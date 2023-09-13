Путин заявил, что чиновники должны ездить на российских автомобилях: закупки начнутся немедленно
Некоторые бросились выражать безоговорочную солидарность, другие заняли выжидательную позицию, дипломатично говоря, что пока закупленные иномарки не доставляют хлопот, менять их на российские машины нет необходимости. Однако, президент отказываться от своих слов не стал и, выступая на ВЭФ, заявил: «Чиновники точно должны ездить на отечественных машинах», - цитирует его слова издание Pravda.Ru.
Президент подчеркнул наличие достаточной автотранспортной инфраструктуры в России и важность использования отечественных автомобилей, хотя они и могут показаться менее роскошными в сравнении с «Мерседесами» и «Ауди». По словам Владимира Путина, закупки в государственные автопарки начнутся немедленно, а к 1 феврали руководители регионов должны отчитаться о проделанной работе.
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13.09.2023, 00:17
Сотрудники ГИБДД начали проводить рейды по неисправностям
С 1 сентября вступил в силу новый перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Сотрудники ГИБДД уже успели провести в регионах первые рейды и отчитаться о результатах.Читать далее
-
12.09.2023, 22:20
Налоговая начала рассылать транспортный налог: как его рассчитывают и кто может не платить?
В сентябре автовладельцы по всей стране начинают получать уведомления ФНС о необходимости уплатить имущественные налоги, в том числе и транспортный. Их рассылают налогоплательщикам через личные кабинеты, портал госуслуг или по обычной почте заказным письмом.Читать далее
-
12.09.2023, 15:58
Дилеры рассказали, можно ли купить иномарку с заводской гарантией
Больше года назад крупнейшие мировые автопроизводители приостановили официальные поставки в Россию. Большинство новых автомобилей сейчас или китайские, или попадают к нам по схеме «параллельного» импорта, лишаясь заводской гарантии.Читать далее
-
12.09.2023, 15:07
С 1 марта 2024 года ужесточат правила прохождения техосмотра: эксперт рассказал о нюансах
Даже после отмены обязательного техосмотра для рядовых автовладельцев, процедуру по-прежнему обязаны проходить некоторые категории автомобилей. С 1 марта 2024 года Минтранс предлагает ужесточить правила проведения техосмотра и повысить ответственность за отсутствие диагностической карты.Читать далее
-
12.09.2023, 13:32
3 резонансных ДТП с самосвалами в первую неделю сентября 2023 года
Начало сентября было омрачено сразу несколькими трагическими инцидентами с участием тяжелых самосвалов. Все они произошли в Петербурге и Ленинградской области.Читать далее
-
12.09.2023, 13:17
Куда пропал кроссовер Lada X-Cross 5? (АвтоВАЗ утверждает, что все идет по плану)
Торжественный запуск серийного производства нового кроссовера Lada X-Cross 5 состоялся еще в середине июня, в дни ПМЭФ-2023. Обычно автопроизводителям требуется один-два месяца, чтобы наполнить склады дилеров и объявить о начале продаж. Но прошло уже три месяца, а дилеры хранят молчание.Читать далее
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