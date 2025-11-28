Путин обещает убрать пробки, а таможня их не видит: что происходит на границе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

28 ноября 2025, 10:02

Путин назвал сроки решения проблемы с пробками из фур на границе Казахстана

На границе с Казахстаном скопились фуры. Президент России сделал важное заявление. Он назвал точные сроки решения проблемы. Причины заторов оказались весьма неожиданными. Что же происходит на таможенных постах?

Ситуация с многокилометровыми заторами из большегрузов на российско-казахстанской границе, похоже, близка к разрешению. Глава государства Владимир Путин во время своего визита в Киргизию выразил уверенность, что до конца текущего, 2025 года, проблема очередей будет полностью устранена. Он отметил, что этот вопрос обсуждался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, и стороны договорились приложить все усилия для нормализации движения грузового транспорта.

Причиной возникновения коллапса на границе, по словам президента, стала усиленная борьба с нелегальным импортом. Он пояснил, что из-за «серых» схем российский бюджет несет колоссальные убытки, исчисляемые десятками миллиардов рублей. В связи с этим по его личному поручению таможенные органы, действуя в рамках полномочий ЕврАзЭСа, начали проводить выборочные, но тщательные проверки грузовиков. В результате выяснилось, что значительная часть перевозчиков пытается пересечь границу, не имея на руках необходимых сопроводительных документов на товар.

Однако, как сообщает издание Autonews, в Федеральной таможенной службе (ФТС) придерживаются иной точки зрения. Еще 17 ноября ведомство официально заявило, что никаких пробок из грузовых автомобилей на границе с Казахстаном в настоящее время не наблюдается. Эта позиция расходится с многочисленными сообщениями от самих перевозчиков, которые начали жаловаться на ужесточение досмотра еще в начале лета 2025 года. А в сентябре казахстанские СМИ, в частности издание Orda, публиковали материалы о гигантских очередях с обеих сторон границы.

В ФТС ранее отвергали все претензии, подчеркивая, что задержки возникают только у тех, кто не может предоставить полный и корректный пакет документов. Если же с документацией все в порядке, фура проходит таможенный контроль в штатном режиме и без промедлений. В качестве шага навстречу бизнесу 24 октября Владимир Путин подписал указ, временно, до 10 декабря, разрешающий ввоз товаров из Казахстана без маркировки, подтверждающей их происхождение из ЕАЭС. По данным таможни на 17 ноября, этой возможностью уже воспользовались водители 2 243 автомобилей, успешно въехавших на территорию России.

