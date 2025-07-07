Путин отправил в отставку Романа Старовойта. Кто возглавит Минтранс?

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Фото: пресс-служба Кремля

До прихода в Минтранс Роман Старовойт пять лет руководил Курской областью. Его отставка с поста министра стала неожиданной для многих экспертов, так как за время его работы в министерстве не было зафиксировано серьезных скандалов или провальных проектов. За прошедший год ведомство продолжило реализацию программы строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), развитие дальневосточных портов и модернизацию авиационного парка. По всей видимости, причины связаны с его работой на посту губернатора.Инсайдеры из делового издания «Ведомости» первыми сообщили, что преемником Старовойта может стать бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который в феврале текущего года был назначен на должность заместителя министра транспорта. По данным источников, эта кадровая рокировка готовилась заранее, и именно переход Никитина в федеральный аппарат стал основанием его досрочного ухода с региональной должности.

Чуть позже информация подтвердилась. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина на должность временно исполняющего обязанности министра транспорта РФ. Как сообщила пресс-служба Кремля, перед официальным объявлением указа глава государства провел встречу с Никитиным в Кремле, в ходе которой обсудил текущие задачи, связанные с его деятельностью в качестве заместителя министра транспорта. В ходе беседы Путин предложил Никитину принять более ответственное участие в федеральной работе — возглавить Минтранс в статусе и.о. министра.



Президент подчеркнул, что такое решение принято с учетом рекомендаций председателя правительства Михаила Мишустина, который высоко оценил профессиональные качества Никитина. Путин выразил уверенность, что новый исполняющий обязанности министра сумеет эффективно справиться с поставленными задачами.

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