Путин рулит: все, на чем ездил президент России (много фото)
Путин и его автомобили
Путин и его автомобили
Путин и его автомобили
Путин и его автомобили
Путин и его автомобили
Путин и его автомобили
Путин и его автомобили
Путин и его автомобили
Путин и его автомобили
За свою бытность президентом и премьером Владимир Путин самостоятельно управлял самыми разными транспортными средствами. Представляем вам подборку всего, чем порулил российский президент – от «Запорожца» до самолета!
ЗАЗ 966 – первая машина Путина
Первой машиной юного Володи Путина стал «Запорожец». Он тогда учился на 3 курсе юридического факультета и даже не мечтал о собственной машине. Но судьба решила преподнести ему подарок – мама будущего президента выиграла машину в лотерею! «Запорожец» решили не продавать, а отдать Владимиру. Потом он все-таки был продан, но уже в бытность Путина президентом первое авто вернулось к нему, и снова в качестве подарка.
Волга – ГАЗ 24 – воспоминания молодости
Во время службы в ГДР у Путина была служебная «Волга», она была продана после возвращения будущего президента в СССР. Но позже КБ Смирнова удалось отыскать именно эту «Волгу» и отреставрировать ее.
Нива 2121 – в модификации Джунгли
Президент России очень любил свою далеко не новую «Ниву 2121» 1977 года выпуска. Но в 2009 году он все же решил заменить ее… новой «Нивой». Теперь он обладатель отечественного внедорожника современной комплектации. На этой «Ниве» он прибыл на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, тогда ее впервые и увидели журналисты.
ГАЗ -21 – раритет из личного автопарка
Машина 1956 года выпуска является личным автомобилем президента, то есть она наравне с «Нивой» присутствует в его налоговых декларациях. Нужно понимать, что эта машина была отреставрирована и сейчас представляет собой образец добротной советской классики в улучшенном виде. Обивку салона заменили на кожаную, установили хромированные литые диски, которые гармонируют с классическими хромированной решеткой радиатора и оленем на капоте, кроме того, на машине установили автоматическую коробку.
На этой «Волге» Путин прокатился вместе с Джорджем Бушем младшим, приезжавшим в Москву в 2005 году на переговоры.
Путин и Volga Siber
В 2008 году новый премьер-министр России Владимир Путин стал одним из первых, кто протестировал новую модель ГАЗ – Volga Siber. И хотя премьер положительно отозвался о новом седане, модель не задержалась в производстве.
Mercedes-Benz S-класса
За рулем этого автомобиля президент появился во время своей поездки по новой дороге в августе 2013 года. Президент не только открыл северный участок Западного скоростного диаметра в Петербурге, но и проехал по нему сам, за рулем Mercedes. Испытанием новой дороги президент остался доволен.
Lada Granta, Lada Vesta и Lada Kalina
Чаще всего президента можно было наблюдать за рулем продукции АвтоВАЗа. В разные годы он проехался на «Гранте» и «Весте», но самым знаменитым стал его «автопробег» за рулем желтой «Калины» в 2010 году. Тогда президент за 4 дня проехал на Калине 2000 километров по новой трассе Чита-Хабаровск. Машиной остался доволен – хвалил, рекомендовал.
Путин и Ё-мобиль
Не все помнят, но в далеком уже 2011 году миллиардер Михаил Прохоров решил выпускать отечественные гибриды, которые были бы доступны всем россиянам. На прототипе Ё-мобиля прокатился в 2011 году Владимир Путин, бывший тогда премьером. Ё-мобиль в серийное производство так и не пошел, а вот Владимир Владимирович снова пошел на президентские выборы.
Настоящий комбайнер
В Ставропольском крае Путин порулил современным комбайном «Ростсельмаш». Это был первый опыт Путина за рулем уборочной техники, он был в восторге! В итоге на пару с президентом Медведевым они убрали 12 тонн кукурузы.
Штурман и тушение пожаров
Президент испытывал не только автомобильный транспорт, но и воздушный. Так он побывал в роли второго пилота в 2010 году в самолете-амфибии БЕ-200ЧС, который был создан специально для тушения лесных пожаров. Самолет совершил снижение для набора воды и потом сброс на очаг возгорания.
Ранее в 1999 году президент посещал тренировочную базу Авиационного училища и совершил 10-минутный полет на штурмовике Су-25УБ, а в 2000 году он на борту Су-27УБ совершил полет из Краснодара в Грозный, во время которого 8 минут управлял самолетом.
В 2005 году президент летал за штурвалом бомбардировщика Ту-160.
Гоночный болид
В 2010 году Путин прокатился на настоящем гоночном болиде, испытания тогдашний премьер провел в Ленинградской области.
Аурус и КАМАЗ
В 2018 году произошло сразу два знаменательных события – во-первых, был представлен публике лимузин Aurus Senat L700. Машина с двигателем 4,4 и 598 л.с. Базовая комплектация такой машины стартует с 18 млн рублей, а сколько стоит машина президента не знает никто, ну или мало кто. Машина стала официальным транспортным средством главы государства и до начала пандемии сопровождала его во всех зарубежных поездках.
В том же году состоялось открытие Крымского моста, который накануне лично осмотрел президент Путин. Помимо осмотра он не отказался и от испытания, проехавшись по новому мосту на отечественном тяжеловозе КАМАЗ.
Путин и «Лось»
На наш взгляд, одним из самых необычных транспортных средств, которым управлял президент России, стал гусеничный внедорожник ГАЗ-3351 «Лось». Президент проехался на нем по тайге в марте этого года. Судя по фотографиям, которые были размещены на сайте Кремля, Путин остался доволен и вездеходом, и сибирскими выходными!
Машину эту, кстати, может купить любой желающий за 8 млн рублей. Хотя за эти деньги есть внедорожники и поинтереснее.
Помимо всего перечисленного, президент как-то признался, что, работая в мэрии Санкт-Петербурга, водил Nissan, а кроме того у него есть пара мотоциклов Kawasaki, приобретенные для гаража особого назначения.
Во время всех своих зарубежных визитов и посещения автовыставок Владимир Путин обязательно пользуется возможностью посидеть за рулем новой машины, поэтому не сомневаемся, что список транспорта, за рулем которого побывал Путин, будет и дальше расширяться.
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