Власти решают кому отдать дороги чтобы регионы не остались без денег — от этого зависит качество ремонта

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

27 февраля 2026, 19:17

Путин поручил ускорить передачу федеральных дорог регионам: что изменится для водителей

Путин поручил ускорить передачу федеральных дорог регионам: что изменится для водителей

Власти решают кому отдать дороги чтобы регионы не остались без денег — от этого зависит качество ремонта

Путин поручил ускорить передачу федеральных дорог регионам: что изменится для водителей

Вышло поручение: федеральные трассы могут перейти в ведение регионов быстрее, чем ожидалось. Почему это важно для автомобилистов, какие перемены ждут дорожную сеть и кто теперь будет отвечать за качество дорог - мало кто знает детали.

Вышло поручение: федеральные трассы могут перейти в ведение регионов быстрее, чем ожидалось. Почему это важно для автомобилистов, какие перемены ждут дорожную сеть и кто теперь будет отвечать за качество дорог - мало кто знает детали.

В России начинается новый этап реформы дорожной системы: федеральные дороги могут перейти под контроль региональных властей значительно раньше, чем это происходит. Это решение напрямую затрагивает миллионы водителей, ведь от того, кто отвечает за дороги, зависит их состояние, ремонт и содержание труда. По поручению президента Владимира Путина правительство должно обеспечить выполнение соответствующих мер, по которым будет определяться, какие дороги будут переданы в регионы, а какие - в федеральную собственность.

Как сообщает Autonews, сообщение появилось после пресс-конференции главы государства. В документе предполагается: необходимо не только ускорить разработку, но и представить план в кратчайшие сроки. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, крайний срок исполнения - 1 августа 2026 года. Это означает, что уже в ближайшие месяцы регионы могут обрести новые возможности и обязанности по содержанию дорог.

Для многих субъектов РФ вопрос передачи дорог с баланса на баланс — далеко не формальность. До 2022 года регионы активно стремились передавать свои дорожные объекты на федеральный уровень, чтобы снизить нагрузку на местные бюджеты. Однако после того, как Минфин приостановил эту практику в связи с отсутствием четко прописанных правил, процесс застопорился.

Теперь ситуация может измениться: как только критерии передачи будут законодательно закреплены, процедура станет быстрее и прозрачнее. Это особенно актуально на фоне растущих расходов на содержание дорожных сетей и необходимости их капитального ремонта.

Стоит отметить, что дороги в России могут находиться в собственности разных уровней: федеральной, региональной, муниципальной, а иногда даже частной. От этого зависит, кто финансирует ремонт, устанавливает стандарты и отвечает за безопасность движения. В последние годы регионы сталкивались с нехваткой средств на содержание дорог, что привело к ухудшению их состояния. Новое поручение президента может изменить баланс сил и перераспределить ответственность между центрами и регионами.

Интересно, что в 2025 году, несмотря на всю сложность, в стране построили и реконструировали более 220 километров дорог - это на 50% больше, чем планировалось изначально. Такой прирост стал возможным благодаря новым возможностям к финансированию и контролю за строительством. 

В свете последних изменений важно помнить, что дорожная инфраструктура тесно связана с другими аспектами жизни автомобилистов. Например, уже к весне 2026 года расходы на техническое обслуживание и шиномонтажа в России заметно вырастут. Причины - инфляция и новые требования к сервисам. Подробнее о том, почему сервисы поднимают цены и что ждут водители, можно узнать в материале о росте цен на техобслуживание и шиномонтаж .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Волгоград Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться