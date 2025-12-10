Президент без мигалок: что Владимир Путин видит на улицах и чем ему не угодили доставщики?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 декабря 2025, 13:48

Путин о тайных поездках за рулем и опасных курьерах на дорогах

Путин о тайных поездках за рулем и опасных курьерах на дорогах

Президент без мигалок: что Владимир Путин видит на улицах и чем ему не угодили доставщики?

Путин о тайных поездках за рулем и опасных курьерах на дорогах

Глава государства сделал неожиданное заявление. Он иногда ездит по городу инкогнито. Президент видит много нарушений на дорогах. Особенно его беспокоят работники доставки. Что теперь ждет нарушителей ПДД?

Глава государства сделал неожиданное заявление. Он иногда ездит по городу инкогнито. Президент видит много нарушений на дорогах. Особенно его беспокоят работники доставки. Что теперь ждет нарушителей ПДД?

Владимир Путин поделился деталями своей непубличной жизни за рулем. В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) глава государства признался, что время от времени передвигается на автомобиле без использования спецсигналов и сопровождения. По его словам, такие поездки «по-тихому» позволяют ему составить личное впечатление о реальной обстановке на дорогах страны.

Именно во время таких неформальных выездов президент обратил внимание на проблему, которая волнует многих граждан - поведение курьеров служб доставки. Он отметил, что доставщики, грубо нарушающие правила дорожного движения, создают реальную угрозу для пешеходов. Глава государства описал ситуацию, когда на человека на большой скорости, достигающей 30-40 километров в час, несется довольно тяжелая металлическая конструкция, что, безусловно, представляет серьезную опасность.

Эта проблема действительно стала острой для российских городов в последние годы. С ростом популярности сервисов доставки на улицах появилось огромное количество курьеров на велосипедах, электросамокатах и мопедах. В погоне за скоростью выполнения заказов они часто пренебрегают элементарными правилами: ездят по тротуарам, проезжают на красный свет и совершают опасные маневры в потоке машин. Жалобы на них от пешеходов и автомобилистов стали обыденностью.

Заявление президента, сделанное на столь высоком уровне, может стать катализатором для системных изменений. Не исключено, что в ближайшее время будут ужесточены требования к самим службам доставки и их сотрудникам. Возможно, последуют новые законодательные инициативы, регулирующие передвижение такого транспорта, а также усиление контроля со стороны ГИБДД. Внимание первого лица к этой теме, как сообщает Autonews, практически гарантирует, что ее не оставят без последствий.

Таким образом, личные наблюдения президента вывели на новый уровень обсуждение наболевшего вопроса о безопасности на дорогах. Очевидно, что стихийное развитие рынка доставки требует более четкого правового регулирования. Граждане надеются, что озабоченность, высказанная на самом верху, приведет к наведению порядка и сделает улицы более безопасными для всех участников движения, а не только для тех кто спешит с очередным заказом.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Архангельск Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться