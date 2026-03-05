В России хотят запретить электровелосипеды на тротуарах: кого выгонят с дорожек

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

5 марта 2026, 12:50

Путин поручил рассмотреть запрет электровелосипедов на тротуарах в России

Путин поручил рассмотреть запрет электровелосипедов на тротуарах в России

В России хотят запретить электровелосипеды на тротуарах: кого выгонят с дорожек

Путин поручил рассмотреть запрет электровелосипедов на тротуарах в России

Президент поручил Минтрансу и МВД подготовить предложения по ограничению движения электровелосипедов и других СИМ по тротуарам. Решение может затронуть тысячи пользователей и предпринимателей. Почему власти решили заняться этим вопросом именно сейчас - разбираемся в деталях.

Президент поручил Минтрансу и МВД подготовить предложения по ограничению движения электровелосипедов и других СИМ по тротуарам. Решение может затронуть тысячи пользователей и предпринимателей. Почему власти решили заняться этим вопросом именно сейчас - разбираемся в деталях.

В России обсуждается возможное ужесточение правил для владельцев электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам принять меры по контролю за перемещением такого транспорта по тротуарам. Это решение может серьезно отразиться на привычном укладе городских улиц и затронуть как обычных граждан, так и бизнесменов, использующих электровелосипеды для доставки.

По информации Autonews, поручение было дано по итогам заседания Совета по развитию общества и человека, прошедшего 9 декабря 2025 года. В документе отмечается, что Минтранс и МВД должны не только изучить возможность запрета, но и предложить варианты с учетом законодательства, регулирующего использование СИМ, включая электровелосипеды, особенно в коммерческих целях.

Срок исполнения поручения установлен до 1 июля 2026 года. Ответственными назначены главы Минтранса Андрей Никитин и МВД Владимир Колокольцев. Власти подчеркивают, что вопрос безопасности на тротуарах становится все более актуальным: число инцидентов с участием электровелосипедов и других СИМ растет, пешеходы все чаще жалуются на неудобства и опасные ситуации.

В последние годы электровелосипеды и самокаты стали частью городской среды. Их используют не только для личных поездок, но и для работы в службах доставки. Однако отсутствие четких правил приводит к конфликту между пешеходами и водителями СИМ. Многие эксперты считают, что новые ограничения позволят снизить аварийность и сделать тротуары безопаснее для всех участников движения.

Стоит отметить, что ранее президент уже поручил правительству разработать механизм, по которому штрафы за нарушения ПДД будут направлять на обновление общественного транспорта в регионах. Это говорит о комплексном подходе к вопросам безопасности и развития транспортной инфраструктуры.

Пока неясно, какие именно ограничения могут быть введены. Среди возможных вариантов - полный запрет движения электровелосипедов по тротуарам, выделение специальных зон или введение скоростных лимитов. Окончательные решения будут приняты после анализа и обсуждения ситуации с экспертами.

В контексте новых инициатив по регулированию транспорта стоит помнить, что в ближайшее время россиян ждут и другие перемены. Например, как недавно стало известно, уже к весне 2026 года стоимость технического обслуживания и шиномонтажа в стране заметно вырастет - подробнее об этом можно узнать в материале о грядущем росте цен на услуги для автомобилистов .

В целом, инициативы по ограничению движения электровелосипедов по тротуарам требуют от властей повысить безопасность и комфорт на улицах российских городов. Ожидается, что к лету 2026 года появятся серьезные предложения, которые могут изменить привычные маршруты и правила для тысяч пользователей СИМ.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Сочи Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться