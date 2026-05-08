Электронный паспорт авто: от сделки купли‑продажи до истории ДТП - всё в одном клике

Путин оценил электронный паспорт: как новая система меняет рынок авто

В России уже выдано свыше 15 миллионов электронных паспортов на автомобили, и теперь процесс покупки и продажи машины заметно упростился. Почему эта система важна для каждого водителя, какие данные она хранит и как изменится оформление документов - объясняем на примерах. Мало кто знает, что теперь не нужно собирать архивы и бегать по инстанциям: все сведения доступны в одном месте.

Введение системы «Электронный паспорт» стало одним из самых заметных изменений для российских автомобилистов за последние годы. Теперь оформление и передача прав на автомобиль происходит быстрее, а все данные о транспортном средстве доступны в цифровом виде. Это не только экономит время, но и снижает риски при покупке машины с пробегом.

На встрече в Кремле генеральный директор «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как работает новая система. По его словам, электронный паспорт автомобиля фиксирует всю историю машины: от момента выпуска с завода или пересечения границы, если речь идет об импорте, до утилизации. Вся информация о смене владельцев, прохождении техосмотров, оплате утилизационного сбора и даже ДТП теперь хранится в одном электронном документе.

Путин отметил, что такой подход делает жизнь водителей удобнее. Теперь для оформления сделки купли-продажи не нужно посещать множество инстанций - достаточно иметь доступ к электронному паспорту. Это особенно актуально для тех, кто часто сталкивается с бюрократией при смене собственника или регистрации автомобиля.

Как пишет Autonews, в России обсуждается запуск еще более продвинутой версии цифрового паспорта транспортного средства. По словам главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина, новый документ станет расширенной альтернативой бумажной сервисной книжке. В нем будут отражаться все данные о технических осмотрах, пробеге, залоге, авариях и других важных событиях. Доступ к этим сведениям планируется сделать платным, но стоимость будет символической.

Для многих водителей это решение открывает новые возможности: теперь можно быстро проверить историю автомобиля перед покупкой, избежать мошенничества и быть уверенным в юридической чистоте сделки. К тому же, электронный паспорт облегчает взаимодействие с дилерами и сервисными центрами, поскольку все данные доступны онлайн.

Стоит отметить, что цифровизация автомобильных документов - это не только удобство, но и дополнительная защита от мошенников. В последнее время участились случаи, когда злоумышленники предлагают вернуть утилизационный сбор за деньги, обещая быстрый результат. О том, как не попасться на подобные уловки и какие риски ждут покупателей, подробно рассказано в материале о схемах возврата утилизационного сбора.

В целом, запуск системы «Электронный паспорт» уже изменил подход к владению автомобилем в России. Теперь все ключевые сведения о транспортном средстве доступны в одном месте, а оформление документов стало проще и прозрачнее. Ожидается, что с развитием цифровых сервисов этот процесс станет еще удобнее для всех участников рынка.