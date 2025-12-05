Почему Путин отказался от Toyota в Индии: президент выбрал свой Aurus

5 декабря 2025, 14:32
Путин сменил японский внедорожник на российский лимузин Aurus в Индии
Президент России прибыл с визитом в Индию. Его встретили на внедорожнике Toyota. Но для важной церемонии он выбрал другой автомобиль. Это был российский лимузин Aurus Senat. Узнайте подробности этого необычного выбора.
Визит президента России в Индию, который состоялся 4-5 декабря 2025 года, ознаменовался не только важными политическими переговорами, но и интересной деталью, привлекшей внимание автомобильных экспертов и наблюдателей. Речь идет о смене транспортного средства, которую Владимир Путин совершил уже на индийской земле. Этот, казалось бы, протокольный момент на самом деле несет в себе глубокий символический смысл.
Изначально, после приземления в аэропорту Нью-Дели, российского лидера встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Для совместной поездки был выбран автомобиль принимающей стороны - белый внедорожник Toyota Fortuner. Это довольно популярная модель в регионе, известная своей надежностью. Однако для участия в главной церемонии официальной встречи, которая проходила в президентском дворце, Владимир Путин пересел в свой личный транспорт.
К парадному входу дворца, где его уже ожидали президент Индии Дроупади Мурму и премьер-министр Моди, глава российского государства подкатил на бронированном лимузине Aurus Senat. Этот автомобиль, являющийся флагманом российского проекта «Кортеж», уже давно стал неотъемлемой частью всех официальных поездок президента, как внутри страны, так и за ее пределами. Выбор в пользу отечественного лимузина вместо предоставленного японского внедорожника подчеркивает статус и приверженность национальным технологиям.
Как сообщает издание Autonews, практика использования собственного автомобиля во время зарубежных визитов является стандартной для российского президента. Это в первую очередь продиктовано соображениями безопасности самого высокого уровня, которые могут обеспечить только специально подготовленные и проверенные машины из собственного гаража особого назначения. Кроме того, демонстрация Aurus на международной арене - это еще и элемент престижа, показывающий возможности российской автомобильной промышленности в премиальном сегменте.
Подобные случаи уже неоднократно фиксировались ранее. Например, во время саммита ШОС в Китае на президентский Aurus даже устанавливали местные номерные знаки, чтобы он мог беспрепятственно передвигаться по дорогам страны. Также на российском лимузине Владимир Путин передвигался и во время встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом на саммите на Аляске. Каждый такой выезд - это своего рода выставка достижений, работающая на имидж страны.
Таким образом, короткая поездка на Toyota Fortuner была скорее жестом вежливости и уважения к индийскому лидеру, в то время как прибытие на Aurus Senat на ключевое мероприятие визита стало демонстрацией независимости и технологического суверенитета. Контраст между утилитарным японским внедорожником и представительским российским лимузином был весьма показательным и не остался незамеченным прессой.
