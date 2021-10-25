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25 октября 2021, 12:05

Путин рулит: все, на чем ездил президент России (много фото)

Человек, который уже более 20 лет управляет Россией, известен своей любовью к транспорту. И если представляется возможность лично сесть за руль или штурвал, российский президент всегда рад проверить машину в деле.
Путин и его автомобили
Путин рулит все на чем ездил президент России много фото
Изображение загружается

Путин и его автомобили

Путин рулит все на чем ездил президент России много фото
Изображение загружается

Путин и его автомобили

Путин рулит все на чем ездил президент России много фото
Изображение загружается

Путин и его автомобили

Путин рулит все на чем ездил президент России много фото
Изображение загружается

Путин и его автомобили

Путин рулит все на чем ездил президент России много фото
Изображение загружается

Путин и его автомобили

Путин рулит все на чем ездил президент России много фото
Изображение загружается

Путин и его автомобили

Путин рулит все на чем ездил президент России много фото
Изображение загружается

Путин и его автомобили

Путин рулит все на чем ездил президент России много фото
Изображение загружается

Путин и его автомобили

Путин рулит все на чем ездил президент России много фото
Изображение загружается

Путин и его автомобили

Путин рулит все на чем ездил президент России много фото
Путин рулит все на чем ездил президент России много фото
Путин рулит все на чем ездил президент России много фото
Путин рулит все на чем ездил президент России много фото
Путин рулит все на чем ездил президент России много фото
Путин рулит все на чем ездил президент России много фото
Путин рулит все на чем ездил президент России много фото
Путин рулит все на чем ездил президент России много фото
Путин рулит все на чем ездил президент России много фото

За свою бытность президентом и премьером Владимир Путин самостоятельно управлял самыми разными транспортными средствами. Представляем вам подборку всего, чем порулил российский президент – от «Запорожца» до самолета!

ЗАЗ 966 – первая машина Путина

Первой машиной юного Володи Путина стал «Запорожец». Он тогда учился на 3 курсе юридического факультета и даже не мечтал о собственной машине. Но судьба решила преподнести ему подарок – мама будущего президента выиграла машину в лотерею! «Запорожец» решили не продавать, а отдать Владимиру. Потом он все-таки был продан, но уже в бытность Путина президентом первое авто вернулось к нему, и снова в качестве подарка.

Волга – ГАЗ 24 – воспоминания молодости

Во время службы в ГДР у Путина была служебная «Волга», она была продана после возвращения будущего президента в СССР. Но позже КБ Смирнова удалось отыскать именно эту «Волгу» и отреставрировать ее.

Нива 2121 – в модификации Джунгли

Президент России очень любил свою далеко не новую «Ниву 2121» 1977 года выпуска. Но в 2009 году он все же решил заменить ее… новой «Нивой». Теперь он обладатель отечественного внедорожника современной комплектации.  На этой «Ниве» он прибыл на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, тогда ее впервые и увидели журналисты.

ГАЗ -21 – раритет из личного автопарка

Машина 1956 года выпуска является личным автомобилем президента, то есть она наравне с «Нивой» присутствует в его налоговых декларациях. Нужно понимать, что эта машина была отреставрирована и сейчас представляет собой образец добротной советской классики в улучшенном виде. Обивку салона заменили на кожаную, установили хромированные литые диски, которые гармонируют с классическими хромированной решеткой радиатора и оленем на капоте, кроме того, на машине установили автоматическую коробку.

На этой «Волге» Путин прокатился вместе с Джорджем Бушем младшим, приезжавшим в Москву в 2005 году на переговоры.

Путин и Volga Siber

В 2008 году новый премьер-министр России Владимир Путин стал одним из первых, кто протестировал новую модель ГАЗ – Volga Siber. И хотя премьер положительно отозвался о новом седане, модель не задержалась в производстве.

Mercedes-Benz S-класса

За рулем этого автомобиля президент появился во время своей поездки по новой дороге в августе 2013 года. Президент не только открыл северный участок Западного скоростного диаметра в Петербурге, но и проехал по нему сам, за рулем Mercedes. Испытанием новой дороги президент остался доволен.

Lada Granta, Lada Vesta и Lada Kalina

Чаще всего президента можно было наблюдать за рулем продукции АвтоВАЗа. В разные годы он проехался на «Гранте» и «Весте», но самым знаменитым стал его «автопробег» за рулем желтой «Калины» в 2010 году. Тогда президент за 4 дня проехал на Калине 2000 километров по новой трассе Чита-Хабаровск. Машиной остался доволен – хвалил, рекомендовал.

Путин и Ё-мобиль

Не все помнят, но в далеком уже 2011 году миллиардер Михаил Прохоров решил выпускать отечественные гибриды, которые были бы доступны всем россиянам. На прототипе Ё-мобиля прокатился в 2011 году Владимир Путин, бывший тогда премьером. Ё-мобиль в серийное производство так и не пошел, а вот Владимир Владимирович снова пошел на президентские выборы.

Настоящий комбайнер

В Ставропольском крае Путин порулил современным комбайном «Ростсельмаш». Это был первый опыт Путина за рулем уборочной техники, он был в восторге! В итоге на пару с президентом Медведевым они убрали 12 тонн кукурузы.

Штурман и тушение пожаров

Президент испытывал не только автомобильный транспорт, но и воздушный. Так он побывал в роли второго пилота в 2010 году в самолете-амфибии БЕ-200ЧС, который был создан специально для тушения лесных пожаров. Самолет совершил снижение для набора воды и потом сброс на очаг возгорания.

Ранее в 1999 году президент посещал тренировочную базу Авиационного училища и совершил 10-минутный полет на штурмовике Су-25УБ, а в 2000 году он на борту Су-27УБ совершил полет из Краснодара в Грозный, во время которого 8 минут управлял самолетом.

В 2005 году президент летал за штурвалом бомбардировщика Ту-160.

Гоночный болид

В 2010 году Путин прокатился на настоящем гоночном болиде, испытания тогдашний премьер провел в Ленинградской области.

Аурус и КАМАЗ

В 2018 году произошло сразу два знаменательных события – во-первых, был представлен публике лимузин Aurus Senat L700. Машина с двигателем 4,4 и 598 л.с. Базовая комплектация такой машины стартует с 18 млн рублей, а сколько стоит машина президента не знает никто, ну или мало кто. Машина стала официальным транспортным средством главы государства и до начала пандемии сопровождала его во всех зарубежных поездках.

В том же году состоялось открытие Крымского моста, который накануне лично осмотрел президент Путин. Помимо осмотра он не отказался и от испытания, проехавшись по новому мосту на отечественном тяжеловозе КАМАЗ.

Путин и «Лось»

На наш взгляд, одним из самых необычных транспортных средств, которым управлял президент России, стал гусеничный внедорожник ГАЗ-3351 «Лось». Президент проехался на нем по тайге в марте этого года. Судя по фотографиям, которые были размещены на сайте Кремля, Путин остался доволен и вездеходом, и сибирскими выходными!

Машину эту, кстати, может купить любой желающий за 8 млн рублей. Хотя за эти деньги есть внедорожники и поинтереснее.

Помимо всего перечисленного, президент как-то признался, что, работая в мэрии Санкт-Петербурга, водил Nissan, а кроме того у него есть пара мотоциклов Kawasaki, приобретенные для гаража особого назначения.

Во время всех своих зарубежных визитов и посещения автовыставок Владимир Путин обязательно пользуется возможностью посидеть за рулем новой машины, поэтому не сомневаемся, что список транспорта, за рулем которого побывал Путин, будет и дальше расширяться.

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