«Пьянка» за рулем вырежет из жизни горе-водителей 15 лет
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Будет круто: если в ДТП по вине пьяного водителя погибнут двое и более человек, ему грозит до 15 лет лишения свободы. И такой поворот событий не от хорошей жизни. Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Правила дорожного движения продиктованы трагическими случаями из жизни. Ежегодно более 4 000 человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 000 человек становятся инвалидами. Это сломанные судьбы людей и их близких. Представьте себе: за 5 лет под колесами пьяного водителя исчезает город»…
Закон, несомненно, примут, и сроки в случае чего будут не то, что нынче. Например, в случае причинения тяжкого вреда здоровью водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время, напомним, максимальное наказание за такое преступление — 4 года. Если в аварии, виновником которой стал водитель «с запашком», погиб один человек, то наказанием станет от 5 до 12 лет лишения свободы (сейчас — от 2 до 7 лет). Наконец, в случае гибели 2 или более лиц, водителю, который сел пьяным за руль, грозит от 8 до 15 лет взамен актуальных от 4 до 9 лет.
Попутно будет ужесточено наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене. Теперь действие ст. 263 УК РФ будет распространяться на лиц, которые владеют или управляют легкими и сверхлегкими воздушными судами или маломерными судами. Увеличивается и ответственность за такие нарушения правил безопасности движения – она будет аналогичной той, которую предлагают ввести за ДТП, совершенное в нетрезвом состоянии.
В свое время г-н Пискарев говорил, что законопроект получил одобрение населения: «Мы получили огромное количество откликов от избирателей в поддержку данной законодательной инициативы. Народ ее поддерживает».
Согласен и Владимир Жириновский: «У нас продолжают гибнуть люди. Почти 18 000 человек погибают на дорогах. 20 лет назад жертв автоаварий было 30 000, потом их было 25 000, потом 20 000, но, тем не менее, это - очень большие цифры. Сейчас этим законопроектом до 15 лет повышается уголовная ответственность за аварии в пьяном виде».
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Мы бы добавили бы еще статью конфискации автомобиля у виновника ДТП. Есть жертвы – нет жертв, машину нужно забирать у такого водителя. Конфисковать автомобиль - и всё. Так же нельзя. Больше всего людей у нас погибает на дорогах. Мы обсуждаем недавнее крушение самолета, но забываем, что в результате авиакатастроф в 10 раз меньше гибнет людей, чем разбивается на автомобилях
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Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР
Депутат Андрей Исаев подчеркнул, что принимаемые поправки в Уголовный кодекс носят не столько карательный, сколько профилактический характер. «Если о столь суровом наказании (15 лет лишения свободы) услышат многие из потенциальных водителей – любителей погонять подшофе, и это их остановит, то будут спасены тысячи жизней, следовательно, работу свою мы выполним».
|Ужесточение наказания за "пьянку" - дело нужное
|Прежние усиления ответственности должного результата не дали
|Думающие головы побоятся сесть надолго
|Автоматически вырастет коррупционная составляющая
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