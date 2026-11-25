Путин: Северный морской путь сократит доставку вдвое, и вот почему

Владимир Путин призвал развивать отечественное судостроение для Арктики: коридору нужны грузовые суда ледового класса и ледоколы. Президент также указал на необходимость расширять инфраструктуру Сибири и Дальнего Востока с учетом спроса азиатских партнеров.

Владимир Путин призвал развивать отечественное судостроение для Арктики: коридору нужны грузовые суда ледового класса и ледоколы. Президент также указал на необходимость расширять инфраструктуру Сибири и Дальнего Востока с учетом спроса азиатских партнеров.

Развитие Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора становится стратегическим приоритетом России. Как отметил президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса, маршрут позволяет в полтора-два раза сократить сроки доставки грузов партнерам и заметно снизить затраты на логистику.

Строительство флота и ледокольное обеспечение

Для использования возможностей маршрута президент предложил развивать отечественное транспортное судостроение: построить суда ледового класса для перевозки грузов в российскую Арктику и ледоколы для их проводки. На встрече с министром транспорта Дмитрием Ядровым обсуждалась необходимость развития атомного ледокольного флота и обслуживания ледокольной проводки. В эксплуатации находятся восемь атомных ледоколов, а атомный ледокол «Чукотка» планируют ввести в строй в начале 2027 года. После этого флот Росатома должен вырасти до девяти кораблей.

Комплексный подход к транспортной системе

Одной задачей по строительству флота развитие коридора не ограничивается. Путин связал развитие маршрутов с расширением транспортной сети Сибири и Дальнего Востока, формированием динамики отношений с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и растущим спросом со стороны партнеров. Среди приоритетов правительства также увеличение пропускной способности коридоров, развитие железных дорог Восточного полигона и морских портов Дальнего Востока. Речь идет о маршрутах по морю и железным дорогам, портовой сети и внутренним водным путям.

Статистика и перспективы транзита

Россия намерена регулировать ситуацию сбыта энергоресурсов и сотрудничать с выгодными партнерами. Новые маршруты поставок, включая Трансарктический транспортный коридор, рассматриваются как комплексная проблема. По данным Центра логистики Крайнего Севера, в 2025 году транзитные перевозки по Северному морскому пути составили около 3,2 млн тонн, количество транзитных контейнерных рейсов выросло с 14 до 24.

Коридор соединяет Северный морской путь с границами водных путей и объектов наземной транспортной активности. Система должна поддерживать территории Арктической зоны и Дальнего Востока. Она рассчитана на перевозки внутри страны, а также на международные и транзитные перевозки грузов и пассажиров вдоль побережья России. Предлагается расширение возможностей Трансарктического коридора и Восточного операционного направления для решения продолжающихся государственных задач.