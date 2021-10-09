9 октября 2021, 00:16
Путин сравнил ситуацию на российских дорогах с войной
Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину, что смертность в ДТП на российских дорогах в 2021 году уменьшилась по сравнению с прошлым «карантинным» годом. Президент заявил о необходимости продолжать работу по снижению аварийности.
Дарья Климова Фото: РБК
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В ответ Владимир Путин заявил буквально следующее: «Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях».
По данным Росстата, в 2020 году в ДТП погибло 13 384 человека, в 2019 – 13 565 человек. С 2017 по 2019 год смертность в авариях падала ежегодно на 4,7 – 5,3%. А в 2015 году на дорогах погибло 25,5 тысячи россиян.
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