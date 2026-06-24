Слухи о дефиците, пробки и хитрости объезда: что происходит на трассе М-4 к морю

24 июня 2026, 13:52
Путешествие на юг России в 2026: цены на бензин, очереди на АЗС и объездные маршруты
Путешествие на юг России в 2026: цены на бензин, очереди на АЗС и объездные маршруты
В разгар сезона 2026 года автолюбители вновь сталкиваются с вопросами топлива и дорожных заторов на пути к Черному морю. Разбираемся, как изменились цены на бензин, где возможны перебои и какие маршруты помогут сэкономить время в дороге.
В 2026 году автомобильное путешествие на Черное море вновь становится испытанием для многих россиян. Вопросы с топливом и многокилометровые заторы в южных регионах традиционно обостряются с наступлением курортного сезона, а слухи о нехватке бензина и очередях на автозаправках только подогревают тревогу среди водителей.
По состоянию на конец июня средняя стоимость топлива в Краснодарском крае выглядит следующим образом: литр АИ‑92 обходится в 68,3 рубля, АИ‑95 — в 74,62 рубля, АИ‑98 — в 88,94 рубля, а дизельное топливо — в 77,07 рубля. Несмотря на сообщения в соцсетях о перебоях и повышении цен, официальные лица заявляют, что ситуация находится под контролем. Основные трудности наблюдаются на небольших местных заправках, которые закупают топливо отдельными партиями и не имеют долгосрочных контрактов с поставщиками, из‑за чего всплеск спроса приводит к временным перебоям, однако на сетевых АЗС серьезных проблем не фиксируется.
Особое внимание приковано к Темрюкскому району, куда часто приезжают заправляться жители Крыма, и там возможны очереди, хотя власти подчеркивают, что перебои носят кратковременный характер и обычно устраняются в течение нескольких часов. В социальных сетях периодически обсуждаются спекулянты, якобы продающие топливо по 400 рублей за литр, но официальных подтверждений этим слухам нет, а чаще всего подобные нарушения фиксируются именно в Крыму, где нарушителей привлекают к административной ответственности.
На трассе М‑4 «Дон» у большинства автомобилистов проблем с заправкой не возникает, туристы отмечают, что бензин есть и очередей нет, однако советуют держать бак полным, особенно перед участками с возможными заторами. Самыми сложными местами остаются районы Горячего Ключа, Геленджика, Туапсе, а также подъезды к Архипо‑Осиповке, Молдововке, Джубге и Новомихайловскому, плюс традиционно возникают пробки на подходах к Крымскому мосту, где на пунктах досмотра скапливаются тысячи автомобилей.
Эксперты советуют выезжать из Москвы рано утром, чтобы к девяти часам быть в Воронеже, а затем сделать остановку на ночлег в Ростове‑на‑Дону, если дорога кажется утомительной. В 2026 году под Ростовом ведутся ремонтные работы, поэтому для объезда пробок рекомендуется воспользоваться объездной дорогой через Новочеркасск, свернув на 1039‑м километре трассы, а затем вернуться на М‑4, либо же на 1000‑м километре уйти через Шахты, чтобы объехать заторы в районе Малого Гнилуше и Зверево.
Тем, кто планирует поездку на юг, важно помнить, что ситуация с топливом может измениться, особенно в пиковые дни, поэтому следить за дорожной обстановкой и запасаться бензином заранее — разумная стратегия. Кстати, если вы задумываетесь о замене водительских прав, стоит обратить внимание на неожиданные тонкости этой процедуры – разбор частных причин отказа поможет избежать неприятных неожиданностей. В целом, грамотное планирование маршрута и учет данных о заправках и ремонтах позволят сделать поездку к морю максимально комфортным и безопасным.
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