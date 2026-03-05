В России хотят запретить электровелосипеды на тротуарах: кого выгонят с дорожек

Путин поручил рассмотреть запрет электровелосипедов на тротуарах в России

Президент поручил Минтрансу и МВД подготовить предложения по ограничению движения электровелосипедов и других СИМ по тротуарам. Решение может затронуть тысячи пользователей и предпринимателей. Почему власти решили заняться этим вопросом именно сейчас - разбираемся в деталях.

Президент поручил Минтрансу и МВД подготовить предложения по ограничению движения электровелосипедов и других СИМ по тротуарам. Решение может затронуть тысячи пользователей и предпринимателей. Почему власти решили заняться этим вопросом именно сейчас - разбираемся в деталях.

В России обсуждается возможное ужесточение правил для владельцев электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам принять меры по контролю за перемещением такого транспорта по тротуарам. Это решение может серьезно отразиться на привычном укладе городских улиц и затронуть как обычных граждан, так и бизнесменов, использующих электровелосипеды для доставки.

По информации Autonews, поручение было дано по итогам заседания Совета по развитию общества и человека, прошедшего 9 декабря 2025 года. В документе отмечается, что Минтранс и МВД должны не только изучить возможность запрета, но и предложить варианты с учетом законодательства, регулирующего использование СИМ, включая электровелосипеды, особенно в коммерческих целях.

Срок исполнения поручения установлен до 1 июля 2026 года. Ответственными назначены главы Минтранса Андрей Никитин и МВД Владимир Колокольцев. Власти подчеркивают, что вопрос безопасности на тротуарах становится все более актуальным: число инцидентов с участием электровелосипедов и других СИМ растет, пешеходы все чаще жалуются на неудобства и опасные ситуации.

В последние годы электровелосипеды и самокаты стали частью городской среды. Их используют не только для личных поездок, но и для работы в службах доставки. Однако отсутствие четких правил приводит к конфликту между пешеходами и водителями СИМ. Многие эксперты считают, что новые ограничения позволят снизить аварийность и сделать тротуары безопаснее для всех участников движения.

Стоит отметить, что ранее президент уже поручил правительству разработать механизм, по которому штрафы за нарушения ПДД будут направлять на обновление общественного транспорта в регионах. Это говорит о комплексном подходе к вопросам безопасности и развития транспортной инфраструктуры.

Пока неясно, какие именно ограничения могут быть введены. Среди возможных вариантов - полный запрет движения электровелосипедов по тротуарам, выделение специальных зон или введение скоростных лимитов. Окончательные решения будут приняты после анализа и обсуждения ситуации с экспертами.

В контексте новых инициатив по регулированию транспорта стоит помнить, что в ближайшее время россиян ждут и другие перемены. Например, как недавно стало известно, уже к весне 2026 года стоимость технического обслуживания и шиномонтажа в стране заметно вырастет - подробнее об этом можно узнать в материале о грядущем росте цен на услуги для автомобилистов .

В целом, инициативы по ограничению движения электровелосипедов по тротуарам требуют от властей повысить безопасность и комфорт на улицах российских городов. Ожидается, что к лету 2026 года появятся серьезные предложения, которые могут изменить привычные маршруты и правила для тысяч пользователей СИМ.