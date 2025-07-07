Путин отправил в отставку Романа Старовойта. Кто возглавит Минтранс?
Инсайдеры из делового издания «Ведомости» первыми сообщили, что преемником Старовойта может стать бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который в феврале текущего года был назначен на должность заместителя министра транспорта. По данным источников, эта кадровая рокировка готовилась заранее, и именно переход Никитина в федеральный аппарат стал основанием его досрочного ухода с региональной должности.
Чуть позже информация подтвердилась. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина на должность временно исполняющего обязанности министра транспорта РФ. Как сообщила пресс-служба Кремля, перед официальным объявлением указа глава государства провел встречу с Никитиным в Кремле, в ходе которой обсудил текущие задачи, связанные с его деятельностью в качестве заместителя министра транспорта. В ходе беседы Путин предложил Никитину принять более ответственное участие в федеральной работе — возглавить Минтранс в статусе и.о. министра.
Президент подчеркнул, что такое решение принято с учетом рекомендаций председателя правительства Михаила Мишустина, который высоко оценил профессиональные качества Никитина. Путин выразил уверенность, что новый исполняющий обязанности министра сумеет эффективно справиться с поставленными задачами.
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Названа цена седана Voyah Passion российской сборки
В России официально представлен гибридный седан Voyah Passion EVR локальной сборки. Модель с увеличенным до 1000 километров запасом хода и премиальным оснащением оценили в 5 590 000 рублей, однако благодаря действующей льготе при покупке в кредит или лизинг цена снижается до 4 665 000 рублей. Читать далее
-
07.07.2025, 13:50
Петербург теряет дилеров китайских автобрендов
Во втором квартале 2025 года в Санкт-Петербурге было расторгнуто 14 дилерских контрактов с автомобильными брендами из Китая. Наиболее значительные потери понесли три марки.Читать далее
-
07.07.2025, 12:41
НАМИ показал беспилотные Lada Vesta и Aurus Komendant
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025», проходящей в Екатеринбурге, ФГУП «НАМИ» представило экспериментальные автомобили Aurus Komendant и Lada Vesta, оснащенные российской системой беспилотного управления нового поколения. Разработчики обещают 5-й уровень автономности.Читать далее
-
07.07.2025, 12:17
Российский электромобиль «Атом» вернулся с Северного полюса
Электромобиль «Атом» может считаться первым в России автомобилем на электротяге, который добрался до Северного полюса. Это стало возможным благодаря уникальной экспедиции атомного ледокола «50 лет Победы», организованной при участии Госкорпорации «Росатом». Читать далее
-
07.07.2025, 08:23
Названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России
В условиях высокой популярности кроссоверов на российском рынке особое внимание покупателей привлекают модели с полным приводом, особенно если они предлагаются по доступной цене. «Автоновости дня» назвали самые недорогие полноприводные кроссоверы китайского происхождения.Читать далее
-
07.07.2025, 07:59
Грузовики на газе планируют освободить от платы по системе «Платон»
В рамках реализации правительственного проекта Концепции развития рынка газомоторного топлива в России до 2035 года рассматривается возможность освобождения владельцев грузовых автомобилей, работающих на сжатом природном газе (СПГ), от обязательных платежей по системе «Платон».Читать далее
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