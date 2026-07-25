Як‑130М и курс на 5000+ км: на чем будут летать россияне в ближайшем будущем

Путин оценил Як-130М на Иркутском заводе и поставил новые задачи

Президент посетил авиационный завод в Иркутске. Он осмотрел новый Як-130М. Обсудили развитие производства и локализацию компонентов. Впереди - новые вызовы для отрасли.

Президент посетил авиационный завод в Иркутске. Он осмотрел новый Як-130М. Обсудили развитие производства и локализацию компонентов. Впереди - новые вызовы для отрасли.

24 июля президент Владимир Путин приехал на Иркутский авиационный завод ПАО «Яковлев», чтобы лично ознакомиться с последними достижениями отечественного авиастроения. В центре внимания оказался модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, который был представлен как опытный образец. В ходе визита президенту показали производственные линии, где уже собираются первые серийные машины.

Как сообщает 360.ru, особое внимание уделили вопросу увеличения дальности полета новых самолетов. Президент отметил, что текущие показатели в 5000 километров - это только начало, и поставил задачу повысить этот параметр, чтобы российские лайнеры могли успешно конкурировать на мировом рынке не только по надежности, но и по эксплуатационным характеристикам.

Важной темой встречи стало импортозамещение. На заводе уже начали выпускать систему ТКАСС, которая ранее закупалась за рубежом, в основном в США. Это значимый шаг для таких моделей, как Ту-204. Однако, как отмечают специалисты, для производства даже небольших компонентов - от резиновых деталей до специальных жидкостей - приходится создавать новые мини-заводы, в том числе в химической отрасли. Такие задачи требуют не только инженерных решений, но и развития смежных производств.

Фото: Пресс-служба Кремля

Развитие авиастроения становится катализатором для других отраслей. Производство композитных материалов, новых сплавов, электронных модулей и программного обеспечения требует тесного взаимодействия металлургов, химиков, специалистов по радиоэлектронике и IT. Благодаря этому авиапром формирует спрос на высокотехнологичные решения и стимулирует появление новых направлений в промышленности.

Однако экономическая эффективность остается под вопросом. Для выпуска отдельных компонентов иногда приходится строить целые производственные цепочки, что не всегда оправдано с точки зрения затрат. Важно найти баланс между технологическим развитием и рентабельностью, особенно при переходе к массовому производству.

В ближайшие годы приоритетными станут модели, способные закрыть основные сегменты рынка - от региональных до среднемагистральных самолетов. Для достижения новых целей потребуется не только совершенствовать инженерные решения, но и снижать вес конструкций, повышать топливную эффективность и развивать кооперацию между предприятиями. Отрасль стоит на пороге масштабных изменений, и успех будет зависеть от слаженной работы всех участников рынка.