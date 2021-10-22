22 октября 2021, 00:01
Путин признался, как развлекается в Ново-Огарево
Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин рассказал, что часто гоняет в своей загородной резиденции Ново-Огарево на электрокарах, и поделился впечатлениями от этих машин.
Дарья Климова Фото: ntv.ru
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При этом глава государства подчеркнул, что электромобили – это не наш путь. В России более перспективным «зеленым» направлением он считает газомоторное топливо, поскольку в нашем распоряжении огромные запасы природного газа. Электромобили же не такие экологически чистые, как может показаться. При производстве электроэнергии атмосфера тоже загрязняется, а «генерация электроэнергии за счет сжигания угля в европейских странах выше, чем в России».
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22.10.2021, 15:15
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22.10.2021, 13:34
Десятки беспилотных автомобилей Waymo без видимой причины съезжаются на одну улицу
22.10.2021, 00:07
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21.10.2021, 13:51
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