14 мая 2019, 22:26

«Пьянка» за рулем вырежет из жизни горе-водителей 15 лет

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Депутаты Госдумы одобрили проект Закона об ужесточении ответственности за ДТП, совершённые водителями в состоянии алкогольного опьянения, и приняли его в первом чтении. В частности, предлагается внести изменения в ст. 264 УК РФ («Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет

Будет круто: если в ДТП по вине пьяного водителя погибнут двое и более человек, ему грозит до 15 лет лишения свободы. И такой поворот событий не от хорошей жизни. Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Правила дорожного движения продиктованы трагическими случаями из жизни. Ежегодно более 4 000 человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 000 человек становятся инвалидами. Это сломанные судьбы людей и их близких. Представьте себе: за 5 лет под колесами пьяного водителя исчезает город»…

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С этим трудно не согласиться. «Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел. Будет справедливо, если ответственность за такое преступление приравняем к умышленному убийству», - дополнил Володин.

Закон, несомненно, примут, и сроки в случае чего будут не то, что нынче. Например, в случае причинения тяжкого вреда здоровью водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время, напомним, максимальное наказание за такое преступление — 4 года. Если в аварии, виновником которой стал водитель «с запашком», погиб один человек, то наказанием станет от 5 до 12 лет лишения свободы (сейчас — от 2 до 7 лет). Наконец, в случае гибели 2 или более лиц, водителю, который сел пьяным за руль, грозит от 8 до 15 лет взамен актуальных от 4 до 9 лет.

Попутно будет ужесточено наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене. Теперь действие ст. 263 УК РФ будет распространяться на лиц, которые владеют или управляют легкими и сверхлегкими воздушными судами или маломерными судами. Увеличивается и ответственность за такие нарушения правил безопасности движения – она будет аналогичной той, которую предлагают ввести за ДТП, совершенное в нетрезвом состоянии.

Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Пьянка за рулем вырежет из жизни горе водителей 15 лет
Василий Пискарев, соавтор законопроекта, председатель думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции, заметил, что ежегодно осуждается 70 тыс. водителей, которые уже однажды пьяными сели за руль и решили нарушить закон повторно. По его словам, действующие меры ответственности не сдерживают водителей от искушения сесть за руль будучи нетрезвым. Нужно принимать более жесткие меры реагирования, дабы защитить наших граждан, уберечь людей от гибели на дорогах и наказать виновных.

В свое время г-н Пискарев говорил, что законопроект получил одобрение населения: «Мы получили огромное количество откликов от избирателей в поддержку данной законодательной инициативы. Народ ее поддерживает».

Согласен и Владимир Жириновский: «У нас продолжают гибнуть люди. Почти 18 000 человек погибают на дорогах. 20 лет назад жертв автоаварий было 30 000, потом их было 25 000, потом 20 000, но, тем не менее, это - очень большие цифры. Сейчас этим законопроектом до 15 лет повышается уголовная ответственность за аварии в пьяном виде».

Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР « Мы бы добавили бы еще статью конфискации автомобиля у виновника ДТП. Есть жертвы – нет жертв, машину нужно забирать у такого водителя. Конфисковать автомобиль - и всё. Так же нельзя. Больше всего людей у нас погибает на дорогах. Мы обсуждаем недавнее крушение самолета, но забываем, что в результате авиакатастроф в 10 раз меньше гибнет людей, чем разбивается на автомобилях »
Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР

Депутат Андрей Исаев подчеркнул, что принимаемые поправки в Уголовный кодекс носят не столько карательный, сколько профилактический характер. «Если о столь суровом наказании (15 лет лишения свободы) услышат многие из потенциальных водителей – любителей погонять подшофе, и это их остановит, то будут спасены тысячи жизней, следовательно, работу свою мы выполним».

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Ужесточение наказания за "пьянку" - дело нужноеПрежние усиления ответственности должного результата не дали
Думающие головы побоятся сесть надолгоАвтоматически вырастет коррупционная составляющая
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«Пьянка» за рулем вырежет из жизни горе-водителей 15 лет
Будет круто: если в ДТП по вине пьяного водителя погибнут двое и более человек, ему грозит до 15 лет лишения свободы. И такой поворот событий не от хорошей жизни. Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Правила дорожного движения продиктованы трагическими случаями из жизни. Ежегодно более 4 000 человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 000 человек становятся инвалидами. Это сломанные судьбы людей и их близких. Представьте себе: за 5 лет под колесами пьяного водителя исчезает город»…{{material_122715}} С этим трудно не согласиться. «Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел. Будет справедливо, если ответственность за такое преступление приравняем к умышленному убийству», - дополнил Володин.Закон, несомненно, примут, и сроки в случае чего будут не то, что нынче. Например, в случае причинения тяжкого вреда здоровью водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время, напомним, максимальное наказание за такое преступление — 4 года. Если в аварии, виновником которой стал водитель «с запашком», погиб один человек, то наказанием станет от 5 до 12 лет лишения свободы (сейчас — от 2 до 7 лет). Наконец, в случае гибели 2 или более лиц, водителю, который сел пьяным за руль, грозит от 8 до 15 лет взамен актуальных от 4 до 9 лет.Попутно будет ужесточено наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене. Теперь действие ст. 263 УК РФ будет распространяться на лиц, которые владеют или управляют легкими и сверхлегкими воздушными судами или маломерными судами. Увеличивается и ответственность за такие нарушения правил безопасности движения – она будет аналогичной той, которую предлагают ввести за ДТП, совершенное в нетрезвом состоянии.{{gallery_29}} Василий Пискарев, соавтор законопроекта, председатель думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции, заметил, что ежегодно осуждается 70 тыс. водителей, которые уже однажды пьяными сели за руль и решили нарушить закон повторно. По его словам, действующие меры ответственности не сдерживают водителей от искушения сесть за руль будучи нетрезвым. Нужно принимать более жесткие меры реагирования, дабы защитить наших граждан, уберечь людей от гибели на дорогах и наказать виновных.В свое время г-н Пискарев говорил, что законопроект получил одобрение населения: «Мы получили огромное количество откликов от избирателей в поддержку данной законодательной инициативы. Народ ее поддерживает».Согласен и Владимир Жириновский: «У нас продолжают гибнуть люди. Почти 18 000 человек погибают на дорогах. 20 лет назад жертв автоаварий было 30 000, потом их было 25 000, потом 20 000, но, тем не менее, это - очень большие цифры. Сейчас этим законопроектом до 15 лет повышается уголовная ответственность за аварии в пьяном виде». {{person_247_Мы бы добавили бы еще статью конфискации автомобиля у виновника ДТП. Есть жертвы – нет жертв, машину нужно забирать у такого водителя. Конфисковать автомобиль - и всё. Так же нельзя. Больше всего людей у нас погибает на дорогах. Мы обсуждаем недавнее крушение самолета, но забываем, что в результате авиакатастроф в 10 раз меньше гибнет людей, чем разбивается на автомобилях}}Депутат Андрей Исаев подчеркнул, что принимаемые поправки в Уголовный кодекс носят не столько карательный, сколько профилактический характер. «Если о столь суровом наказании (15 лет лишения свободы) услышат многие из потенциальных водителей – любителей погонять подшофе, и это их остановит, то будут спасены тысячи жизней, следовательно, работу свою мы выполним».
2019-05-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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