No Boundaries 20.9 Beast Mode 2026: что скрывает самый необычный дом на колесах?

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

9 декабря 2025, 11:02

Путешествия без границ: новый прицеп NoBo 20.9 Beast Mode удивляет возможностями

В 2026 году линейка No Boundaries от Forest River снова удивляет. Новый прицеп 20.9 Beast Mode обещает больше комфорта и автономии. Внутри — свежие решения для семейных и одиночных поездок. Чем еще удивит новинка? Узнайте подробности в нашем материале.

В 2025 году компания Forest River представила серию прицепов No Boundaries, которые сразу же привлекли внимание любителей путешествий своим необычным подходом к отдыху на колесах. Эти модели позиционировались как «внедорожные дома на колесах», способные обеспечить комфорт в любых условиях, будь то семейная поездка или одиночное приключение. В 2026 году производитель решил не останавливаться на достигнутом и выпустил обновлённую версию — NoBo 20.9 Beast Mode, которая обещает ещё больше свобод и удобств.

Фото: YouTube/Big Truck Big RV

Главная особенность нового прицепа — его универсальность. Он создан для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради приключений, но при этом стремится к максимальной автономности. Внутри продумано всё до мелочей: удобные спальные места, современная кухня, вместительные шкафы и даже отдельная зона для отдыха. Производитель также уделил особое внимание надежности и проходимости — усиленные шасси и подвеска позволяют уверенно чувствовать себя даже на сложных маршрутах.

Ключевым преимуществом NoBo 20.9 Beast Mode является высокая автономность. Прицеп оснащён ёмкими аккумуляторами, солнечными панелями и продвинутой системой водоснабжения, что позволяет надолго отправляться в удалённые места. Для семей с детьми или компаний друзей предусмотрены дополнительные опции: от раскладных кроватей до продуманных систем хранения для спортивного инвентаря. Всё это делает модель идеальным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и не хочет отказываться от привычного комфорта в походах.

Фото: YouTube/Big Truck Big RV

Как отмечают эксперты, обновлённая модель выделяется не только техникой, но и дизайном. Агрессивные линии, оригинальная цветовая гамма и фирменные элементы отделки сразу отличают её от конкурентов. Внутри царит уютная атмосфера, где каждая деталь продумана для удобства. Даже в базовой комплектации прицеп оснащён всем необходимым для длительных путешествий.

По информации autoevolution, NoBo 20.9 Beast Mode — это не просто прицеп, а полноценный дом на колёсах, способный удивить даже опытных автотуристов. В 2026 году модель получила ряд доработок, повысивших её привлекательность для рынка. Среди них — улучшенная шумоизоляция, новые материалы отделки и расширенный список опций. Всё это подтверждает, что бренд No Boundaries продолжает задавать тренды на рынке автодомов и не намерен уступать позиции конкурентам.

Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
