18 октября 2018, 09:02
Путин прокатился на Aurus Senat по гоночной трассе в Сочи
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Владимир Путин после переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси сначала продемонстрировал ему новый российский автомобиль, а затем лично сел за руль седана Senat и прокатил египетского лидера по сочинской трассе Формулы-1.
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Затем Владимир Путин сел за руль седана и предложил ас-Сиси прокатиться по трассе. Российский президент демонстрирует своим гостям автомобили Aurus не в первый раз. В начале июня лимузин Senat оценил принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян. Позднее стало известно, что инвестор из Абу-Даби компания Tawazun приобрела 30% акций Aurus за 110 млн евро.
Впервые лимузин Aurus Senat появился на публике 7 мая во время церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. Официальная презентация новой российской автомобильной марки прошла 23 мая в Москве. Во главе нового бренда встал немецкий топ-менеджер Франц Герхард Хильгерт. Предзаказы начали принимать в конце августа на Московском автосалоне. Но продавать российские премиальные автомобили планируют не только у нас, но и за рубежом. По словам господина Хильгерта, роскошь востребована по всему миру.
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12.10.2018, 07:16
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07.10.2018, 13:02
Ретро-тест Lancia Kappa: респектабельная синьора
03.10.2018, 12:19
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