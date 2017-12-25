Путепровод в створе Поклонногорской откроют в пятницу
Будут также открыты следующие прилегающие к объекту улицы: ул. Кольцова – в сторону Удельного проспекта на Большую Озерную; Арктическая улица – в сторону Удельного проспекта и на Большую Озерную и ул. Кольцова; Ракитовская ул. – в сторону Удельного проспекта и на Большую Озерную улицу.
Также будут открыты улица С. Марго с выездом на Костромской пр. и далее на Поклонногорскую ул., участок Костромского проспекта от ул. С. Марго до Поклонногорской с выездом на Энгельса. На перекрестке Афонской и Поклонногорской улиц схема движения не изменится, однако увеличится пропускная способность Поклонногорской улицы.
Согласно новой схеме движения ликвидируется перекресток Главной ул. с Поклонногорской. Вместо этого будет организован выезд с Главной ул. на Афонскую улицу. По Ярославскому пр. можно будет выехать через ул. С. Марго на пр. Энгельса. Выезд с Ярославского пр. на Поклонногорскую ул. будет обеспечен через Громовскую улицу.
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