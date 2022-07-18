Пьяная москвичка покусала сотрудника ГИБДД

25.03.2021, 18:44

Ford Mondeo будет снят с производства в марте 2022 года

Всему на свете есть свое логическое завершение, если это, конечно, не Toyota Corolla. Пришла информация о том, что компания Ford вынуждена расстаться со своим первым «мировым автомобилем» Mondeo. В производственной гамме он присутствует вот уже 29 лет и в настоящее время предлагается его пятое поколение.Читать далее