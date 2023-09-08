Путин запустил движение по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса
Новый участок трассы М-12 «Восток» сократит время в пути от Москвы до Арзамаса почти вдвое – до 3,5 часов. Трасса предусматривает объезд таких перегруженных транспортом мест, как Балашиха, Старая и Новая Купавна, Ногинск и Покров. Стоимость проезда «Автодор» опубликовал еще в августе. На легковом автомобиле от Москвы до Владимира придется заплатить 1 399 рублей, а до Арзамаса – 2 821 рубль. Полностью завершить строительство М-12 на участке от Москвы до Казани планируется в декабре 2023 года.
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Какие правила безопасности на дороге надо напомнить ребенку
За три долгих месяца летних каникул дети успевают начисто забыть не только таблицу умножения, но и элементарные правила безопасного поведения на дороге. Эксперты рассказали, на чем родители должны сделать акцент в первую очередь.Читать далее
-
08.09.2023, 14:53
Что будет, если в выхлопную трубу попадет вода?
При попытке преодолеть реку вброд или проехать через глубокую лужу вода может попасть в выхлопную трубу. Случай редкий, но сулящий водителю большие неприятности.Читать далее
-
08.09.2023, 13:47
Петербуржец отсудил у завода 28 млн рублей за бракованный BMW X6
Московский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону владельца BMW X6, который купил свой автомобиль в феврале 2021 года, а уже через пару месяцев обратился в сервис с претензиями на работу климат-контроля.Читать далее
-
08.09.2023, 13:01
Представлен флагманский седан Lotus Emeya: 918 сил и 2,8 секунды до «сотни»
Принадлежащий китайскому концерну Geely британский Lotus представил флагманский Emeya, который стал первым седаном марки за последние 30 лет, еще со времен Lotus Carlton начала 1990-х годов.Читать далее
-
08.09.2023, 08:44
Два тувинских чиновника лишились должностей из-за смертельного ДТП
Авария произошла в ночь на пятницу, 8 сентября, на трассе Р-257 в Республике Тыва. Столкнулись микроавтобус Honda и внедорожник ГАЗ. В результате погибли 5 человек. Министр лесного хозяйства и природопользования республики и руководитель региональной Авиалесоохраны отстранены от своих должностей.Читать далее
-
08.09.2023, 07:46
АвтоВАЗ внес цветовое разнообразие в автомобили Lada
Последние несколько месяцев автомобили Lada Vesta и Granta сходят с конвейера только в двух цветах – полностью белые или черные. Причина в отсутствии у поставщиков качественных эмалей других цветов. Сейчас ситуация немного изменилась.Читать далее
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