Электронный паспорт авто: от сделки купли‑продажи до истории ДТП - всё в одном клике

8 мая 2026, 14:32
Путин оценил электронный паспорт: как новая система меняет рынок авто
Путин оценил электронный паспорт: как новая система меняет рынок авто
В России уже выдано свыше 15 миллионов электронных паспортов на автомобили, и теперь процесс покупки и продажи машины заметно упростился. Почему эта система важна для каждого водителя, какие данные она хранит и как изменится оформление документов - объясняем на примерах. Мало кто знает, что теперь не нужно собирать архивы и бегать по инстанциям: все сведения доступны в одном месте.
Введение системы «Электронный паспорт» стало одним из самых заметных изменений для российских автомобилистов за последние годы. Теперь оформление и передача прав на автомобиль происходит быстрее, а все данные о транспортном средстве доступны в цифровом виде. Это не только экономит время, но и снижает риски при покупке машины с пробегом.
На встрече в Кремле генеральный директор «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как работает новая система. По его словам, электронный паспорт автомобиля фиксирует всю историю машины: от момента выпуска с завода или пересечения границы, если речь идет об импорте, до утилизации. Вся информация о смене владельцев, прохождении техосмотров, оплате утилизационного сбора и даже ДТП теперь хранится в одном электронном документе.
Путин отметил, что такой подход делает жизнь водителей удобнее. Теперь для оформления сделки купли-продажи не нужно посещать множество инстанций - достаточно иметь доступ к электронному паспорту. Это особенно актуально для тех, кто часто сталкивается с бюрократией при смене собственника или регистрации автомобиля.
Как пишет Autonews, в России обсуждается запуск еще более продвинутой версии цифрового паспорта транспортного средства. По словам главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина, новый документ станет расширенной альтернативой бумажной сервисной книжке. В нем будут отражаться все данные о технических осмотрах, пробеге, залоге, авариях и других важных событиях. Доступ к этим сведениям планируется сделать платным, но стоимость будет символической.
Для многих водителей это решение открывает новые возможности: теперь можно быстро проверить историю автомобиля перед покупкой, избежать мошенничества и быть уверенным в юридической чистоте сделки. К тому же, электронный паспорт облегчает взаимодействие с дилерами и сервисными центрами, поскольку все данные доступны онлайн.
Стоит отметить, что цифровизация автомобильных документов - это не только удобство, но и дополнительная защита от мошенников. В последнее время участились случаи, когда злоумышленники предлагают вернуть утилизационный сбор за деньги, обещая быстрый результат. О том, как не попасться на подобные уловки и какие риски ждут покупателей, подробно рассказано в материале о схемах возврата утилизационного сбора.
В целом, запуск системы «Электронный паспорт» уже изменил подход к владению автомобилем в России. Теперь все ключевые сведения о транспортном средстве доступны в одном месте, а оформление документов стало проще и прозрачнее. Ожидается, что с развитием цифровых сервисов этот процесс станет еще удобнее для всех участников рынка.
Похожие материалы
-
10.05.2026, 18:48
Мотоциклы 2026: неожиданные премьеры и новые технологии на старте сезона
В 2026 году мотоиндустрия готовит сразу несколько премьер, которые способны изменить привычные представления о современных байках. На рынок выходят как доступные модели, так и мощные флагманы от мировых брендов. Эксперты отмечают, что эти новинки могут задать тренды на годы вперед.Читать далее
-
10.05.2026, 18:41
Jaecoo J8: плюсы и минусы нового китайского кроссовера глазами владельцев
Jaecoo J8 стал самой крупной моделью бренда на российском рынке, но вызывает у владельцев противоречивые эмоции. В материале - реальные истории эксплуатации, неожиданные недостатки и причины, по которым одни готовы рекомендовать этот кроссовер, а другие - сдать его обратно дилеру.Читать далее
-
10.05.2026, 18:36
Какие документы обязательно хранить в машине: советы экспертов на 2026 год
Эксперты раскрыли, какие бумаги нельзя забывать в автомобиле. Цифровые сервисы не всегда выручают. Проверьте бардачок, чтобы избежать неприятных ситуаций. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
10.05.2026, 18:11
Мифы о «автомате»: почему современные коробки передач больше не роскошь
Автоматические коробки передач давно перестали быть уделом дорогих авто. Сегодня их можно встретить даже в бюджетных моделях, а разница в цене с «механикой» уже не так велика. Разбираемся, насколько оправданы опасения по поводу надежности и поведения «автомата» зимой, и почему эти вопросы актуальны для российских водителей именно сейчас.Читать далее
-
10.05.2026, 14:28
Какие вопросы помогут выбрать подержанный автомобиль без лишних затрат
Эксперты раскрыли, какие детали часто упускают при покупке подержанных машин. Какие вопросы помогут избежать неожиданных расходов и выбрать авто, которое не потребует срочного ремонта? Советы специалистов актуальны для всех, кто планирует обновить транспорт в 2026 году.Читать далее
-
10.05.2026, 13:29
Почему катализаторы выходят из строя раньше срока: главные причины и последствия
Каталитический нейтрализатор должен служить столько же, сколько двигатель, но на деле часто выходит из строя гораздо раньше. Почему в одних регионах России катализаторы «умирают» быстрее, чем в других, и как вовремя заметить проблему - объясняем на примерах и с советами специалистов. Что грозит владельцам и как не попасть на дорогой ремонт - в материале.Читать далее
-
10.05.2026, 08:30
Как перекупщики маскируют автохлам под идеальные иномарки на вторичном рынке
В 2026 году рынок подержанных машин стал опаснее. Перекупщики используют новые схемы. Покупатели рискуют остаться без денег и машины. Узнайте, как не стать жертвой обмана.Читать далее
-
10.05.2026, 07:37
Продажи Lada Vesta обрушились: конкуренция и цены меняют рынок
В начале 2026 года Lada Vesta неожиданно оказалась в центре рыночных перемен: продажи упали вдвое, а конкуренция со стороны китайских брендов и рост цен поставили под вопрос будущее модели. Эксперты отмечают, что ситуация может изменить баланс сил на рынке.Читать далее
-
10.05.2026, 07:20
Регистрация фаркопа: когда обязательна, какие документы нужны и сколько стоит оформление
Владельцы автомобилей все чаще сталкиваются с вопросом: нужно ли регистрировать фаркоп и как это сделать правильно. В материале разбираем, в каких случаях оформление обязательно, какие документы потребуются и сколько стоит процедура. Актуально для тех, кто планирует установить фаркоп или уже использует его на своем авто.Читать далее
-
10.05.2026, 05:42
Honda CR-V 2026: баланс надежности, комфорта и технологий в новом поколении
Honda CR-V 2026 года вновь подтверждает статус одного из самых практичных кроссоверов для российских дорог. Эксперты отмечают сочетание технической надежности, просторного салона и современных систем безопасности. Модель остается актуальной на фоне ужесточения требований к семейным автомобилям и роста цен на обслуживание.Читать далее
Похожие материалы
-
10.05.2026, 18:48
Мотоциклы 2026: неожиданные премьеры и новые технологии на старте сезона
В 2026 году мотоиндустрия готовит сразу несколько премьер, которые способны изменить привычные представления о современных байках. На рынок выходят как доступные модели, так и мощные флагманы от мировых брендов. Эксперты отмечают, что эти новинки могут задать тренды на годы вперед.Читать далее
-
10.05.2026, 18:41
Jaecoo J8: плюсы и минусы нового китайского кроссовера глазами владельцев
Jaecoo J8 стал самой крупной моделью бренда на российском рынке, но вызывает у владельцев противоречивые эмоции. В материале - реальные истории эксплуатации, неожиданные недостатки и причины, по которым одни готовы рекомендовать этот кроссовер, а другие - сдать его обратно дилеру.Читать далее
-
10.05.2026, 18:36
Какие документы обязательно хранить в машине: советы экспертов на 2026 год
Эксперты раскрыли, какие бумаги нельзя забывать в автомобиле. Цифровые сервисы не всегда выручают. Проверьте бардачок, чтобы избежать неприятных ситуаций. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
10.05.2026, 18:11
Мифы о «автомате»: почему современные коробки передач больше не роскошь
Автоматические коробки передач давно перестали быть уделом дорогих авто. Сегодня их можно встретить даже в бюджетных моделях, а разница в цене с «механикой» уже не так велика. Разбираемся, насколько оправданы опасения по поводу надежности и поведения «автомата» зимой, и почему эти вопросы актуальны для российских водителей именно сейчас.Читать далее
-
10.05.2026, 14:28
Какие вопросы помогут выбрать подержанный автомобиль без лишних затрат
Эксперты раскрыли, какие детали часто упускают при покупке подержанных машин. Какие вопросы помогут избежать неожиданных расходов и выбрать авто, которое не потребует срочного ремонта? Советы специалистов актуальны для всех, кто планирует обновить транспорт в 2026 году.Читать далее
-
10.05.2026, 13:29
Почему катализаторы выходят из строя раньше срока: главные причины и последствия
Каталитический нейтрализатор должен служить столько же, сколько двигатель, но на деле часто выходит из строя гораздо раньше. Почему в одних регионах России катализаторы «умирают» быстрее, чем в других, и как вовремя заметить проблему - объясняем на примерах и с советами специалистов. Что грозит владельцам и как не попасть на дорогой ремонт - в материале.Читать далее
-
10.05.2026, 08:30
Как перекупщики маскируют автохлам под идеальные иномарки на вторичном рынке
В 2026 году рынок подержанных машин стал опаснее. Перекупщики используют новые схемы. Покупатели рискуют остаться без денег и машины. Узнайте, как не стать жертвой обмана.Читать далее
-
10.05.2026, 07:37
Продажи Lada Vesta обрушились: конкуренция и цены меняют рынок
В начале 2026 года Lada Vesta неожиданно оказалась в центре рыночных перемен: продажи упали вдвое, а конкуренция со стороны китайских брендов и рост цен поставили под вопрос будущее модели. Эксперты отмечают, что ситуация может изменить баланс сил на рынке.Читать далее
-
10.05.2026, 07:20
Регистрация фаркопа: когда обязательна, какие документы нужны и сколько стоит оформление
Владельцы автомобилей все чаще сталкиваются с вопросом: нужно ли регистрировать фаркоп и как это сделать правильно. В материале разбираем, в каких случаях оформление обязательно, какие документы потребуются и сколько стоит процедура. Актуально для тех, кто планирует установить фаркоп или уже использует его на своем авто.Читать далее
-
10.05.2026, 05:42
Honda CR-V 2026: баланс надежности, комфорта и технологий в новом поколении
Honda CR-V 2026 года вновь подтверждает статус одного из самых практичных кроссоверов для российских дорог. Эксперты отмечают сочетание технической надежности, просторного салона и современных систем безопасности. Модель остается актуальной на фоне ужесточения требований к семейным автомобилям и роста цен на обслуживание.Читать далее