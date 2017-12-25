25 декабря 2017, 09:21

Путепровод в створе Поклонногорской откроют в пятницу

Автомобильное движение на путепроводе в створе Поклонногорской улицы через железнодорожные пути Выборгского направления будет открыто 29 декабря 2017 года. Таким образом будет обеспечена дополнительная связь двух крупнейших районов Санкт-Петербурга – Выборгского и Приморского.
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Развязка - это магистраль с 4-полосным движением в обе стороны. Заезд в Приморском районе будет осуществляться со светофорным регулированием с Вербной и Афонской улиц, выезд также будет организован на указанные улицы. Заезд на развязку с прилегающих территорий Выборгского района будет осуществляться по маршруту: Б. Озерная ул. - Выборгское шоссе - пр. Энгельса. В свою очередь, выезд на проспект Энгельса будет организован только в сторону центра.

Будут также открыты следующие прилегающие к объекту улицы: ул. Кольцова – в сторону Удельного проспекта на Большую Озерную; Арктическая улица – в сторону Удельного проспекта и на Большую Озерную и ул. Кольцова; Ракитовская ул. – в сторону Удельного проспекта и на Большую Озерную улицу.

Также будут открыты улица С. Марго с выездом на Костромской пр. и далее на Поклонногорскую ул., участок Костромского проспекта от ул. С. Марго до Поклонногорской с выездом на Энгельса. На перекрестке Афонской и Поклонногорской улиц схема движения не изменится, однако увеличится пропускная способность Поклонногорской улицы.

Согласно новой схеме движения ликвидируется перекресток Главной ул. с Поклонногорской. Вместо этого будет организован выезд с Главной ул. на Афонскую улицу. По Ярославскому пр. можно будет выехать через ул. С. Марго на пр. Энгельса. Выезд с Ярославского пр. на Поклонногорскую ул. будет обеспечен через Громовскую улицу.

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Путепровод в створе Поклонногорской откроют в пятницу
{{material_119578}} Развязка - это магистраль с 4-полосным движением в обе стороны. Заезд в Приморском районе будет осуществляться со светофорным регулированием с Вербной и Афонской улиц, выезд также будет организован на указанные улицы. Заезд на развязку с прилегающих территорий Выборгского района будет осуществляться по маршруту: Б. Озерная ул. - Выборгское шоссе - пр. Энгельса. В свою очередь, выезд на проспект Энгельса будет организован только в сторону центра.Будут также открыты следующие прилегающие к объекту улицы: ул. Кольцова – в сторону Удельного проспекта на Большую Озерную; Арктическая улица – в сторону Удельного проспекта и на Большую Озерную и ул. Кольцова; Ракитовская ул. – в сторону Удельного проспекта и на Большую Озерную улицу. Также будут открыты улица С. Марго с выездом на Костромской пр. и далее на Поклонногорскую ул., участок Костромского проспекта от ул. С. Марго до Поклонногорской с выездом на Энгельса. На перекрестке Афонской и Поклонногорской улиц схема движения не изменится, однако увеличится пропускная способность Поклонногорской улицы.Согласно новой схеме движения ликвидируется перекресток Главной ул. с Поклонногорской. Вместо этого будет организован выезд с Главной ул. на Афонскую улицу. По Ярославскому пр. можно будет выехать через ул. С. Марго на пр. Энгельса. Выезд с Ярославского пр. на Поклонногорскую ул. будет обеспечен через Громовскую улицу.
2017-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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