Путепровод старый – грузовикам лучше ехать в объезд
В Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области говорят, что мера продиктована необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения.
Автомобилям предлагается объехать путепровод по областным трассам «Зеленогорск – Приморск – Выборг», «Советск – Дятлово – автомобильная дорога Молодежное – Верхнее Черкасово», «Молодежное – Верхнее Черкасово» и местным дорогам Выборга.
Для легковушек будет организовано реверсивное движение на подъездах к путепроводу: для этого будут установлены временные светофоры и соответствующие знаки. Проект капремонта ремонта путепровода, заказанный ГКУ «Ленавтодор», будет готов весной 2018 года.
Кстати. С 2018 года субсидии дорожного фонда Ленинградской области на ремонт местных дорог будут выделяться напрямую муниципальным районам.
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Практика показала, что большинство администраций поселений оказалось не в состоянии грамотно и в срок использовать выделяемые средства. В этой связи нами принято решение изменить схему финансирования, чтобы за реализацию профильной программы несли персональную ответственность главы администраций районов. Рассчитываем, что эти изменения позволят вовремя проводить конкурсные процедуры и вести дорожные работы в летний период
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Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Объединение в один конкурсный лот ремонтов нескольких муниципальных дорог позволит проводить работы крупным подрядчикам, готовым нести гарантийные обязательства. При этом, если область софинансирует ремонт и строительство дорог больше чем на половину стоимости контракта, то аукцион будет проводить областной комитет госзаказа.
Благодаря субсидиям регионального бюджета, в Ленинградской области к 1 сентября 2017 года капитально отремонтировано 56 км дорог местного значения. По данным областного Комитета по дорожному хозяйству, общий объём субсидий, выделенных бюджетам муниципальных образований в 2017 году, составил почти 1,1 млрд рублей. Соглашения о реализации программы заключены со 184 администрациями муниципальных образований первого уровня.
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