Пьянство за рулем будут наказывать строже: пожизненно лишать прав, запрещать владеть оружием, управлять лодкой и самолетом
Пойманных пьяными за рулем водителей, предлагают не только лишать водительского удостоверения, но и ограничиваться их права на управление поездом, самолетом или яхтой. Соответствующий механизм контроля поручено проработать МВД вместе с Росгвардией, Ростехнадзором, Государственной инспекцией маломерных судов МЧС и Росавиацией. Водителей, повторно севших пьяными за руль, хотят лишать прав пожизненно.
Напомним, сейчас КоАП предусматривает за пьяную езду только штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на 1,5 - 2 года. При повторном аналогичном нарушении в соответствии со статьей 264.1 УК РФ водителя, севшего пьяным за руль, могут посадить в тюрьму сроком до трех лет.
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