Почему Путин отказался от Toyota в Индии: президент выбрал свой Aurus

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

5 декабря 2025, 14:32

Путин сменил японский внедорожник на российский лимузин Aurus в Индии

Путин сменил японский внедорожник на российский лимузин Aurus в Индии

Почему Путин отказался от Toyota в Индии: президент выбрал свой Aurus

Путин сменил японский внедорожник на российский лимузин Aurus в Индии

Президент России прибыл с визитом в Индию. Его встретили на внедорожнике Toyota. Но для важной церемонии он выбрал другой автомобиль. Это был российский лимузин Aurus Senat. Узнайте подробности этого необычного выбора.

Президент России прибыл с визитом в Индию. Его встретили на внедорожнике Toyota. Но для важной церемонии он выбрал другой автомобиль. Это был российский лимузин Aurus Senat. Узнайте подробности этого необычного выбора.

Визит президента России в Индию, который состоялся 4-5 декабря 2025 года, ознаменовался не только важными политическими переговорами, но и интересной деталью, привлекшей внимание автомобильных экспертов и наблюдателей. Речь идет о смене транспортного средства, которую Владимир Путин совершил уже на индийской земле. Этот, казалось бы, протокольный момент на самом деле несет в себе глубокий символический смысл.

Изначально, после приземления в аэропорту Нью-Дели, российского лидера встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Для совместной поездки был выбран автомобиль принимающей стороны - белый внедорожник Toyota Fortuner. Это довольно популярная модель в регионе, известная своей надежностью. Однако для участия в главной церемонии официальной встречи, которая проходила в президентском дворце, Владимир Путин пересел в свой личный транспорт.

К парадному входу дворца, где его уже ожидали президент Индии Дроупади Мурму и премьер-министр Моди, глава российского государства подкатил на бронированном лимузине Aurus Senat. Этот автомобиль, являющийся флагманом российского проекта «Кортеж», уже давно стал неотъемлемой частью всех официальных поездок президента, как внутри страны, так и за ее пределами. Выбор в пользу отечественного лимузина вместо предоставленного японского внедорожника подчеркивает статус и приверженность национальным технологиям.

Как сообщает издание Autonews, практика использования собственного автомобиля во время зарубежных визитов является стандартной для российского президента. Это в первую очередь продиктовано соображениями безопасности самого высокого уровня, которые могут обеспечить только специально подготовленные и проверенные машины из собственного гаража особого назначения. Кроме того, демонстрация Aurus на международной арене - это еще и элемент престижа, показывающий возможности российской автомобильной промышленности в премиальном сегменте.

Подобные случаи уже неоднократно фиксировались ранее. Например, во время саммита ШОС в Китае на президентский Aurus даже устанавливали местные номерные знаки, чтобы он мог беспрепятственно передвигаться по дорогам страны. Также на российском лимузине Владимир Путин передвигался и во время встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом на саммите на Аляске. Каждый такой выезд - это своего рода выставка достижений, работающая на имидж страны.

Таким образом, короткая поездка на Toyota Fortuner была скорее жестом вежливости и уважения к индийскому лидеру, в то время как прибытие на Aurus Senat на ключевое мероприятие визита стало демонстрацией независимости и технологического суверенитета. Контраст между утилитарным японским внедорожником и представительским российским лимузином был весьма показательным и не остался незамеченным прессой.

Упомянутые модели: Aurus Senat, Toyota Fortuner (от 4 152 000 Р)
Упомянутые марки: Aurus, Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Аурус, Тойота

Похожие материалы Аурус, Тойота

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Оренбург Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться