Власти решают кому отдать дороги чтобы регионы не остались без денег — от этого зависит качество ремонта

27 февраля 2026, 19:17
Путин поручил ускорить передачу федеральных дорог регионам: что изменится для водителей
Путин поручил ускорить передачу федеральных дорог регионам: что изменится для водителей
Вышло поручение: федеральные трассы могут перейти в ведение регионов быстрее, чем ожидалось. Почему это важно для автомобилистов, какие перемены ждут дорожную сеть и кто теперь будет отвечать за качество дорог - мало кто знает детали.
В России начинается новый этап реформы дорожной системы: федеральные дороги могут перейти под контроль региональных властей значительно раньше, чем это происходит. Это решение напрямую затрагивает миллионы водителей, ведь от того, кто отвечает за дороги, зависит их состояние, ремонт и содержание труда. По поручению президента Владимира Путина правительство должно обеспечить выполнение соответствующих мер, по которым будет определяться, какие дороги будут переданы в регионы, а какие - в федеральную собственность.
Как сообщает Autonews, сообщение появилось после пресс-конференции главы государства. В документе предполагается: необходимо не только ускорить разработку, но и представить план в кратчайшие сроки. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, крайний срок исполнения - 1 августа 2026 года. Это означает, что уже в ближайшие месяцы регионы могут обрести новые возможности и обязанности по содержанию дорог.
Для многих субъектов РФ вопрос передачи дорог с баланса на баланс — далеко не формальность. До 2022 года регионы активно стремились передавать свои дорожные объекты на федеральный уровень, чтобы снизить нагрузку на местные бюджеты. Однако после того, как Минфин приостановил эту практику в связи с отсутствием четко прописанных правил, процесс застопорился.
Теперь ситуация может измениться: как только критерии передачи будут законодательно закреплены, процедура станет быстрее и прозрачнее. Это особенно актуально на фоне растущих расходов на содержание дорожных сетей и необходимости их капитального ремонта.
Стоит отметить, что дороги в России могут находиться в собственности разных уровней: федеральной, региональной, муниципальной, а иногда даже частной. От этого зависит, кто финансирует ремонт, устанавливает стандарты и отвечает за безопасность движения. В последние годы регионы сталкивались с нехваткой средств на содержание дорог, что привело к ухудшению их состояния. Новое поручение президента может изменить баланс сил и перераспределить ответственность между центрами и регионами.
Интересно, что в 2025 году, несмотря на всю сложность, в стране построили и реконструировали более 220 километров дорог - это на 50% больше, чем планировалось изначально. Такой прирост стал возможным благодаря новым возможностям к финансированию и контролю за строительством.
В свете последних изменений важно помнить, что дорожная инфраструктура тесно связана с другими аспектами жизни автомобилистов. Например, уже к весне 2026 года расходы на техническое обслуживание и шиномонтажа в России заметно вырастут. Причины - инфляция и новые требования к сервисам. Подробнее о том, почему сервисы поднимают цены и что ждут водители, можно узнать в материале о росте цен на техобслуживание и шиномонтаж .
