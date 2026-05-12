Путин сам приехал за своей учительницей и повез ее на парад Победы

Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 15:06

Путин лично за рулем Aurus Komendant встретил учительницу в Москве

Президент России удивил многих, когда лично приехал на люксовом Aurus Komendant за своей школьной учительницей. Для педагога подготовили насыщенную программу, а сам глава государства сел за руль без сопровождения. Почему этот жест вызвал столько обсуждений - разбираемся, что стоит за этим поступком.

Неожиданный поступок президента России вновь стал темой для обсуждения среди автолюбителей и не только. Владимир Путин лично приехал на роскошном кроссовере Aurus Komendant, чтобы встретить свою школьную учительницу Веру Гуревич и пригласить ее на парад Победы в Москве. Такой жест не только подчеркивает уважение к педагогам, но и демонстрирует, что глава государства не чужд простым человеческим поступкам, даже находясь на высшем посту.

По информации Autonews, для Веры Дмитриевны была организована насыщенная культурная программа в столице, а сам президент не ограничился формальными мероприятиями. В понедельник он пригласил учительницу на ужин в Кремле, а до этого лично заехал за ней в гостиницу, сев за руль Aurus Komendant. На видео, опубликованном пресс-службой Кремля, видно, как Путин подъезжает к отелю, заходит внутрь, а затем вместе с учительницей возвращается к автомобилю и вновь занимает водительское место.

Сам Aurus Komendant - это не просто очередной представительский автомобиль. Кроссовер построен на модульной платформе ЕМП, которую он делит с седаном Senat. Под капотом - 4,4-литровый V8 мощностью 598 л.с., девятиступенчатый автомат КАТЕ и встроенный электромотор на 63 л.с. Полный привод и пневмоподвеска делают Komendant не только статусным, но и технологически продвинутым транспортом, что особенно важно для российских дорог и климата.

Интересно, что сам президент не раз подчеркивал: иногда он предпочитает ездить по Москве без кортежа и мигалок, чтобы почувствовать город и его ритм. В конце 2025 года Путин признался, что такие поездки случаются нечасто, но бывают моменты, когда он сам садится за руль. Это подтверждает и нынешний случай с поездкой за учительницей - глава государства не только демонстрирует доверие к отечественному автопрому, но и подает пример личного отношения к людям, которые сыграли важную роль в его жизни.

Стоит отметить, что Aurus Komendant - не единственный автомобиль, за рулем которого появлялся президент. Ранее он был замечен и на других моделях, в том числе на российском седане Lada Aura, когда открывал новый участок трассы М-11. Кстати, редакция недавно подробно разбирала, как изменилась Лада Нива Travel с новым мотором 1.8 и почему эти обновления важны для водителей - подробнее об этом можно узнать в материале о тесте обновленной Нивы Travel.

Поступок Путина вызвал широкий резонанс: многие обсуждают не только сам факт поездки, но и выбор автомобиля, а также отношение к своим учителям. В условиях, когда внимание к отечественному автопрому и его развитию остается на высоком уровне, такие жесты со стороны первых лиц государства становятся дополнительным стимулом для производителей и примером для общества.

