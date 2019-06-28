Пункт пропуска автомобилей в Ивангороде реконструируют
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В сообщении Дирекции говорится об объявлении конкурса на выполнение работ по разработке проектной документации «на реконструкцию автомобильного пункта пропуска через госграницу Российской Федерации Ивангород». Если говорить простыми словами, наконец-то принято волевое решение значительно увеличить пропускную способность российского участка пункта пропуска.
Что предполагает реконструкция ивангородского пункта пропуска? Прежде всего, увеличение пропускной способности. По информации Дирекции, она должна составить 678 900 транспортных средств в год, то есть примерно 1857 автомобилей в сутки. Для сравнения: нынешняя проектная пропускная способность АПП Ивангород составляет 1460 машин в сутки.
Чтобы добиться более свободного и массового потока ТС, предстоит построить дополнительные полосы движения в каждом направлении с возможностью реверсивного движения. Параллельно будут заменены действующие павильоны и переоборудованы залы для пассажиров автобусов. Цель - увеличить в них количество кабин паспортного контроля.
Те, кто часто пользуются этим направлением для пересечения российско-эстонской границы, читают и радуются. Но вынуждены кинуть ложку дегтя, ибо о быстроте реализации проекта ни слова. Наоборот, в сообщении говорится: «разработать и согласовать проектную документацию победитель конкурса должен будет не позднее 31 июля 2020 года». Когда же начнется непосредственно реконструкция МАПП, пока неизвестно.
Третье мурманское «окно» в Финляндию
Зато стало известно, что в Мурманской области построят ещё один, третий по счету, автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации и Республики Финляндия. Об этом пишут мурманские СМИ со ссылкой на заседании координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей при правительстве 51-го региона.
Напомним, что в настоящее время из Мурманской области в страну Суоми можно попасть через МАПП Салла и МАПП Лотта.
Кого можно останавливать?
По словам Владимира Давыдова, начальниа отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров, таможенные органы вправе останавливать автотранспортные средства, в том числе не осуществляющие международные перевозки товаров, для проверки товаров и документов на них. Это делается в целях проверки соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства РФ.
«Таможенные органы могут останавливать автомобильные транспортные средства самостоятельно в зонах таможенного контроля, созданных вдоль госграницы РФ, а в случае, если масса снаряженного транспортного средства составляет 3,5 тонны и более, в зонах таможенного контроля, созданных вдоль госграницы РФ, а также на территориях 25 субъектов РФ, в том числе в Северо-Западном федеральном округе в Ленинградской и Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге», - заметил г-н Давыдов.
Водитель остановленного таможенником автомобиля обязан предъявить уполномоченному должностному лицу таможенного органа не только ТС, но также находящиеся в нем товары и документы на них. Вне зоны таможенного контроля время проверки не может превышать 2 часа. Об остановке ТС составляется акт, один экземпляр которого вручается перевозчику.
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