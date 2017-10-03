3 октября 2017, 14:09

Путепровод старый – грузовикам лучше ехать в объезд

Движение грузовиков полной массой более 3,5 тонны по путепроводу, расположенному на 123 км региональной дороги «Зеленогорск – Приморск – Выборг» временно ограничивается.
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В Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области говорят, что мера продиктована необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения.

Автомобилям предлагается объехать путепровод по областным трассам «Зеленогорск – Приморск – Выборг», «Советск – Дятлово – автомобильная дорога Молодежное – Верхнее Черкасово», «Молодежное – Верхнее Черкасово» и местным дорогам Выборга.

Для легковушек будет организовано реверсивное движение на подъездах к путепроводу: для этого будут установлены временные светофоры и соответствующие знаки. Проект капремонта ремонта путепровода, заказанный ГКУ «Ленавтодор», будет готов весной 2018 года.

Кстати. С 2018 года субсидии дорожного фонда Ленинградской области на ремонт местных дорог будут выделяться напрямую муниципальным районам.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области « Практика показала, что большинство администраций поселений оказалось не в состоянии грамотно и в срок использовать выделяемые средства. В этой связи нами принято решение изменить схему финансирования, чтобы за реализацию профильной программы несли персональную ответственность главы администраций районов. Рассчитываем, что эти изменения позволят вовремя проводить конкурсные процедуры и вести дорожные работы в летний период »
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Объединение в один конкурсный лот ремонтов нескольких муниципальных дорог позволит проводить работы крупным подрядчикам, готовым нести гарантийные обязательства. При этом, если область софинансирует ремонт и строительство дорог больше чем на половину стоимости контракта, то аукцион будет проводить областной комитет госзаказа.

Благодаря субсидиям регионального бюджета, в Ленинградской области к 1 сентября 2017 года капитально отремонтировано 56 км дорог местного значения. По данным областного Комитета по дорожному хозяйству, общий объём субсидий, выделенных бюджетам муниципальных образований в 2017 году, составил почти 1,1 млрд рублей. Соглашения о реализации программы заключены со 184 администрациями муниципальных образований первого уровня.

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Alex098
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Путепровод старый – грузовикам лучше ехать в объезд
В Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области говорят, что мера продиктована необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения. Автомобилям предлагается объехать путепровод по областным трассам «Зеленогорск – Приморск – Выборг», «Советск – Дятлово – автомобильная дорога Молодежное – Верхнее Черкасово», «Молодежное – Верхнее Черкасово» и местным дорогам Выборга.Для легковушек будет организовано реверсивное движение на подъездах к путепроводу: для этого будут установлены временные светофоры и соответствующие знаки. Проект капремонта ремонта путепровода, заказанный ГКУ «Ленавтодор», будет готов весной 2018 года.Кстати. С 2018 года субсидии дорожного фонда Ленинградской области на ремонт местных дорог будут выделяться напрямую муниципальным районам. {{person_50_Практика показала, что большинство администраций поселений оказалось не в состоянии грамотно и в срок использовать выделяемые средства. В этой связи нами принято решение изменить схему финансирования, чтобы за реализацию профильной программы несли персональную ответственность главы администраций районов. Рассчитываем, что эти изменения позволят вовремя проводить конкурсные процедуры и вести дорожные работы в летний период}}Объединение в один конкурсный лот ремонтов нескольких муниципальных дорог позволит проводить работы крупным подрядчикам, готовым нести гарантийные обязательства. При этом, если область софинансирует ремонт и строительство дорог больше чем на половину стоимости контракта, то аукцион будет проводить областной комитет госзаказа. Благодаря субсидиям регионального бюджета, в Ленинградской области к 1 сентября 2017 года капитально отремонтировано 56 км дорог местного значения. По данным областного Комитета по дорожному хозяйству, общий объём субсидий, выделенных бюджетам муниципальных образований в 2017 году, составил почти 1,1 млрд рублей. Соглашения о реализации программы заключены со 184 администрациями муниципальных образований первого уровня.
2017-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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