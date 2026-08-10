«Дороги разрушаются сразу»: президент потребовал пересмотреть подходы к содержанию трасс

10 августа 2026, 19:07
Путин предупредил о риске разрушения дорог без регулярного финансирования
Путин предупредил о риске разрушения дорог без регулярного финансирования
Президент России напомнил о важности своевременного финансирования дорожной инфраструктуры. Мало кто задумывается, что без постоянного ухода даже новые трассы быстро теряют качество. Какие последствия ждут водителей и почему вопрос стал особенно актуальным сейчас - объясняем с примерами и экспертными мнениями.
Вопрос состояния дорог в России вновь оказался в центре внимания после недавнего заявления президента страны. Для миллионов автомобилистов это не просто тема для обсуждения — от качества трассы напрямую зависят безопасность, комфорт и даже стоимость владения автомобилем. Как показывает практика, даже самые современные магистрали могут быстро прийти в негодность, если пренебрегать их содержанием.
Во время рабочей поездки в Бурятию Владимир Путин встретился с урбанистами, занимающимися развитием городов Дальнего Востока. В ходе обсуждения президент подчеркнул: без чёткого планирования и выделения средств на обслуживание дорожной сети любые достижения в сфере строительства теряют смысл. По его словам, если не вкладывать деньги в содержание, дороги начнут разрушаться практически сразу, и это становится серьёзной проблемой для всей страны.
В последние годы в России активно строятся новые транспортные объекты. Например, в 2026 году был завершён автомобильный мост через реку Туманную, связавший Россию и КНДР. Ещё раньше, летом 2025 года, по видеосвязи открыли заключительный участок трассы М-12 «Восток», который теперь соединяет Москву и Екатеринбург. А в 2024 году президент лично проехал по новой трассе М-11 «Нева» за рулём Lada Aura, что стало символом развития отечественной автомобильной промышленности.
Однако, как отмечают специалисты, строительство — лишь первый этап. Куда важнее поддерживать дороги в работоспособном состоянии, особенно с учётом климатических особенностей и интенсивности движения транспорта. По информации Autonews, часть проблем возникает именно из-за недостаточного финансирования современного ремонта и обслуживания. Это приводит к появлению ям, трещин и других дефектов, которые не только портят впечатление от поездки, но и могут стать причиной аварий.
В России ежегодно вводятся в эксплуатацию сотни километров новых дорог, однако около 30% камер не позволяют штрафовать «обочечников» из-за конструктивных ограничений. Кроме того, трассу М-12 «Восток» планируют продлить до Тюмени до конца 2026 года, а за поездку без ОСАГО теперь штрафуют только один раз в сутки. Все эти изменения подтверждают: важно не только строить, но и грамотно обслуживать дороги, чтобы инвестиции в инфраструктуру приносили реальную пользу автомобилистам.
Среди новых правил и изменений в законодательстве вопрос содержания дорог сохраняет особую актуальность. Например, недавно обсуждалось ужесточение штрафов для водителей, нарушающих правила движения по обочине. Как показал анализ, инициатива по повышению штрафов может стать дополнительным стимулом для повышения дисциплины на дорогах, но без качественного применения любых мер эффективности.
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