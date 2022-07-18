Пьяная москвичка покусала сотрудника ГИБДД
Хозяйке машины такое развитие событий пришлось не по душе. Она начала грязно ругаться, а когда автомобиль уже грузили на эвакуатор, накинулась на сотрудника ГИБДД, сорвала нагрудной знак и укусила его за руку. Нетрезвую мадам задержали, доставили в территориальное отделение милиции и возбудили против нее уголовное дело.
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25.03.2021, 18:44
Ford Mondeo будет снят с производства в марте 2022 года
Всему на свете есть свое логическое завершение, если это, конечно, не Toyota Corolla. Пришла информация о том, что компания Ford вынуждена расстаться со своим первым «мировым автомобилем» Mondeo. В производственной гамме он присутствует вот уже 29 лет и в настоящее время предлагается его пятое поколение.Читать далее
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Пьяный следователь насмерть сбил мотоциклиста и избежал ответственности. Дело закрыто
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-
25.03.2021, 18:44
Ford Mondeo будет снят с производства в марте 2022 года
Всему на свете есть свое логическое завершение, если это, конечно, не Toyota Corolla. Пришла информация о том, что компания Ford вынуждена расстаться со своим первым «мировым автомобилем» Mondeo. В производственной гамме он присутствует вот уже 29 лет и в настоящее время предлагается его пятое поколение.Читать далее
-
05.02.2021, 16:25
Новый Ford Mondeo 2022 года превратится в электрический вседорожник
Ford планирует радикально пересмотреть Mondeo, в результате чего старая модель превратится в более современный кроссовер. Эксклюзивные изображения показывают, как он может выглядеть.Читать далее
-
07.08.2020, 21:59
Ford распродает имущество в России со скидкой 40%
Компания Ford продает в России имущество своих закрытых заводов с большой скидкой. Во время проведения первых торгов покупатель так и не нашелся, поэтому в этот раз цена снижена на 40%.Читать далее
-
20.05.2020, 17:19
Пьяный следователь насмерть сбил мотоциклиста и избежал ответственности. Дело закрыто
Сообщество «МотоМосква» опубликовало сегодня публикацию под длинным названием «Пьяный следователь насмерть сбил мотоциклиста и избежал ответственности. Дело закрыто».Читать далее
-
10.05.2020, 00:01
Эксперты назвали пять самых ржавеющих иномарок
Коррозия – давний враг автомобилей. Но на одних машинах она появляется спустя 10 – 15 лет, а на других уже в течение первых 2 – 3 лет. Расскажем о пяти автомобилях иностранных брендов, которые ржавеют раньше других.Читать далее
-
04.05.2020, 10:50
Нижегородцы потешаются над макетом гаишного «Форда» возле Арзамаса
Жители Нижегородской области на этих праздничных (самоизоляционных) днях с юмором обсуждают, как они говорят, «супер-экипаж», который смонтирован на дороге в 20 км от Арзамаса (переезд у Костылихи).Читать далее
- 1 974 000 РFord Mondeo 2018 в Москве
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