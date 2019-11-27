27 ноября 2019, 15:19
Путин открыл трассу М-11 «Нева»
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Фото: ТАСС
Сегодня, 27 ноября, Президент России Владимир Путин принял участие в открытии финального участка скоростной платной автомагистрали М-11, связавшей две столицы. Он первым проехал по новому отрезку на серебристом лимузине Aurus, а следом за ним - внедорожники УАЗ и КамАЗы.
Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Фото: Невские новости
Фото: Невские новости
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По словам Владимира Путина, раньше ничего подобного в нашей стране не было, а «теперь есть». Это первый масштабный проект в постсоветской России, связавший два крупных мегаполиса и построенный с нуля. Министр транспорта Евгений Дитрих уточнил, что на возведение трассы было потрачено 600 млрд рублей, из которых 148 млрд рублей – средства частных инвесторов. Перед руководителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области Путин поставил задачу обустроить магистраль: «пункты отдыха, заправки, связь, Интернет - все должно работать по-современному, как и выглядит сама трасса».
Новую магистраль назовут «Нева». Имя для нее выбирали на всенародном голосовании. В тройку наиболее популярных названий вошли также «Валдай» и «Две столицы», но больше всего голосов получила «Нева», сообщает Peterburg2. Ранее были опубликованы тарифы на проезд по М-11. Для легковых автомобилей стоимость поездки по всей трассе в будний день составит 1 820 рублей, с транспондером «Автодора» - 1331 рубль. В выходные проезд обойдется в 2 020 рублей, при использовании транспондера – 1 494 рубля. По прогнозам ГК «Автодор», ежедневно по М-11 будут проезжать порядка 20 000 автомобилей.
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Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
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Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
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