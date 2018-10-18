18 октября 2018, 09:02

Путин прокатился на Aurus Senat по гоночной трассе в Сочи

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Владимир Путин после переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси сначала продемонстрировал ему новый российский автомобиль, а затем лично сел за руль седана Senat и прокатил египетского лидера по сочинской трассе Формулы-1.
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Путин прокатился на Aurus Senat по гоночной трассе в Сочи
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До «Сочи Автодрома» президенты России и Египта доехали на лимузине Aurus. После чего их ждала импровизированная презентация российской марки премиальных автомобилей. Глава Минпромторга Денис Мантуров лично рассказал о линейке автомобилей Aurus, продемонстрировал минивен Arsenal и стандартный седан Senat. 

Затем Владимир Путин сел за руль седана и предложил ас-Сиси прокатиться по трассе. Российский президент демонстрирует своим гостям автомобили Aurus не в первый раз. В начале июня лимузин Senat оценил принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян. Позднее стало известно, что инвестор из Абу-Даби компания Tawazun приобрела 30% акций Aurus за 110 млн евро.

Впервые лимузин Aurus Senat появился на публике 7 мая во время церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. Официальная презентация новой российской автомобильной марки прошла 23 мая в Москве. Во главе нового бренда встал немецкий топ-менеджер Франц Герхард Хильгерт. Предзаказы начали принимать в конце августа на Московском автосалоне. Но продавать российские премиальные автомобили планируют не только у нас, но и за рубежом. По словам господина Хильгерта, роскошь востребована по всему миру.
По собственной информации 110km.ru
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Путин прокатился на Aurus Senat по гоночной трассе в Сочи
{{material_123522}}До «Сочи Автодрома» президенты России и Египта доехали на лимузине Aurus. После чего их ждала импровизированная презентация российской марки премиальных автомобилей. Глава Минпромторга Денис Мантуров лично рассказал о линейке автомобилей Aurus, продемонстрировал минивен Arsenal и стандартный седан Senat. Затем Владимир Путин сел за руль седана и предложил ас-Сиси прокатиться по трассе. Российский президент демонстрирует своим гостям автомобили Aurus не в первый раз. В начале июня лимузин Senat оценил принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян. Позднее стало известно, что инвестор из Абу-Даби компания Tawazun приобрела 30% акций Aurus за 110 млн евро.Впервые лимузин Aurus Senat появился на публике 7 мая во время церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. Официальная презентация новой российской автомобильной марки прошла 23 мая в Москве. Во главе нового бренда встал немецкий топ-менеджер Франц Герхард Хильгерт. Предзаказы начали принимать в конце августа на Московском автосалоне. Но продавать российские премиальные автомобили планируют не только у нас, но и за рубежом. По словам господина Хильгерта, роскошь востребована по всему миру.
2018-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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