные перевозки товаров, для проверки товаров и документов на них. Это делается в целях проверки соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства РФ.«Таможенные органы могут останавливать автомобильные транспортные средства самостоятельно в зонах таможенного контроля, созданных вдоль госграницы РФ, а в случае, если масса снаряженного транспортного средства составляет 3,5 тонны и более, в зонах таможенного контроля, созданных вдоль госграницы РФ, а также на территориях 25 субъектов РФ, в том числе в Северо-Западном федеральном округе в Ленинградской и Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге», - заметил г-н Давыдов.Водитель остановленного таможенником автомобиля обязан предъявить уполномоченному должностному лицу таможенного органа не только ТС, но также находящиеся в нем товары и документы на них. Вне зоны таможенного контроля время проверки не может превышать 2 часа. Об остановке ТС составляется акт, один экземпляр которого вручается перевозчику.
2019-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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