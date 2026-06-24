Слухи о дефиците, пробки и хитрости объезда: что происходит на трассе М-4 к морю

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 июня 2026, 13:52

Путешествие на юг России в 2026: цены на бензин, очереди на АЗС и объездные маршруты

Путешествие на юг России в 2026: цены на бензин, очереди на АЗС и объездные маршруты

Слухи о дефиците, пробки и хитрости объезда: что происходит на трассе М-4 к морю

Путешествие на юг России в 2026: цены на бензин, очереди на АЗС и объездные маршруты

В разгар сезона 2026 года автолюбители вновь сталкиваются с вопросами топлива и дорожных заторов на пути к Черному морю. Разбираемся, как изменились цены на бензин, где возможны перебои и какие маршруты помогут сэкономить время в дороге.

В разгар сезона 2026 года автолюбители вновь сталкиваются с вопросами топлива и дорожных заторов на пути к Черному морю. Разбираемся, как изменились цены на бензин, где возможны перебои и какие маршруты помогут сэкономить время в дороге.

В 2026 году автомобильное путешествие на Черное море вновь становится испытанием для многих россиян. Вопросы с топливом и многокилометровые заторы в южных регионах традиционно обостряются с наступлением курортного сезона, а слухи о нехватке бензина и очередях на автозаправках только подогревают тревогу среди водителей.

По состоянию на конец июня средняя стоимость топлива в Краснодарском крае выглядит следующим образом: литр АИ‑92 обходится в 68,3 рубля, АИ‑95 — в 74,62 рубля, АИ‑98 — в 88,94 рубля, а дизельное топливо — в 77,07 рубля. Несмотря на сообщения в соцсетях о перебоях и повышении цен, официальные лица заявляют, что ситуация находится под контролем. Основные трудности наблюдаются на небольших местных заправках, которые закупают топливо отдельными партиями и не имеют долгосрочных контрактов с поставщиками, из‑за чего всплеск спроса приводит к временным перебоям, однако на сетевых АЗС серьезных проблем не фиксируется.

Особое внимание приковано к Темрюкскому району, куда часто приезжают заправляться жители Крыма, и там возможны очереди, хотя власти подчеркивают, что перебои носят кратковременный характер и обычно устраняются в течение нескольких часов. В социальных сетях периодически обсуждаются спекулянты, якобы продающие топливо по 400 рублей за литр, но официальных подтверждений этим слухам нет, а чаще всего подобные нарушения фиксируются именно в Крыму, где нарушителей привлекают к административной ответственности.

На трассе М‑4 «Дон» у большинства автомобилистов проблем с заправкой не возникает, туристы отмечают, что бензин есть и очередей нет, однако советуют держать бак полным, особенно перед участками с возможными заторами. Самыми сложными местами остаются районы Горячего Ключа, Геленджика, Туапсе, а также подъезды к Архипо‑Осиповке, Молдововке, Джубге и Новомихайловскому, плюс традиционно возникают пробки на подходах к Крымскому мосту, где на пунктах досмотра скапливаются тысячи автомобилей.

Эксперты советуют выезжать из Москвы рано утром, чтобы к девяти часам быть в Воронеже, а затем сделать остановку на ночлег в Ростове‑на‑Дону, если дорога кажется утомительной. В 2026 году под Ростовом ведутся ремонтные работы, поэтому для объезда пробок рекомендуется воспользоваться объездной дорогой через Новочеркасск, свернув на 1039‑м километре трассы, а затем вернуться на М‑4, либо же на 1000‑м километре уйти через Шахты, чтобы объехать заторы в районе Малого Гнилуше и Зверево.

Тем, кто планирует поездку на юг, важно помнить, что ситуация с топливом может измениться, особенно в пиковые дни, поэтому следить за дорожной обстановкой и запасаться бензином заранее — разумная стратегия. Кстати, если вы задумываетесь о замене водительских прав, стоит обратить внимание на неожиданные тонкости этой процедуры – разбор частных причин отказа поможет избежать неприятных неожиданностей. В целом, грамотное планирование маршрута и учет данных о заправках и ремонтах позволят сделать поездку к морю максимально комфортным и безопасным.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Нижний Тагил Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться