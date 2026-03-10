Штрафы для такси стали меньше потому что изменили закон

Путин подписал закон: штрафы за отсутствие ОСГОП для такси резко снизили

Президент России Владимир Путин утвердил новые правила для таксистов: теперь штрафы за отсутствие ОСГОП стали в разы ниже. Мало кто знает, что раньше сумма доходила до миллиона рублей. Какие суммы теперь и что это значит для водителей - разбираемся подробно.

Снижение штрафов за отсутствие полиса ОСГОП для такси - событие, которое напрямую затрагивает тысячи водителей и владельцев автопарков по всей стране. До недавнего времени перевозка пассажиров без этого обязательного страхования могла обернуться для нарушителя штрафом до 1 миллиона рублей. Такая мера вызывала бурные споры и считалась чрезмерной, особенно на фоне реальных последствий подобных нарушений.

Теперь ситуация изменилась: по новому закону, который подписал Владимир Путин, штрафы стали значительно ниже и зависят от того, кто именно нарушил правила. Для обычных граждан сумма составит 5 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели заплатят 25 тысяч, а юридические лица - 40 тысяч рублей. Такой подход, как отмечается в пояснительной записке, должен сделать систему наказаний более справедливой и сбалансированной.

Ранее многие эксперты и представители отрасли указывали, что прежние штрафы создавали избыточное давление на рынок такси и могли привести к уходу с рынка мелких игроков. Теперь же, по мнению специалистов, новые суммы позволят снизить финансовую нагрузку и одновременно сохранить ответственность за безопасность пассажиров.

Интересно, что в Госдуме уже обсуждался законопроект, который обязывает таксистов подтверждать наличие ОСГОП еще на этапе получения разрешения на работу. Это должно дополнительно повысить прозрачность и контроль в сфере пассажирских перевозок. Как пишет Autonews, изменения в законодательстве были опубликованы на официальном портале правовых актов и уже вступили в силу.

Для многих водителей и владельцев такси эти новости стали настоящим облегчением. Теперь риск потерять бизнес из-за одного штрафа значительно ниже. Однако важно помнить: несмотря на снижение санкций, отсутствие ОСГОП по-прежнему остается нарушением, и ответственность за безопасность пассажиров никто не отменял.

