Путин запустил движение по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса

Ранее мы писали Автодор назвал тарифы на проезд по трассе Москва – Казань Госкомпания «Автодор» раскрыла стоимость проезда по новой платной автомагистрали М-12 «Москва – Казань». Тарифы ... Читать далее

В торжественной церемонии открытия принял участие президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Протяженность введенного в эксплуатацию отрезка превышает 300 километров. Он соединяет Москву и Арзамас и проходит по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей. Одновременно открыли движение по 9,4-километровому Южному обходу Арзамаса.

Новый участок трассы М-12 «Восток» сократит время в пути от Москвы до Арзамаса почти вдвое – до 3,5 часов. Трасса предусматривает объезд таких перегруженных транспортом мест, как Балашиха, Старая и Новая Купавна, Ногинск и Покров. Стоимость проезда «Автодор» опубликовал еще в августе. На легковом автомобиле от Москвы до Владимира придется заплатить 1 399 рублей, а до Арзамаса – 2 821 рубль. Полностью завершить строительство М-12 на участке от Москвы до Казани планируется в декабре 2023 года.

ГК «Российские автомобильные дороги»

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