Путин подписан закон, упрощающий продажу гаражей
Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин. Документ относится к продаже жилья, гаражей и нежилых помещений. Если стоимость жилых домов, квартир, комнат ниже 1 миллиона рублей, а гаражей и нежилых помещений — 250 тысяч рублей, то подавать декларацию не придется.
Напомним, что в настоящее время при продаже недвижимого имущества россияне обязаны платить НДФЛ если владели им меньше минимального предельного срока. При продаже единственного или унаследованного жилья этот срок составляет три года, в других ситуациях достигает пяти лет.
Сумма платежа равна 13% от суммы продажи недвижимости. Максимальная сумма вычета при продаже квартир, комнат, жилых домов составляет 1 млн рублей в год, а при продаже гаражей и нежилых помещений — 250 тысяч рублей. Таким образом, как пишет auto.mail, новый закон отменяет подачу декларации, если вырученная от продажи недвижимости сумма составляет не выше полученного налогового вычета.
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