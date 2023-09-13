Путин заявил, что чиновники должны ездить на российских автомобилях: закупки начнутся немедленно

Впервые Владимир Путин категорически высказался об автомобилях российских чиновников в начале августа 2023 года на совещании в Кремле с представителями предприятий обрабатывающей промышленности. Тогда он заявил, что ничего страшного не случится, если «будет поскромнее». Слова президента вызвали в стане чиновников неоднозначную реакцию.

Некоторые бросились выражать безоговорочную солидарность, другие заняли выжидательную позицию, дипломатично говоря, что пока закупленные иномарки не доставляют хлопот, менять их на российские машины нет необходимости. Однако, президент отказываться от своих слов не стал и, выступая на ВЭФ, заявил: «Чиновники точно должны ездить на отечественных машинах», - цитирует его слова издание Pravda.Ru.

Президент подчеркнул наличие достаточной автотранспортной инфраструктуры в России и важность использования отечественных автомобилей, хотя они и могут показаться менее роскошными в сравнении с «Мерседесами» и «Ауди». По словам Владимира Путина, закупки в государственные автопарки начнутся немедленно, а к 1 феврали руководители регионов должны отчитаться о проделанной работе.

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