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27 ноября 2019, 15:19

Путин открыл трассу М-11 «Нева»

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Фото: ТАСС
Сегодня, 27 ноября, Президент России Владимир Путин принял участие в открытии финального участка скоростной платной автомагистрали М-11, связавшей две столицы. Он первым проехал по новому отрезку на серебристом лимузине Aurus, а следом за ним - внедорожники УАЗ и КамАЗы.
Путин открыл трассу М 11 Нева

Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Путин открыл трассу М 11 Нева

Фото: Невские новости

Путин открыл трассу М 11 Нева

Фото: Невские новости

Путин открыл трассу М 11 Нева

Фото взято из открытых источников

Путин открыл трассу М 11 Нева
Путин открыл трассу М 11 Нева
Путин открыл трассу М 11 Нева
Путин открыл трассу М 11 Нева
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Строительство платной трассы M-11 началось в 2012 году. Застройщиком выступила ООО «Магистраль двух столиц», генеральным подрядчиком – турецкая компания Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anonim Sirketi. Общая протяженность магистрали составляет 669 километров. Она идет параллельно М-10, пересекая ее в нескольких местах. Как рассказал президенту глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, накануне делегация из Москвы в спокойном режиме доехала по новой автодороге до Петербурга за 6 часов.

По словам Владимира Путина, раньше ничего подобного в нашей стране не было, а «теперь есть». Это первый масштабный проект в постсоветской России, связавший два крупных мегаполиса и построенный с нуля. Министр транспорта Евгений Дитрих уточнил, что на возведение трассы было потрачено 600 млрд рублей, из которых 148 млрд рублей – средства частных инвесторов. Перед руководителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области Путин поставил задачу обустроить магистраль: «пункты отдыха, заправки, связь, Интернет - все должно работать по-современному, как и выглядит сама трасса».

Новую магистраль назовут «Нева». Имя для нее выбирали на всенародном голосовании. В тройку наиболее популярных названий вошли также «Валдай» и «Две столицы», но больше всего голосов получила «Нева», сообщает Peterburg2. Ранее были опубликованы тарифы на проезд по М-11. Для легковых автомобилей стоимость поездки по всей трассе в будний день составит 1 820 рублей, с транспондером «Автодора» - 1331 рубль. В выходные проезд обойдется в 2 020 рублей, при использовании транспондера – 1 494 рубля. По прогнозам ГК «Автодор», ежедневно по М-11 будут проезжать порядка 20 000 автомобилей.


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Путин открыл трассу М-11 «Нева»
{{material_128214}}Строительство платной трассы M-11 началось в 2012 году. Застройщиком выступила ООО «Магистраль двух столиц», генеральным подрядчиком – турецкая компания Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anonim Sirketi. Общая протяженность магистрали составляет 669 километров. Она идет параллельно М-10, пересекая ее в нескольких местах. Как рассказал президенту глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, накануне делегация из Москвы в спокойном режиме доехала по новой автодороге до Петербурга за 6 часов.По словам Владимира Путина, раньше ничего подобного в нашей стране не было, а «теперь есть». Это первый масштабный проект в постсоветской России, связавший два крупных мегаполиса и построенный с нуля. Министр транспорта Евгений Дитрих уточнил, что на возведение трассы было потрачено 600 млрд рублей, из которых 148 млрд рублей – средства частных инвесторов. Перед руководителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области Путин поставил задачу обустроить магистраль: «пункты отдыха, заправки, связь, Интернет - все должно работать по-современному, как и выглядит сама трасса».Новую магистраль назовут «Нева». Имя для нее выбирали на всенародном голосовании. В тройку наиболее популярных названий вошли также «Валдай» и «Две столицы», но больше всего голосов получила «Нева», сообщает Peterburg2. Ранее были опубликованы тарифы на проезд по М-11. Для легковых автомобилей стоимость поездки по всей трассе в будний день составит 1 820 рублей, с транспондером «Автодора» - 1331 рубль. В выходные проезд обойдется в 2 020 рублей, при использовании транспондера – 1 494 рубля. По прогнозам ГК «Автодор», ежедневно по М-11 будут проезжать порядка 20 000 автомобилей.
2019-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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