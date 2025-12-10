Президент без мигалок: что Владимир Путин видит на улицах и чем ему не угодили доставщики?

10 декабря 2025, 13:48
Путин о тайных поездках за рулем и опасных курьерах на дорогах
Глава государства сделал неожиданное заявление. Он иногда ездит по городу инкогнито. Президент видит много нарушений на дорогах. Особенно его беспокоят работники доставки. Что теперь ждет нарушителей ПДД?
Владимир Путин поделился деталями своей непубличной жизни за рулем. В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) глава государства признался, что время от времени передвигается на автомобиле без использования спецсигналов и сопровождения. По его словам, такие поездки «по-тихому» позволяют ему составить личное впечатление о реальной обстановке на дорогах страны.
Именно во время таких неформальных выездов президент обратил внимание на проблему, которая волнует многих граждан - поведение курьеров служб доставки. Он отметил, что доставщики, грубо нарушающие правила дорожного движения, создают реальную угрозу для пешеходов. Глава государства описал ситуацию, когда на человека на большой скорости, достигающей 30-40 километров в час, несется довольно тяжелая металлическая конструкция, что, безусловно, представляет серьезную опасность.
Эта проблема действительно стала острой для российских городов в последние годы. С ростом популярности сервисов доставки на улицах появилось огромное количество курьеров на велосипедах, электросамокатах и мопедах. В погоне за скоростью выполнения заказов они часто пренебрегают элементарными правилами: ездят по тротуарам, проезжают на красный свет и совершают опасные маневры в потоке машин. Жалобы на них от пешеходов и автомобилистов стали обыденностью.
Заявление президента, сделанное на столь высоком уровне, может стать катализатором для системных изменений. Не исключено, что в ближайшее время будут ужесточены требования к самим службам доставки и их сотрудникам. Возможно, последуют новые законодательные инициативы, регулирующие передвижение такого транспорта, а также усиление контроля со стороны ГИБДД. Внимание первого лица к этой теме, как сообщает Autonews, практически гарантирует, что ее не оставят без последствий.
Таким образом, личные наблюдения президента вывели на новый уровень обсуждение наболевшего вопроса о безопасности на дорогах. Очевидно, что стихийное развитие рынка доставки требует более четкого правового регулирования. Граждане надеются, что озабоченность, высказанная на самом верху, приведет к наведению порядка и сделает улицы более безопасными для всех участников движения, а не только для тех кто спешит с очередным заказом.
